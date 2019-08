Campaña de apoyo a Greenwald ante el acoso de Bolsonaro

Fotografia: Ricardo Borges AP Agrandar la foto + Twittear Reporteros sin Fronteras (RSF), organizaciones defensoras de la libertad de prensa, medios de comunicaci√≥n y personalidades varias han condenado la ola de agresiones y amenazas contra la redacci√≥n de The Intercept Brasil, diario en l√≠nea que publica trabajos period√≠sticos de investigaci√≥n y que ha filtrado informaciones sobre la investigaci√≥n de la operaci√≥n Lava Jato que comprometen al juez y actual ministro de Justicia, S√©rgio Moro. Las amenazas comenzaron el 9 de junio, cuando The Intercept Brasil, que dirige Glenn Greenwald -ganador del premio Pulitzer-, public√≥ el primero de una serie de reportajes en los que daba a conocer graves irregularidades en la investigaci√≥n judicial que revel√≥ una gran trama de corrupci√≥n en la que estaban implicados empresarios y pol√≠ticos. Para publicar esta informaci√≥n -basada en documentos obtenidos de una fuente an√≥nima-, The Intercept Brasil estableci√≥ una colaboraci√≥n con diversos medios de comunicaci√≥n brasile√Īos, entre ellos el diario Folha de S√£o Paulo y la revista Veja. Desde que se public√≥ esta informaci√≥n, los miembros de The Intercept Brasil, y en particular Greenwald, han sido blanco de insultos, amenazas de muerte y calumnias, basados en informaci√≥n falsa difundida en las redes sociales a fin de desacreditar su trabajo. La Federaci√≥n de Asociaciones de Periodistas de Espa√Īa (FAPE) se sum√≥ este mi√©rcoles a la condena por la "persecuci√≥n" contra Greenwald, a quien el presidente brasile√Īo, Jair Bolsonaro, ha amenazado con encarcelar por las informaciones filtradas. Bolsonaro sugiri√≥ el lunes que Greenwald hab√≠a pagado para obtener los mensajes que public√≥, que comprometen la imparcialidad judicial en la Operaci√≥n Lava Jato, en el transcurso de la cual fue encarcelado el expresidente Luiz In√°cio Lula da Silva. Amenazas de muerte En un comunicado, la FAPE explic√≥ que su condena se suma a la Federaci√≥n Internacional de Periodistas (FIP) y a su afiliada brasile√Īa, Federa√ßao Nacional dos Jornalistas (FENAJ). Seg√ļn las publicaciones de The Intercept Brasil, Moro aconsej√≥ y dio informaci√≥n estrat√©gica a los fiscales cuando era juez del caso Lava Jato para ayudar a encarcelar al expresidente brasile√Īo. Greenwald ha denunciado haber recibido amenazas de muerte que inclu√≠an referencias claras a sus guardaespaldas, su casa, las actividades de su hijo y su vida privada. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario