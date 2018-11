Caravanas, el fenómeno que pondrá a prueba a López Obrador

Fotografia: H√©ctor Guerrero / El Pa√≠s Agrandar la foto + Twittear "Volver√° a suceder", dice convencido Bartolo Fuentes desde su escondite en El Salvador. Desde que fue acusado de organizar la caravana de migrantes que sali√≥ en octubre desde Honduras, el exdiputado de LIBRE, el partido del expresidente Manuel Zelaya, no sabe cu√°ndo volver√° a su casa , pero s√≠ est√° seguro de una cosa; habr√° nuevas caravanas de migrantes y los mexicanos volver√°n a ver a miles de centroamericanos recorriendo carreteras y v√≠as de tren hacia al Estados Unidos. No es amenaza, advierte v√≠a telef√≥nica a El Pa√≠s, es la constataci√≥n de quien camin√≥ con ellos durante semanas hasta que exigieron su detenci√≥n. Cada a√Īo 250.000 migrantes ascienden a oscuras, solos y en silencio por el pa√≠s. Pero la irrupci√≥n de las caravanas ha sacado a la luz una crisis migratoria que se cocinaba hasta ahora de forma clandestinidad entre polleros, polic√≠as corruptos y albergues bienintencionados. Desde que hace un mes 5.000 hondure√Īos se pusieron de acuerdo para caminar juntos a plena luz del d√≠a hacia el Norte, el fen√≥meno cambi√≥ el rostro de la migraci√≥n y alter√≥ las relaciones entre cinco pa√≠ses. El pr√≥ximo canciller Marcelo Ebrard tendr√° que enfrentar una crisis que surge en el exterior, principalmente en Guatemala, Honduras o El Salvador, pero con consecuencias internas. En una visita a M√©xico en 2013, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio una hist√≥rica charla en el museo de Antropolog√≠a, en la que pidi√≥ a los j√≥venes mexicanos que encabezaran el nuevo liderazgo del pa√≠s en Am√©rica Latina. Pe√Īa Nieto llevaba un a√Īo en el poder, la revista 'Time' le hab√≠a dedicado una de sus √ļltimas portadas junto al titular: "Saving M√©xico" y todo parec√≠a posible. Sin embargo, esa no es la prioridad del gobierno de izquierdas que ha escogido abrir las cloacas y regresar a la Doctrina Estrada, dise√Īada en los a√Īos 30 y que apela a la no intervenci√≥n en asuntos de otros pa√≠ses. El mantra del nuevo gobierno es que la mejor pol√≠tica exterior es la pol√≠tica interior o, m√°s po√©tico a√ļn, "no se puede ser candil en la calle y oscuridad en la casa", como le gusta repetir con tono de a√Īejo maestro a L√≥pez Obrador. Con esta respuesta el pr√≥ximo presidente ha sorteado hasta ahora todas las preguntas inc√≥modas sobre Cuba, Nicol√°s Maduro o Donald Trump, a pesar del bombardeo diario de insultantes tuits del estadounidense. El gobierno L√≥pez Obrador es consciente de que las relaciones con Estados Unidos son la prioridad- escrito en el ADN de M√©xico- y que Trump ha hecho del muro, las 'maras' o la capacidad de M√©xico para contener las caravanas, la base de su relaci√≥n con el pa√≠s vecino. "¬ŅQu√© es lo primero que har√° cuando el d√≠a 1 de diciembre tome posesi√≥n del cargo?", le preguntaron el martes a Ebrard en la Casa de Transici√≥n de la colonia Roma. El nuevo canciller dud√≥, tom√≥ el micr√≥fono y respondi√≥: Avanzar en la propuesta a Estados Unidos, presentar al mundo el plan durante la Cumbre de Marruecos y negociar con los pa√≠ses centroamericanos. Resuelto el drama del Acuerdo de Libre comercio con Estados Unidos y Canad√°, un asunto crucial que deja cerrado Pe√Īa Nieto en la que ser√° su √ļltima gran firma como presidente este fin de semana en Argentina, Ebrard ha dejado claro que su prioridad es la migraci√≥n. La estrategia mexicana pasa por la puesta en marcha de un 'plan Marshall' para Centroam√©rica. Seg√ļn adelant√≥ EL PA√ćS el pasado domingo, M√©xico ha presentado a EE.UU un plan de desarrollo para El Salvador, Honduras y Guatemala, que incluir√≠a absorber gran parte de la emigraci√≥n centroamericana, un aumento en las ayudas estadounidenses y la puesta en marcha de grandes obras p√ļblicas en el sur del pa√≠s para frenar el √©xodo. Ebrard confirm√≥ este martes que se trata de un plan Marsahall m√°s peque√Īo que el europeo pero proporcional a la regi√≥n y que espera la colaboraci√≥n inicial de Estados Unidos de "al menos 20.000 millones de pesos". "Los tres pa√≠ses del Tri√°ngulo Norte atraviesan una grave crisis econ√≥mica, social y po-l√≠-ti-ca, que solo pueden resolverse impulsando el desarrollo en esos tres aspectos", insiste el veterano diplom√°tico y presidente de la comisi√≥n de exteriores, H√©ctor Vasconcelos. "Solo habr√° soluciones si esta crisis se encara de forma multilateral, incluyendo por supuesto a Canad√° y EE. UU.", a√Īade en su despacho. Estados Unidos lleva d√©cadas intentando alejar el problema de su frontera hasta Guatemala. Para convencer a Trump de que se sume a la iniciativa el equipo de L√≥pez Obrador cuenta con una carta; servir de freno a la emigraci√≥n ilegal o convertir los 4.116 kil√≥metros que separan Tapachula de Tijuana en un c√≥modo corredor para los migrantes a la espera de un descuido para cruzar al otro lado. Miguel Urb√°n, un eurodiputado del partido espa√Īol de izquierdas Podemos, a√Īade otro ingrediente al fen√≥meno de las caravanas: la politizaci√≥n. "Por primera vez dota de un discurso a tanta gente caminando a cara descubierta y retrata la actitud de Donald Trump ante este √©xodo. Además, coloca frente a su espejo a los países expulsores y las políticas económicas y sociales aplicadas en Guatemala, El Salvador y Honduras", dice Urbán, recién llegado de Tijuana, donde esta semana se concentran más de 8.000 centroamericanos en condiciones de indigencia. La ciudad fronteriza es un polvorín donde conviven el México más dinámico y moderno con el más sórdido. Un débil equilibrio alterado por la irrupción de miles de centroamericanos sin dinero,  visado ni esperanzas. La política real aguarda a López Obrador en Tijuana sin tiempo para quitase la banda.