Cocaína intervenida al militar de la comitiva de Bolsonaro, valorada en 1,3 millones de euros

Fotografia: Marcos Correa (AP) Agrandar la foto + Twittear Los 39 kilos de coca√≠na intervenidos el pasado martes en el aeropuerto de Sevilla al militar brasile√Īo Manoel Silva Rodrigues, miembro de la comitiva del presidente Jair Bolsonaro en su viaje a la cumbre el G-20 en Jap√≥n, han sido valorados por la Guardia Civil en 1,3 millones de euros a falta de que los an√°lisis concreten la pureza del estupefaciente, seg√ļn confirman a EL PA√ćS fuentes cercanas a la investigaci√≥n. La droga apareci√≥ repartida en 37 paquetes ocultos en la maleta que portaba este tripulante del avi√≥n de la Fuerza A√©rea brasile√Īa que hab√≠a hecho escala en la capital andaluza como aparato de reserva del que ocupaba el mandatario sudamericano en su viaje a Osaka. Las pesquisas se dirigen ahora a saber cu√°l era el destino de la droga y por qu√© el militar la baj√≥ de la aeronave cuando √©l y los otros veinte tripulantes iban a pasar el control aduanero. La coca√≠na fue descubierta al pasar los agentes de la Guardia Civil el equipaje del sargento por el esc√°ner y observar la presencia de sospechosos paquetes en forma de ladrillo en su interior. Al abrir la maleta, encontraron la droga, que ni siquiera estaba oculta entre ropa. Los paquetes no presentaban ninguna marca exterior de las que habitualmente utilizan los narcotraficantes para marcar el origen o el destino del alijo, detallan fuentes cercanas a la investigaci√≥n. Estas mismas fuentes no descartan que la coca√≠na fuera a quedarse en Espa√Īa y se muestran convencidos de que el detenido es el simple correo humano de una organizaci√≥n de narcotraficantes. Tras su arresto, el sargento brasile√Īo pas√≥ a disposici√≥n del Juzgado de Instrucci√≥n 11 de Sevilla, que el mi√©rcoles orden√≥ su ingreso en prisi√≥n provisional sin fianza en el Centro Penitenciario de Sevilla I acusado de un delito contra la salud p√ļblica. El arresto en Espa√Īa del miembro de la comitiva de Bolsonaro ha creado una enorme pol√©mica en el pa√≠s sudamericano. El Ministerio de Defensa de Brasil se apresur√≥ a emitir un comunicado en el que "repudiaba"¬†los actos del militar y mostraba su disposici√≥n a colaborar con las autoridades espa√Īolas para aclarar el suceso. El propio mandatario brasile√Īo tild√≥ en su cuenta de Twitter el suceso de "inaceptable" y exigi√≥ "investigaci√≥n inmediata y castigo severo al responsable".¬†El suceso ha puesto en una situaci√≥n inc√≥moda a Bolsonaro, que durante la campa√Īa electoral que le llev√≥ a la presidencia del pa√≠s¬†prometi√≥ combatir el crimen y las drogas como nunca antes se hab√≠a hecho en su pa√≠s. No era la primera vez que el sargento ahora detenido en Sevilla formaba parte de la comitiva de Bolsonaro o de otros presidentes brasile√Īos. Con el actual mandatario viaj√≥ en febrero entre Sao Paulo y Brasilia, y a finales de mayo, a Recife. Con Michel Temer, antecesor de Bolsonaro, Silva Rodrigues viaj√≥ en 2017 a Z√ļrich (Suiza), seg√ļn revela el Portal de Transparencia del pa√≠s sudamericano, informa Marina Rossi.