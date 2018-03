Chile 'no se hace drama' frente a delegación que va a La Haya

Agrandar la foto + Twittear Cuatro expresidentes acompañarán a Evo Morales en el inicio de la fase oral del juicio marítimo. La vecina nación aún no definió quienes integrarán su delegación oficial Chile relativiza la presencia de expresidentes, excancilleres y otras autoridades de Bolivia que irán al inicio de la fase oral del juicio marítimo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), según su canciller, Heraldo Muñoz. "El Presidente Morales puede llevar, como parte de su delegación, a quien él estime conveniente, y si él decide invitar a expresidentes, excancilleres o a quien sea, no es mayor drama para nosotros", manifestó el ministro de Relaciones Exteriores de la vecina nación. El presidente Evo Morales liderará la comitiva nacional de 15 personas que acompañará al equipo jurídico. Los exmandatarios, Carlos Mesa, Jaime Paz, Jorge Tuto Quiroga y Guido Vildozo, integrarán el grupo que estará presente en La Haya. Por parte de Chile, de acuerdo a Muñoz, el nuevo Gobierno, cuando sea canciller Roberto Ampuero, decidirá con el presidente Sebastián Piñera quiénes van a conformar la delegación chilena". En la víspera se concretó la segunda y última reunión entre Muñoz y su sucesor, Roberto Ampuero, en la que abordaron "principalmente el caso Obligación de Negociar acceso al Océano Pacífico, que enfrentan Chile y Bolivia en La Haya". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario