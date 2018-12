Fotografia: AFP Agrandar la foto + Fotografia: EPA Agrandar la foto + Twittear El presidente franc√©s, Emmanuel Macron, se encontr√≥ con una escena ca√≥tica al volver de la cumbre del G20 en Argentina el domingo. El mandatario recibi√≥ algunos aplausos, pero tambi√©n fue abucheado mientras pasaba por restos de autos quemados y ventanas de comercios destrozadas en la avenida Kl√©ber, en Par√≠s. En el Arco de Triunfo, Macron vi√≥ c√≥mo se pintaron grafitis en su contra y hubo da√Īos en las oficinas del monumento, saqueadas el d√≠a anterior. Los destrozos se produjeron el fin de semana durante las protestas de los "chalecos amarillos" en Par√≠s y otras ciudades de Francia en contra del alza del precio del di√©sel y el alto costo de la vida. "Nunca aceptar√© la violencia", dijo Macron en una conferencia de prensa en Buenos Aires el s√°bado, donde asisti√≥ a la cumbre del G20. "Ninguna causa justifica que las autoridades sean atacadas, que las empresas sean saqueadas, que los transe√ļntes o los periodistas est√©n amenazados o que el Arco de Triunfo sea manchado", dijo. Miles de manifestantes, liderados por el movimiento de los llamados "gilets jaunes" (chalecos amarillos), salieron a las calles para exigir que el gobierno d√© marcha atr√°s al aumento en el impuesto del di√©sel. El presidente y sus ministros tuvieron una reuni√≥n urgente sobre seguridad para decidir qu√© acci√≥n tomar en respuesta a la violencia que tiene conmocionado a buena parte del pa√≠s. Y en b√ļsqueda de una salida pol√≠tica a la crisis, el lunes el primer ministro √Čdouard Philippe se reuni√≥n con los partidos de la oposici√≥n mientras los manifestantes bloqueaban dep√≥sitos de combustibles de la petrolera Total, que report√≥ 75 gasolineras desabastecidas. El ministro de finanzas, Bruno Le Maire, inform√≥ que las protestas afectaron a tiendas, hoteles y restaurantes. Le Maire se√Īal√≥ que las ganancias del sector se vieron afectadas entre 15 y 50% y la industria hotelera tuvo una ca√≠da en las reservaciones de habitaciones de entre 15 y 25 %, seg√ļn la agencia Reuters. Desde que comenzaron las manifestaciones hace dos semanas,cuatro personas han muerto en incidentes de violencia en todo el pa√≠s, incluyendo una mujer de 80 a√Īos que fue golpeada por una lata de gas lacrim√≥geno al intentar cerrar las persianas de su ventana. M√°s de 100 personas resultaron heridas en la capital francesa, incluidos 23 miembros de las fuerzas de seguridad, y cerca de 400 personas fueron arrestadas este fin de semana, dijo la polic√≠a. La ministra de Justicia, Nicole Belloubet, ha prometido aplicar toda la fuerza de la ley a las personas a las que incurran en violencia. El Ministerio del Interior de Francia dice que unas 136.000 personas participaron en las protestas en todo el pa√≠s, mostrando un amplio apoyo al movimiento de los "chalecos amarillos". El portavoz del gobierno, Benjamin Griveaux, se√Īal√≥ a Europe 1 que la declaraci√≥n del estado de emergencia era una opci√≥n: "Tenemos que pensar en las medidas que se pueden tomar para que estos incidentes no vuelvan a ocurrir". Los "gilets jaunes", llamados as√≠ porque han salido a las calles usando una prenda amarilla fluorescente muy vistosa, se quejan del fuerte aumento en los impuestos al di√©sel. Macron asegura que la medida tiene una justificaci√≥n ambiental, pero los manifestantes dicen que el aumento es insostenible, especialmente con los habitantes de fuera de la ciudad que dependen de sus autos. El precio del di√©sel, el combustible m√°s utilizado en los autom√≥viles franceses, ha aumentado alrededor de un 23% en los √ļltimos 12 meses a un promedio de US$1,71 por litro. El movimiento de protesta no tiene un liderazgo identificable y ha ganado impulso a trav√©s de las redes sociales, con una amplia gama de participantes desde la extrema izquierda anarquista a la extrema derecha nacionalista, as√≠ como muchos moderados. Cerca de 300.000 personas participaron en la primera manifestaci√≥n a nivel nacional, el 17 de noviembre. Los "chalecos amarillos" se reunieron durante un tercer fin de semana el s√°bado y salieron a las calles de todo el pa√≠s, incluso en Narbonne, Nantes y Marsella. En los Campos El√≠seos, en el centro de Par√≠s, la polic√≠a dispar√≥ gases lacrim√≥genos, granadas de aturdimiento y ca√Īones de agua, mientras que manifestantes enmascarados lanzaron proyectiles y prendieron fuego a edificios. Se apagaron casi 190 incendios y seis edificios resultaron da√Īados por el fuego en su totalidad, seg√ļn el Ministerio del Interior. Grandes almacenes y estaciones de metro fueron cerrados como resultado de la violencia.