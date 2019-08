China y EE UU intentan rebajar la tensión en su guerra comercial

Fotografia: Michael Kappeler/dpa Agrandar la foto + Twittear Tras la nueva escalada en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ambas partes han optado por intentar rebajar la tensi√≥n, al menos en sus declaraciones p√ļblicas, y tender la mano al di√°logo. Desde Biarritz (Francia), donde participa en la cumbre del G7, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reducido el tono de sus pirot√©cnicas declaraciones del fin de semana y ha asegurado que China ha expresado su deseo de retomar las conversaciones bilaterales, previstas el pr√≥ximo lunes. El vice primer ministro chino Liu He, jefe de la delegaci√≥n de su pa√≠s en esas negociaciones, ha subrayado por su parte que una escalada "ser√≠a perjudicial para todos" y ha instado a una "negociaci√≥n reposada". "Nos han llamado y empezaremos a negociar en breve, y veremos qu√© ocurre", ha dicho Trump este lunes en Biarritz. El republicano describi√≥ a su hom√≥logo chino, Xi Jinping, como "un gran l√≠der" y a√Īadi√≥ que "una de las razones por las que China es un gran pa√≠s es que entiende c√≥mo funciona la vida". El acuerdo que podr√≠an alcanzar ambos pa√≠ses "ser√° magn√≠fico para EE UU y ser√° magn√≠fico para el mundo", ha a√Īadido Trump. Todo un contraste despu√©s de que el pasado viernes, en una serie de tuits incendiarios, se preguntara si el presidente chino era el peor enemigo de Estados Unidos, anunciara una subida de aranceles a√ļn mayor de la prevista hasta entonces a bienes chinos (de cinco puntos m√°s), y ordenara a las empresas de su pa√≠s buscar alternativas a China como lugar de fabricaci√≥n de sus productos. El domingo, en la segunda jornada de la cumbre, sembr√≥ la confusi√≥n al afirmar que albergaba dudas sobre la escalada de la guerra comercial. Una portavoz precis√≥ despu√©s que las dudas no eran sobre si dar marcha atr√°s en la escalada, sino sobre la necesidad de intensificar a√ļn m√°s la subida de aranceles. El aparente giro en la actitud de Trump ha hecho que tambi√©n Pek√≠n opte por mostrarse m√°s conciliador. Si el fin de semana el Ministerio de Comercio advert√≠a de que Estados Unidos pagar√≠a "las consecuencias" si no "corrigiese sus errores", en un congreso en Chongqing, en el centro del pa√≠s, Liu subrayaba que China "se opone tajantemente a una escalada en la guerra comercial". "No beneficiar√≠a ni a China ni Estados Unidos, ni al resto del mundo", subray√≥. Las incendiarias declaraciones de Trump el viernes hab√≠an llegado despu√©s de que Pek√≠n anunciara nuevos aranceles del 5% y el 10% a productos estadounidenses por valor de 75.000 millones de d√≥lares (67.500 millones de euros) y la aplicaci√≥n de otros de hasta el 25% a los autom√≥viles de EE UU, a los que hab√≠a dejado exentos previamente como muestra de buena voluntad. A su vez, la iniciativa de Pek√≠n era la respuesta a la decisi√≥n de Washington este agosto de aumentar el gravamen sobre cerca de 300.000 millones de d√≥lares de sus compras a China. En su rueda de prensa diaria, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino no confirm√≥ si, como ha afirmado Trump, el domingo se hab√≠a producido una llamada entre los equipos negociadores. Pero el portavoz Geng Shuang s√≠ insisti√≥ en que es necesario que los dos pa√≠ses resuelvan sus diferencias mediante el di√°logo. Si la disputa no consiguiera resolverse y Estados Unidos contin√ļa adelante con sus amenazas de nuevos aranceles y salida de empresas de China, "Pek√≠n seguir√° tomando medidas para proteger nuestros derechos e intereses leg√≠timos", subray√≥ Geng. El portavoz tambi√©n matiz√≥ que, en caso de completarse un divorcio comercial y tecnol√≥gico entre las dos potencias, China "tiene un amplio margen de maniobra" y puede cubrir el hueco que deje Estados Unidos con otros mercados. "La separaci√≥n no es una buena manera de aliviar los tensiones", agreg√≥. Mientras tanto, y entre los temores a una agudizaci√≥n del enfrentamiento, el yuan ha respondido este lunes al horizonte de nuevos aranceles con un fuerte descenso, y su cotizaci√≥n ha tocado su cota m√°s baja en once a√Īos frente al d√≥lar. En el mercado offshore llegaba a ofrecerse a 7,187 yuanes por d√≥lar antes de recuperarse hasta los 7,162 tras los comentarios m√°s moderados de Trump; en el onshore retroced√≠a a los 7,150, su valor m√°s bajo desde 2008. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario