Brexit: Reino Unido cancela el voto decisivo de salir de la UE en el Parlamento britÃ¡nico

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear Esta semana estaba llamada a despejar numerosas dudas con respecto al Brexit, pero ha ocurrido todo lo contrario. La incertidumbre que rodea la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea solo crece. El parlamento británico tenía previsto votar este martes el acuerdo de salida alcanzado entre la primera ministra, Theresa May, y los negociadores de la Unión Europea (UE), pero la votación se pospuso este lunes sin fecha para una siguiente cita, aunque May indicó que el plazo límite para el voto se cumple el 21 de enero. May tomó la decisión de suspender la votación para evitar una clara derrota en la Cámara de los Comunes y prometió renegociar la parte del acuerdo que trata de evitar una frontera física entre Irlanda (miembro de la UE) e Irlanda del Norte (parte del Reino Unido), a la que se opone un número significativo de aliados de May en el parlamento. La primera ministra anunció que hablará con líderes europeos como el primer ministro holandés Mark Rutte y la canciller alemana Angela Merkel para intentar rescatar el acuerdo con la UE. Según May, necesita "más garantías" sobre el plan fronterizo con Irlanda del Norte para tener el apoyo de los Comunes. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, insistió en que la Unión Europea "no renegociará", aunque apuntó que los líderes discutirán cómo pueden ayudar a "facilitar la ratificación en Reino Unido". Así las cosas, y con la negativa del primer ministro irlandés, Leo Varadkar, a una renegociación, el Brexit, el "divorcio" entre Reino Unido y la UE, que debería consumarse el 29 de marzo del próximo año, sigue en el aire. Y con él, el futuro del gobierno de May. Si no hay un nuevo acuerdo con Bruselas, la decisión de posponer el voto abre una serie es escenarios que incluyen: un Brexit sin acuerdo

una elección general

otro referéndum

que se cancele el Brexit En BBC Mundo presentamos los cuatro escenarios posibles. 1. Brexit sin acuerdo La propia Theresa May había advertido que, de perder la votación prevista para el martes, Reino Unido podría terminar abandonando la UE sin un acuerdo. Y esa opción seguirá estando ahí si la primera ministra no logra llevar ante al parlamento un acuerdo satisfactorio para la mayoría de los diputados. Tanto el gobierno británico como la UE se han estado preparando para la eventualidad. Pero los expertos describen esta posibilidad como una caída desde un precipicio. La falta de acuerdo obligaría a establecer nuevos controles migratorios de la noche a la mañana y el comercio entre las dos partes tendría que regirse por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que supondría nuevas barreras y aranceles para las que muchos actores económicos no están listos. 2. Una elección general Theresa May podría decidir que la mejor manera de salir del estancamiento sería celebrar una elección general anticipada, con el objetivo de obtener un mandato político para su acuerdo. Dos tercios de todos los diputados tendrían que apoyar ese movimiento y, para que tenga sentido, la UE también tendría que extender el plazo para la separación, fijado ahora para el 29 de marzode 2019. Una decisión gubernamental no es, en cualquier caso, la única manera en que se podría dar una elección, pues la oposición podría pedir un voto formal de no confianza. Y la misma May también podría pedir un voto para tratar de reforzar su autoridad. Pero, si falla, cualquier posible gobierno alternativo tiene 14 días para ganar un voto de confianza posterior. Y si ningún gobierno puede ganar ese voto dentro del período de dos semanas, entonces habrá una elección general anticipada. 3. Otro referéndum El gobierno también podría optar por convocar otro referéndum. Pero eso también llevaría tiempo, requeriría una nueva legislación y un período para que la Comisión Electoral haga consideraciones. Y, al igual que con varias de las otras opciones, se necesitaría una extensión del plazo del "divorcio" con la UE. 4. Sin Brexit Ya sea como resultado de una elección general o de un segundo referendo, la posibilidad de que Reino Unido revierta su decisión de abandonar la UE ha ido adquiriendo fuerza, aunque por el momento no parece la más probable. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó este lunes que un país puede detener su proceso de salida de la UE de forma unilateral en cualquier momento antes de la conclusión del proceso y sin necesidad de acuerdo con los otros miembros de la UE.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario