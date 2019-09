Clase magistral de torpeza

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear ¬† Contrariando a los que aseguran que con √©l no hay sorpresa y que siempre que abre la boca no hace otra cosa que disparar absurdos, el ultraderechista presidente brasile√Īo sorprendi√≥ a todos con su pronunciamiento de ayer frente a representantes y jefes de Estado y de gobierno de 193 naciones. Era un desastre previsible. Lo que nadie previ√≥ fueron sus dimensiones. Nunca antes un mandatario brasile√Īo fue tan ostensiblemente agresivo, o minti√≥ tanto, o fue tan pr√≥digo en torpezas de altura inalcanzable. Y, adem√°s, Bolsonaro (foto) una vez m√°s fue indecentemente cobarde. No tuvo valor para mencionar los nombres de Emmanuel Macron y Angela Merkel al atacarlos, pero atac√≥ nombrando a los fallecidos Hugo Ch√°vez y Fidel Castro. Si hace ocho a√Īos, con el discurso de la entonces presidenta Dilma Rousseff, Brasil fue el primer pa√≠s en tener a una mujer abriendo la Asamblea General de la ONU, ayer tuvo a un desequilibrado sin remedio, un descerebrado incontrolable, ocupando el mismo espacio. Al verlo y o√≠rlo volv√≠ a dar raz√≥n a los que dicen que en este pa√≠s m√≠o que se hunde a cada d√≠a no hay espacio para la intervenci√≥n pol√≠tica y mucho menos la militar, pero se necesita una intervenci√≥n - urgente intervenci√≥n - psiqui√°trica. No hay una sola frase pronunciada por Bolsonaro a lo largo de 32 largos minutos que merezca alg√ļn vestigio de respeto. Un Bolsonaro m√°s ultraderechista que nunca distribuy√≥ generosas muestras de sus posiciones contrarias a los ind√≠genas, de su fijaci√≥n obsesiva en dar combate a una amenaza comunista que solo existe en su mente delirante, de agredir cualquiera que no comulgue con sus ideas irremediablemente est√ļpidas. Atac√≥ los gobiernos anteriores, las ONGs, los medios de comunicaci√≥n, dirigentes extranjeros, la misma ONU. Y reiter√≥, claro, su humillante sumisi√≥n a Donald Trump. Radicaliz√≥ su visi√≥n energ√ļmena, primaria, al desmentir datos cient√≠ficos, negar lo que hasta im√°genes de la NASA confirman, y dej√≥ claro de toda claridad su negativa terminal a hacerse respetar. La de ayer era su √ļltima chance. Opt√≥ por mostrarse autocentrado de manera enfermiza, y confirm√≥ que esa caracter√≠stica harto conocida en Brasil no conoce fronteras. Lo de ayer ha sido la reiteraci√≥n - peligrosa e inoportuna - de que su preocupaci√≥n primordial es dirigirse al n√ļcleo m√°s duro y fundamentalista de sus seguidores fan√°ticos. Quiz√° por eso cada una de las 2.787 palabras pronunciadas tendr√° un efecto concreto en las relaciones de Brasil con el resto del mundo. Concreto y, claro, negativo. Rompi√≥, en lugar de tender, puentes esenciales con el resto de las naciones. Un resultado de lo de ayer ser√° el inevitable crecimiento de temor, preocupaci√≥n y desconfianza entre los l√≠deres de pa√≠ses cuyas relaciones con Brasil son de importancia vital. Queda asentada la imagen de un gobierno intolerante, sin espacio para el di√°logo, insensatamente obcecado con su concepto de soberan√≠a. Con todo eso, aumenta de manera significativa el riesgo de que muchas naciones adopten castigos econ√≥micos como √ļnica v√≠a para detener la destrucci√≥n voraz del medioambiente en Brasil, cuya amplitud es imposible de prever en este instante. Entre los criticados ayer, una persona conquist√≥ respeto en much√≠simos pa√≠ses: el cacique Raoni Metuktire, 89 a√Īos, la mitad de ellos dedicados a la lucha por los derechos de los pueblos originarios. Hace poco, √©l fue recibido por Macron en Par√≠s y por el Papa Francisco en el Vaticano. Bolsonaro, que ya lo hab√≠a ninguneado en varias ocasiones, lo mencion√≥ como ejemplo de quien se deja usar "como pieza de maniobra" por gobiernos extranjeros. Fue el punto m√°s elevado de una clase magistral de torpeza. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario