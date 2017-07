Chile presenta su memoria a La Haya por el diferendo del Silala

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear Chile presentó hoy a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya su memoria sobre el diferendo por las aguas del Silala y la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, expresó que Bolivia no puede pretender apropiarse de las aguas compartidas. "Con la presentación de esta memoria estamos cumpliendo una etapa del proceso judicial y para nosotros es fundamental resguardar este recurso hídrico que ha abastecido de agua a varias localidades chilenas (...) Bolivia no puede pretender apropiarse de aguas que son compartidas", dijo la Presidenta. Agregó que la decisión de presentar la demanda ante la CIJ no fue tomada de manera rápida porque Chile intentó antes solucionar el conflicto por la vía diplomática esta diferencia, sin embargo, en última instancia se vio "obligado a tomar las acciones legales". "Chile es un país que se apega al derecho internacional y cree profundamente en la solución pacifica de las controversias, hoy estamos dando una muestra más de la confianza a las instancias que la comunidad internacional ha creado para resolver pacíficamente dichas controversias", sostuvo. Confirmó que Chile, a través de esta demanda, solicita a la Corte que declare que Silala es un río compartido y que el uso de sus aguas "es un derecho que nos otorga el derecho internacional consuetudinario". "Nuestra demanda está respaldada por argumentos muy sólidos, entre los que se encuentran que Bolivia reconoció el carácter internacional del río por más de 100 años, posición que cambió abruptamente en 1999 sin ninguna justificación", indicó. Además, según la Presidenta, Chile cuenta con todos los antecedentes científicos para probar ante la Corte que "estamos frente a un río que cruza de Bolivia a Chile". "Disponemos de suficiente evidencia geológica, geomorfológica, biológica e hidrológica para afirmar sin duda que Silala es un río internacional. El dato más claro y simple es que el agua corre hacia Chile desde los 4.400 metros en Bolivia hasta los 4.200 metros en nuestro país, por lo que el agua solo puede correr hacia Chile", apuntó. Sin embargo, Bolivia sostiene que Silala es un manantial y el gobierno de Evo Morales anunció en marzo de 2016 que denunciaría a Chile ante la CIJ por el uso "ilegal" y "abusivo" de sus aguas. Chile se adelantó y presentó la demanda el 6 de junio de ese mismo año ante La Haya. Chile presentó hoy a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya su memoria sobre el diferendo por las aguas del Silala y la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, expresó que Bolivia no puede pretender apropiarse de las aguas compartidas. "Con la presentación de esta memoria estamos cumpliendo una etapa del proceso judicial y para nosotros es fundamental resguardar este recurso hídrico que ha abastecido de agua a varias localidades chilenas (...) Bolivia no puede pretender apropiarse de aguas que son compartidas", dijo la Presidenta. Agregó que la decisión de presentar la demanda ante la CIJ no fue tomada de manera rápida porque Chile intentó antes solucionar el conflicto por la vía diplomática esta diferencia, sin embargo, en última instancia se vio "obligado a tomar las acciones legales". "Chile es un país que se apega al derecho internacional y cree profundamente en la solución pacifica de las controversias, hoy estamos dando una muestra más de la confianza a las instancias que la comunidad internacional ha creado para resolver pacíficamente dichas controversias", sostuvo. Confirmó que Chile, a través de esta demanda, solicita a la Corte que declare que Silala es un río compartido y que el uso de sus aguas "es un derecho que nos otorga el derecho internacional consuetudinario". "Nuestra demanda está respaldada por argumentos muy sólidos, entre los que se encuentran que Bolivia reconoció el carácter internacional del río por más de 100 años, posición que cambió abruptamente en 1999 sin ninguna justificación", indicó. Además, según la Presidenta, Chile cuenta con todos los antecedentes científicos para probar ante la Corte que "estamos frente a un río que cruza de Bolivia a Chile". "Disponemos de suficiente evidencia geológica, geomorfológica, biológica e hidrológica para afirmar sin duda que Silala es un río internacional. El dato más claro y simple es que el agua corre hacia Chile desde los 4.400 metros en Bolivia hasta los 4.200 metros en nuestro país, por lo que el agua solo puede correr hacia Chile", apuntó. Sin embargo, Bolivia sostiene que Silala es un manantial y el gobierno de Evo Morales anunció en marzo de 2016 que denunciaría a Chile ante la CIJ por el uso "ilegal" y "abusivo" de sus aguas. Chile se adelantó y presentó la demanda el 6 de junio de ese mismo año ante La Haya.

