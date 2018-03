Fotografia: La Tercera Agrandar la foto + Twittear El canciller Roberto Ampuero se refirió a la segunda jornada de alegatos de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. "Bolivia comenzó pidiendo solo una mesa de negociaciones para conversar con Chile. Hoy terminó exigiendo territorio chileno", dijo el ministro al término de esta sesión. En este sentido, explicó que hubo un cambio "drástico" en su posición y que el país ha venido cambiando "permanentemente" sus argumentos. Agregó que Bolivia "hoy elaboró un manual para minar el Tratado de 1904. Esto es inaceptable para Chile y el Gobierno del Presidente Piñera. Nadie nos puede obligar a desconocer este tratado". Y que le parece inaceptable que "intente construir una imagen de que Chile es un país que no cumple sus compromisos y acuerdos internacionales". Como lo ha reiterado en varias oportunidades, el canciller dijo que "no existe nada pendiente en materia limítrofe con Bolivia". "La soberanía se mantiene íntegra y es bueno que lo sepan todos", dijo al término del punto de prensa. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario