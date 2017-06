Colombia: lo que se sabe del hundimiento del barco con 170 personas a bordo

Fotografia: Louisa Murphy vía Reuters Agrandar la foto + Twittear Un barco con unas 170 personas a bordo, en su mayoría turistas, se hundió este domingo en la represa de Guatapé, ubicada en el noroeste de Colombia, lo que dejó al menos 6 muertos, 16 desaparecidos y 21 heridos. La cifra de fallecidos fue anunciada por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y representa una revisión a la baja del número que había divulgado previamente el Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard). No se han dado explicaciones sobre qué causó la confusión en la cifra. Carlos Iván Márquez Pérez, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, informó que 133 personas han sido rescatadas, pero aún hay 16 desaparecidos. Dijo que 25 expertos participan en las labores de rescate, que se concentran en la parte perimetral de la embarcación. La operación tuvo que suspenderse el domingo debido a una tormenta eléctrica en la zona, pero este lunes reanudó. Por el momento se desconoce la identidad de las víctimas, de qué nacionalidad son los turistas y qué provocó el hundimiento de la embarcación. Las autoridades del municipio de Guatapé declararon un estado de calamidad pública este lunes y suspendieron la navegación en el embalse. Imágenes en redes sociales mostraban al barco turístico "El Almirante", de cuatro pisos, hundiéndose y numerosas embarcaciones particulares acercándose para ayudar y transportar a los pasajeros. Juan Quiroz, un empresario de la zona que grabó un video del accidente, le dijo a BBC Mundo que el barco tardó 5 minutos en hundirse, en una zona del embalse que tiene unos 45 metros de profundidad. Testigos entrevistados por medios de comunicación locales dijeron que los pasajeros que naufragaron no llevaban chalecos salvavidas. La periodista Sally Palomino del diario español El País informó en su cuenta de Twitter: "Hace un mes mi mamá y yo nos subimos a ese mismo barco, pedimos chalecos y nos dijeron 'exageradas'". Una de las sobrevivientes fue Nora Raquel Pérez, quien visitaba Guatapé en un paseo de 20 personas y le dijo al diario regional El Colombiano que el barco dejó el muelle de manera normal, navegó casi un kilómetro y de un momento a otro comenzó a fallar. "El capitán nos dijo que nos moviéramos hacia la derecha del salón, luego gritó que corriéramos hacia el otro lado y, por último, hacia adelante. Pero se estaba inundando por todos lados", relató Pérez al medio local. "Mi primo rompió uno de los vidrios panorámicos del barco y ambos nos lanzamos al agua. Yo no sabía nadar. No sé cómo floté. Es un milagro que quedé con vida", añadió. Víctimas y asistencia "Un paciente requirió traslado al municipio de Río Negro, en una condición complicada, pero que no afecta su condición de vida", dijo Carlos Mario Montoya, secretario de Salud encargado de Antioquia. "Siete pacientes fueron dados de alta y quedan 13 pacientes, de los cuales unos tiene un trauma torácico cerrado, que requiere una mayor observación", agregó, y explicó que no lo remitieron a otro centro de mayor complejidad por el riesgo que puede tener transportarlo. Los demás, señaló Montoya, tienen heridas leves o presentan crisis nerviosas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, escribió en Twitter: "Frente a emergencia en Guatapé, @FuerzaAereaCol y organismos de socorro atienden situación. Estamos prestos a brindar asistencia requerida". En particular, la Fuerza Aérea colombiana envió un helicóptero "hacia Guatapé para apoyar la emergencia presentada por el naufragio de una embarcación con alrededor de 150 personas", informaron en un comunicado. El Ejército, por su parte, informó que envió dos helicópteros "con personal experto en rescates y buzos de la Armada Nacional". Guatapé se encuentra en Antioquia, al este de Medellín, a unos 79 kilómetros en carretera. En la represa distintas compañías realizan paseos guiados para turistas. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario