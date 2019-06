Corte Suprema de Brasil rechaza una petición para liberar a Lula mientras sopesa la actuación del juez que le condenó

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear La Corte Suprema de Brasil rechaz贸 este martes una petici贸n para liberar al expresidente Luiz In谩cio Lula da Silva de prisi贸n a la espera de que los jueces resuelvan su 煤ltima apelaci贸n contra su condena por corrupci贸n. Los abogados del exmandatario argumentan que el juez que le conden贸, Sergio Moro, no fue imparcial y actu贸 por motivos pol铆ticos, y aluden a la reciente difusi贸n de unos mensajes supuestamente entre Moro y los fiscales del caso de Lula durante el proceso. El tribunal vot贸 este martes 3-2 para posponer hasta agosto su decisi贸n sobre la actuaci贸n del juez y descart贸 que Lula sea liberado mientras tanto. Lula lleva en la c谩rcel desde abril de 2018, en cumplimiento de dos condenas separadas, por un total de m谩s de 20 a帽os de c谩rcel. El destacado pol铆tico, de 73 a帽os, fue presidente de Brasil de 2003 a 2010, periodo en el que goz贸 de una gran popularidad en ese pa铆s y otros de Am茅rica Latina. El expresidente ha negado todos los cargos en su contra, incluidos los seis por los que a煤n espera juicio. Sus partidarios defienden que es v铆ctima de una persecuci贸n pol铆tica. La de Lula fue la condena de m谩s alto perfil de una extensa investigaci贸n anticorrupci贸n conocida como Operaci贸n Lava Jato, calificada por el Departamento de Justicia de EE.UU. como "el mayor caso de soborno extranjero en la historia". La pol茅mica por los mensajes Lula ten铆a la intenci贸n de contender por la presidencia en las elecciones del a帽o pasado, pero qued贸 impedido por los procesos judiciales que hab铆a en su contra. Su inhabilitaci贸n allan贸 el camino a la presidencia del actual presidente Jair Bolsonaro. Moro, que dictamin贸 la sentencia de Lula y fue nombrado por Bolsonaro ministro de Justicia, ha sido acusado de ser "parcial" y querer frenar la carrera presidencial de Lula. El exjuez rechaz贸 las acusaciones e ignor贸 reclamos para que dimitiera. No obstante, su imparcialidad fue puesta en cuesti贸n recientemente tras la difusi贸n de una serie de mensajes privados que supuestamente intercambi贸 con fiscales durante el proceso contra Lula. Los mensajes fueron difundidos por el portal The Intercept y supuestamente muestranc贸mo Moro gu铆a actuaciones de los investigadores del caso, recoge la agencia AFP. Tras su publicaci贸n, la defensa de Lula volvi贸 a pedir que se anulara el juicio. "Ya hemos presentado un innumerable pruebas de que el expresidente no tuvo un juicio justo, imparcial e independiente", dijo el abogado Cristiano Zanin Martins a la prensa este martes, seg煤n AFP. "No cometi贸 ni un crimen y tiene el derecho de ser juzgado por un juez imparcial". 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario