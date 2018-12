Fotografia: BBC NEWS MUNDO Agrandar la foto + Twittear Estuvo durante a√Īos al cuidado de Hugo Ch√°vez, perteneci√≥ al c√≠rculo cercano del exmandatario y ejerci√≥ como tesorera del gobierno venezolano durante dos a√Īos. Pero ahora, Claudia Patricia D√≠az Guill√©n teme que Espa√Īa la extradite a Venezuela, donde enfrenta cargos de blanqueo y malversaci√≥n. D√≠az Guill√©n fue detenida el pasado mes de abril en Madrid junto a su marido, Adri√°n Jos√© Vel√°squez Figueroa, quien se ocupaba de labores de seguridad en una dependencia gubernamental venezolana. La justicia venezolana los reclama por presuntos delitos de blanqueo y enriquecimiento il√≠cito mientras ocuparon cargos p√ļblicos durante el gobierno de Ch√°vez. "Nos torturar√≠an, nos violar√≠an todos los derechos, que de por s√≠, ya nos los han violado", dice D√≠az Guill√©n en entrevista con BBC Mundo al ser preguntada sobre qu√© cree que le ocurrir√≠a si es extraditada a su pa√≠s. En un primer fallo el pasado mes de octubre, la Audiencia Nacional de Espa√Īa dio luz verde a su extradici√≥n, a petici√≥n de las autoridades venezolanas. Su defensa recurri√≥ la decisi√≥n alegando que su entrega pone en "grave riesgo su vida". De enfermera de Ch√°vez a tesorera nacional D√≠az Guill√©n era militar y en 2001 se incorpor√≥ a la Guardia de Honor, el cuerpo encargado de la seguridad del presidente. Compagin√≥ su carrera militar con la obtenci√≥n de los t√≠tulos de Enfermer√≠a y Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Eso le vali√≥ para incorporarse, a partir de 2003, al equipo de m√©dicos y enfermeras de Ch√°vez, donde estuvo hasta el a√Īo 2011, y despu√©s a la Oficina Nacional del Tesoro. Defiende que accedi√≥ a esos cargos p√ļblicos por m√©ritos propios. "A m√≠ se me ha presentado como una enfermera sin m√°s, sin ning√ļn tipo de preparaci√≥n, y yo soy una mujer que se ha preparado, ha estudiado, y he compaginado muy bien la carrera militar con la obtenci√≥n de dos carreras", dice. Aunque se√Īala que su relaci√≥n con el fallecido mandatario era "meramente profesional", destaca que "durante los 8 a√Īos que trabaj√© directamente con √©l en las funciones de enfermer√≠a se cre√≥ una relaci√≥n de respeto y amistad". "Lo recuerdo como una persona muy humana, una persona buena y sensible", agrega sobre el mandatario, fallecido en 2013. Se desliga "completamente de las funciones de enfermer√≠a" en 2011 -el mismo a√Īo que se le detecta el c√°ncer a Ch√°vez- cuando pasa a ser nombrada responsable de la Oficina Nacional del Tesoro, cargo que ejerci√≥ durante dos a√Īos, al igual que el de secretaria ejecutiva del Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN). Ambos son puestos de alta responsabilidad econ√≥mica en los que recib√≠a √≥rdenes directamente del ministro de Finanzas, Jorge Giordani. Pero todo cambi√≥ para D√≠az Guill√©n cuando la salud de Ch√°vez empeor√≥. "En la √ļltima etapa de su enfermedad es cuando el ministro y yo nos vemos sometidos a unas fuertes presiones por parte del alto gobierno, que en ese momento Ch√°vez no lo pod√≠a ejercer directamente, ya en los √ļltimos meses de su enfermedad, en los √ļltimos meses de 2012. Y es cuando comenzamos a recibir unas instrucciones totalmente ajenas a la ley, y el ministro (Giordani) y yo nos negamos rotundamente", dice la exenfermera. "El ministro y yo est√°bamos muy sorprendidos de c√≥mo con el presidente en sus √ļltimos momentos de vida eran capaces de emitir este tipo de instrucciones, como un poco aprovech√°ndose de que √©l estaba en sus √ļltimos momentos". D√≠az Guill√©n rechaza dar los nombres de las personas que emitieron esas instrucciones "ajenas a la ley", porque dice que est√° sometida a un proceso de extradici√≥n y que teme por su vida. Se limita a decir que fueron "altos funcionarios". S√≠ nos explica que una de esas instrucciones tuvo que ver con la devoluci√≥n del pago de los impuestos realizado por una empresa. Ch√°vez "no era consciente de esas instrucciones", explica D√≠az Guill√©n, porque "√©l ya hab√≠a delegado sus funciones". "Una vez que muere Ch√°vez -el 5 de marzo de 2013- se intensifican las instrucciones ajenas a la ley hacia el ministro y hacia m√≠, y nosotros, rotundamente, decimos que no, que no vamos a alinearnos a esas peticiones". En abril de 2013 fue destituida de su cargo por Nicol√°s Maduro. La salida de Venezuela D√≠az Guill√©n dice que semanas antes de que la despidieran, y pocos d√≠as despu√©s de haber muerto Ch√°vez, a su marido "lo amenazan de muerte y le dicen que tiene que salir del pa√≠s". "No le dieron ni 24 horas para salir y √©l sale de Venezuela". Se fue a Rep√ļblica Dominicana. Pero D√≠az Guill√©n permanece en el pa√≠s hasta diciembre de 2014, cuando le conceden la baja militar. Se reuni√≥ con su marido en Rep√ļblica Dominicana. Explica que en ese per√≠odo en el que permaneci√≥ en Venezuela su gesti√≥n fue auditada por firmas internacionales, como Deloitte, y tambi√©n por auditores internos. "En ning√ļn momento fui llamada por cualquier objeci√≥n que se haya presentado en la administraci√≥n de los recursos", argumenta. Los "papeles de Panam√°" Pero las objeciones en contra de D√≠az Guill√©n y su gesti√≥n empezaron cuando el nombre de su marido aparece en los llamados "papeles de Panam√°", en abril de 2016. Ese mismo a√Īo, D√≠az Guill√©n y su familia se trasladaron a Espa√Īa, donde residen actualmente. En ese momento, el Ministerio P√ļblico venezolano abri√≥ una investigaci√≥n y emiti√≥ una orden de detenci√≥n internacional contra el matrimonio por enriquecimiento il√≠cito. Seg√ļn la Fiscal√≠a de Venezuela, la pareja recibi√≥ la ayuda del bufete de abogados paname√Īo Mossack Fonseca -en el centro del esc√°ndalo de los "papeles de Panam√° por ayudar a sus clientes a lavar dinero, eludir sanciones y evadir impuestos- para crear empresas "offshore" y "blindar" una fortuna no declarada. En la orden de detenci√≥n contra la pareja se establece que ambos utilizaron sus cargos p√ļblicos para obtener beneficios econ√≥micos y "adquirir bienes muebles e inmuebles en territorio nacional as√≠ como en el exterior" e incrementar su capital "de manera desproporcionada a sus ingresos". En ella se establece adem√°s que Vel√°zquez Figueroa, marido de la enfermera, es titular de nueve empresas en Panam√°. "Las acusaciones que hace Venezuela son totalmente falsas. Mi gesti√≥n fue auditada y all√≠ no hubo ning√ļn da√Īo al patrimonio, como ellos dicen", le dice a BBC Mundo. Concede que su marido hab√≠a creado dos sociedades en Panam√°, "lo cual no es un delito", dice. "Mi marido decide crear esas sociedades en Panam√° para preservar el patrimonio y por las diferentes fluctuaciones cambiarias. √Čl ten√≠a una empresa en Venezuela, y esa empresa ten√≠a contrataciones nacionales e internacionales y por ese motivo se vio obligado a crear una empresa en Panam√°", responde al ser cuestionada por la raz√≥n por la que su marido decidi√≥ crear dichas sociedades. Argumenta, adem√°s, que su patrimonio procede de su trabajo y de las empresas de su marido. "Nuestro patrimonio viene de que mi esposo ha sido un empresario desde mucho antes de yo conocerlo, un empresario que ha tenido √©xito", dice. "Es un m√≥vil de un delito que ellos han querido implementarnos a nosotros", agrega. "Y como no hab√≠a una irregularidad en mi gesti√≥n, pasaron m√°s de tres a√Īos, y es cuando sale el nombre de mi marido en los papeles de Panam√° y es la excusa perfecta para montar este m√≥vil". "Nos quieren exhibir como un trofeo pol√≠tico" Tras ser detenidos, el pasado mes de abril, las autoridades venezolanas solicitaron a Espa√Īa la extradici√≥n del matrimonio. D√≠az Guill√©n considera que esa petici√≥n tiene motivaciones pol√≠ticas. "Venezuela no busca justicia, nos quiere tener y llevarnos all√≠ para exhibirnos como unos trofeos pol√≠ticos". ¬ŅPor qu√© querr√≠an exhibir como un trofeo pol√≠tico a alguien que fue persona pr√≥xima y funcionaria de Ch√°vez?, le pregunto. "Dicen que el gobierno de Maduro es una continuidad del gobierno de Ch√°vez, lo cual que es totalmente falso, porque ellos empezaron a emitir unos lineamientos contrarios a los que ven√≠amos llevando apegados a la ley", responde. "Y nos quieren exhibir como unos trofeos pol√≠ticos para tapar precisamente la situaci√≥n que hay en Venezuela. Y en caso de que Espa√Īa llegara a acceder a esta extradici√≥n, Espa√Īa, que es un pa√≠s de libertad, que ha suscrito convenios importantes con organismos internacionales, donde avala que en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad, al extraditarnos a nosotros, est√° otorg√°ndole un car√°cter democr√°tico a Venezuela", agrega. La Audiencia Nacional trata por separado las solicitudes de extradici√≥n de D√≠az Guill√©n y la de Vel√°squez. En su auto del pasado 26 de octubre, el tribunal consider√≥ "que se dan todos los requisitos legales para proceder a la entrega" de la exenfermera. La defensa de D√≠az Guill√©n, liderada por el abogado espa√Īol Ismael Oliver, recurri√≥ la decisi√≥n y est√° dispuesta a agotar todas las v√≠as posibles para evitar la extradici√≥n. Ahora la exenfermera est√° a la espera de una segunda decisi√≥n. 