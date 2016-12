Colombia rechaza competencia de Bolivia sobre caso LaMia

Agrandar la foto + Twittear La Aeronáutica Civil de Colombia dijo este viernes que el gobierno de Bolivia no tiene competencia para dar resultados oficiales sobre la investigación del accidente aéreo que diezmó al club de fútbol Chapecoense de Brasil. "Bolivia no tiene la facultad, no tiene la competencia, por la base, para dar resultados oficiales de investigación. El país líder de la investigación es Colombia", dijo el director de la entidad, Alfredo Bocanegra, a RCN Radio. El gobierno de Bolivia responsabilizó el martes a partir de una investigación propia a la empresa LaMia, de matrícula boliviana y dueña de la aeronave, y al piloto por el accidente en el que murieron 71 personas, la mayoría jugadores y directivos del Chapecoense, en una zona montañosa aledaña a Medellín. Según el documento, el avión no contaba con el combustible necesario para realizar el trayecto entre Santa Cruz de la Sierra y el aeropuerto de Rionegro, que sirve a Medellín, la misma hipótesis que las autoridades colombianas apuntaron desde que ocurrió la tragedia, el 28 de noviembre. Bocanegra afirmó que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece que el país donde sucede un incidente aéreo es el encargado de realizar las indagaciones, en este caso Colombia. "Con todo el respeto por Bolivia, yo quisiera entender que eso fue un acto de imprudencia, de buena fe, pero de imprudencia, es una indelicadeza (...) lo oficial es lo que se diga en Bogotá", sostuvo. El funcionario indicó que el lunes se presentará en la capital colombiana el primer informe preliminar oficial de la tragedia del once brasileño, que viajaba a Medellín a disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional. Colombia, Brasil y Bolivia formaron una comisión tripartita de fiscales para esclarecer las causas de la tragedia aérea. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario