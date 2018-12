Fotografia: Mauricio Lima para The New York Times Agrandar la foto + Twittear Hace 46 d√≠as, un grupo de 1.600 migrantes centroamericanos entr√≥ en territorio mexicano tras pasar varios d√≠as caminando. Desde entonces, los mexicanos se han dividido entre muestras de apoyo y reacciones xen√≥fobas. El primer grupo de centroamericanos que han cruzado el pa√≠s se encuentra varado en Tijuana desde hace unos d√≠as, luego de algunos enfrentamientos con agentes fronterizos y grupos de personas antimigrantes. Seg√ļn estimaciones de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), hasta esta ciudad han llegado alrededor de 10.000 migrantes centroamericanos desde que inici√≥ la convocatoria para esta caravana. Sin embargo, no es un n√ļmero significativo, ya que los flujos migratorios regulares han provocado la entrada de m√°s de 350.000 centroamericanos desde 2015, indica Dolores Par√≠s, investigadora del Colef. "Por primera y casi por √ļnica ocasi√≥n (los migrantes) son visibles. Generalmente transitan de manera invisible, por redes clandestinas debido al control migratorio y a los riesgos cuando recorren el pa√≠s", dijo la investigadora en conferencia de prensa desde Tijuana. De acuerdo con un an√°lisis preliminar de la caravana de migrantes centroamericanos dado a conocer este martes, menos de la mitad de las personas pertenecientes a la caravana salieron de su punto de origen en Honduras, mientras que el resto se uni√≥ a ella en territorio mexicano. El documento presenta una encuesta realizada a hombres y mujeres que se encuentran en refugios en Tijuana en espera de resolver su situaci√≥n. La mayor parte de los hombres trabajaba en labores agr√≠colas o ganaderas, mientras que la mayor parte de las mujeres se dedicaban al cuidado dom√©stico. La informaci√≥n falsa surgida en torno a los migrantes as√≠ como el rechazo al movimiento migratorio ha fomentado que haya hostilidad y discriminaci√≥n en contra de este grupo de personas. Sin embargo, para Oscar Contreras, uno de los investigadores de El Colef que realiz√≥ este estudio, se trata de miedos infundados. "Es una poblaci√≥n que no amenaza la seguridad p√ļblica de la ciudad de Tijuana, aunque s√≠ tiene implicaciones sociales. Debe de haber un esfuerzo adicional de las fuerzas de seguridad que requiere una reorganizaci√≥n", dijo en conferencia. ¬† ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario