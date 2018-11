Brasil y Chile firmaron un Tratado de Libre Comercio

Agrandar la foto + Twittear Brasil y Chile firmaron el 21 de noviembre un Tratado de Libre Comercio (TLC) que, si bien el presidente brasile√Īo a punto de terminar su mandato,¬†Michel Temer, asegur√≥ que un√≠a al Mercosur con la Alianza del Pac√≠fico,¬†se inscribe dentro de la estrategia del mandatario recientemente electo Jaim Bolsonaro, de privilegiar al pa√≠s trasandino por sobre sus socios del Mercado Com√ļn del Sur, Argentina, Uruguay y Paraguay. Este acuerdo, que se oficializ√≥ en Santiago de Chile con la presencia de Temer y del presidente¬†Sebasti√°n Pi√Īera,¬†tiene 23 cap√≠tulos, elimina aranceles, toca temas en telecomunicaciones, medio ambiente, servicios, ciberseguridad y colaboraci√≥n en la regi√≥n ant√°rtica. La regi√≥n de la Ant√°rtida reclamada por Argentina se superpone con la parte oriental del sector reclamado por Chile. El TLC, que fue firmado por los ministros de relaciones exteriores de los dos pa√≠ses,¬†permite la participaci√≥n de empresas chilenas en las licitaciones del gobierno brasile√Īo en igualdad de condiciones que sus pares de Brasil. Adem√°s, a partir de ahora no existe m√°s el roaming para los celulares entre los dos pa√≠ses. Lo llamativo de este acuerdo es que se comenz√≥ a negociar en abril y¬†se logr√≥ pactar en apenas seis meses. Lo que puede interpretarse como una pol√≠tica exterior de largo plazo planificada por Itamaraty, si bien en el momento de la firma se habl√≥ de que este Tratado le dar√≠a impulso a la integraci√≥n regional. De enero a septiembre de este a√Īo, el comercio entre los dos pa√≠ses vecinos¬†alcanz√≥ los u$s 7.200 millones, un 13% m√°s que igual per√≠odo del a√Īo anterior. Brasil es el principal receptor de Inversi√≥n Extranjera Directa de parte de Chile. ¬† ¬† ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario