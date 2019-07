CÃ³mo cambiÃ³ la relaciÃ³n de Brasil con el resto de AmÃ©rica Latina desde el arribo de Bolsonaro

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear La llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil supuso por s铆 sola un cambio importante para Am茅rica Latina: un pol铆tico de extrema derecha tom贸 el tim贸n del mayor pa铆s de la regi贸n. Al asumir el cargo el 1潞 de enero, Bolsonaro no s贸lo prometi贸 un viraje sustancial a nivel dom茅stico, sino tambi茅n "retirar el sesgo ideol贸gico de (las) relaciones internacionales" de Brasil. Esa era una clara referencia a las alianzas que el pa铆s construy贸 con otras naciones durante 13 a帽os de gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), hasta la destituci贸n de la presidenta Dilma Rousseff en un juicio pol铆tico en 2016. En sus seis meses de gobierno que se cumplen este lunes, Bolsonaro ha mudado la pol铆tica exterior de Brasil en varios frentes, por ejemplo al alinearse con su hom贸logo derechista de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro israel铆, Benjamin Netanyahu, o al renunciar al liderazgo de su pa铆s en la lucha contra el cambio clim谩tico. Al mismo tiempo, Brasil comenz贸 a revisar la red diplom谩tica tejida por los gobiernos del PT con pa铆ses en v铆as de desarrollo para aumentar su influencia global, y ya anunci贸 el cierre de cinco embajadas en el Caribe. Pero a nivel de relaciones regionales, Brasil ha tenido quiz谩s menos giros vertiginosos que lo anticipado por muchos. "En estos primeros seis meses de gobierno, la pr谩ctica diplom谩tica de Bolsonaro para Am茅rica Latina no fue un cambio tan radical como pod铆amos esperar si ve铆amos s贸lo su discurso", dice Maur铆cio Santoro, profesor de relaciones internacionales en la Universidad del Estado de R铆o de Janeiro (UERJ), a BBC Mundo. Sin embargo, hay al menos tres cambios significativos en el v铆nculo del gigante sudamericano con sus vecinos. 1. Otro Mercosur La presidencia de Bolsonaro arroj贸 inicialmente un manto de incertidumbre sobre el futuro del Mercosur, el bloque comercial que Brasil integra con Argentina, Uruguay y Paraguay. Bolsonaro sol铆a ver al Mercosur como un club pol铆tico durante los gobiernos del PT. Su ministro de Hacienda, Paulo Guedes, lleg贸 a decir que el bloque no ser铆a "prioridad" del nuevo gobierno. En la pr谩ctica, el presidente brasile帽o ha buscado modificar el Mercosur para ganar flexibilidad y acord贸 revisar el arancel externo com煤n del bloque con su par de Argentina, Mauricio Macri, de centro derecha. Pero el mayor cambio para el Mercosur ocurri贸 el viernes, cuando cerr贸 un acuerdo hist贸rico de libre comercio con la Uni贸n Europea tras 20 a帽os de negociaciones, con el impulso final de Brasil. Esto aumenta la relevancia global del Mercosur y muestra a Bolsonaro el valor pr谩ctico de la integraci贸n regional, que le dio mayor capacidad negociadora con Europa en tiempos de incertidumbre global y la guerra comercial de EE.UU. con China. El propio Bolsonaro dijo el fin de semana que el tratado del Mercosur con la UE -que a煤n requiere aprobaci贸n parlamentaria- puede generar una "operaci贸n domin贸" que despierte el inter茅s de otras naciones para buscar pactos comerciales con Brasil. "Es el acuerdo diplom谩tico m谩s importante que ha negociado Brasil en muchos a帽os y va a cambiar un poco la posici贸n del gobierno brasile帽o con relaci贸n al Mercosur y a otros pa铆ses de Am茅rica Latina", se帽ala Santoro. 2. Tensi贸n con Venezuela El pa铆s de Latinoam茅rica donde se refleja m谩s claramente la virada de Brasil de izquierda a derecha es Venezuela. En la d茅cada pasada, la relaci贸n del entonces presidente brasile帽o Luiz In谩cio Lula da Silva con su par venezolano Hugo Ch谩vez fue eje de la "marea rosa" que tuvo la regi贸n con varios gobiernos de izquierda. Pero el distanciamiento de Brasilia con el heredero de Ch谩vez, Nicol谩s Maduro, iniciado por el sucesor de Rousseff, Michel Temer, se ha profundizado bajo la presidencia de Bolsonaro. "Cuando pensamos la relaci贸n de Brasil con Venezuela sin dudas es donde m谩s cambiamos, no s贸lo en la ret贸rica sino con acciones concretas", dice Paulo Velasco, profesor de relaciones internacionales en la Fundaci贸n Getulio Vargas, una universidad brasile帽a de 茅lite. Ante la enorme crisis institucional y econ贸mica de Venezuela, Bolsonaro reconoci贸 como presidente de ese pa铆s al l铆der opositor Juan Guaid贸 y el mes pasado recibi贸 las cartas credenciales de su embajadora, Mar铆a Belandria. Adem谩s, al igual que Colombia, Brasil procur贸 facilitar en febrero el env铆o de ayuda humanitaria a Venezuela por su frontera bilateral contra la voluntad de Maduro, que bloque贸 el ingreso. Sin apoyarla expresamente, Bolsonaro ha llegado a insinuar la posibilidad de una acci贸n armada en Venezuela: "cuando se acaba la saliva, entra la p贸lvora, y no queremos eso", dijo en mayo. "Vemos un Brasil mucho m谩s ajustado a lo que son las posiciones no s贸lo de los pa铆ses de derecha sino de EE.UU.", dice Velasco a BBC Mundo. 3. El golpe de gracia a la Unasur Tras recibir la presidencia temporal de la Uni贸n de Naciones Sudamericanas (Unasur), Brasil oficializ贸 en abril su salida de ese foro regional. Establecida en 2008 en Brasilia con el apoyo clave de Lula y Ch谩vez, la Unasur arrastraba una crisis que le imped铆a elegir a su secretario general desde 2017. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Per煤 suspendieron su participaci贸n en ella el a帽o pasado. "Lo que Bolsonaro hizo fue dar el 煤ltimo golpe a la Unasur, diciendo que no quiere eso, que es un proyecto de izquierda", explica Santoro. En cambio, Bolsonaro apoy贸 la creaci贸n del Foro para el Progreso de Am茅rica del Sur (Prosur) con la participaci贸n de los dem谩s pa铆ses que hab铆an dejado la Unasur m谩s Ecuador, que la abandon贸 este a帽o.. Prosur es una iniciativa de Chile y Colombia, con mayor铆a de miembros de derecha y la ausencia de gobiernos de izquierda como los de Uruguay, Bolivia y Venezuela. El inter茅s de Bolsonaro en apoyar el giro a la derecha de la regi贸n se ha visto tambi茅n en sus advertencias a los votantes argentinos contra el regreso de Cristina Fern谩ndez de Kirchner al poder. Si Kirchner, candidata a la vicepresidencia argentina, ganara las elecciones de octubre con la f贸rmula que encabeza Alberto Fern谩ndez, comenzar铆a una prueba crucial para la relaci贸n de ese pa铆s con Brasil y para el futuro del Mercosur. Pero los expertos notan que el apoyo de Brasil a una idea ajena como Prosur o a las iniciativas del Grupo de Lima contra Maduro sugieren también una falta de vocación protagónica de Bolsonaro en la región, aunque su gobierno recién comienza. "Llama mucho la atención", dice Velasco, "que veamos a un Brasil más a remolque de los demás que lanzando las iniciativas como siempre ha sido".