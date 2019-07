Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Hay dos pa√≠ses en Am√©rica Latina que est√°n debatiendo en sus parlamentos sendas reformas de sus sistemas de pensiones: Brasil y Chile. Ambos son ejemplos de dos modelos bien distintos: mientras en Brasil las pensiones se financian con dinero del Estado (el cl√°sico sistema de reparto), en Chile cada trabajador ahorra individualmente para financiar su propia jubilaci√≥n (aunque en 2008 se agregaron pensiones m√≠nimas para los sectores m√°s vulnerables). Siendo uno de los proyectos m√°s emblem√°ticos del presidente Jair Bolsonaro, la C√°mara Baja de Brasil aprob√≥ este mes la propuesta de elevar la edad de jubilaci√≥n, aunque la entrada en vigor de la medida depende a√ļn de su votaci√≥n en el Senado. Las estimaciones apuntan a un ahorro superior a los US$200.000 millones para las arcas p√ļblicas en la pr√≥xima d√©cada. El texto aprobado en primera instancia establece una edad m√≠nima de jubilaci√≥n de 62 a√Īos para las mujeres y de 65 para los hombres, con un plazo de cotizaci√≥n de al menos 15 y 20 a√Īos respectivamente. Adem√°s, se crean cuatro franjas de cotizaci√≥n, seg√ļn la renta de cada beneficiario. En Chile, en cambio, el proyecto de ley para reformar el sistema est√° en una etapa de discusi√≥n mucho m√°s preliminar. En otros pa√≠ses como Argentina, Per√ļ y Colombia hay un debate p√ļblico sobre el tema, aunque a√ļn no se han presentado proyectos de ley en sus respectivos Parlamentos para reformar el sistema. La jubilaci√≥n por pa√≠ses Los pa√≠ses con la edad m√°s alta de jubilaci√≥n de Am√©rica Latina -65 a√Īos- son, en el caso de los hombres Costa Rica, M√©xico, Per√ļ, Argentina, Brasil (con excepciones), Chile, Cuba y Honduras. En el caso de las mujeres son Costa Rica, M√©xico y Per√ļ. La edad m√°s baja de jubilaci√≥n para las mujeres-50 a√Īos- est√° en Bolivia (50). Luego le siguen -con 55 a√Īos- El Salvador y Venezuela. La m√°s baja para los hombres -55 a√Īos- est√° en Bolivia. ¬ŅQu√© sistemas de pensiones existen en Latinoam√©rica? Si lo quisi√©ramos simplificar al m√°ximo, podr√≠amos decir que hay dos grandes sistemas: p√ļblico (con financiamiento estatal) y privado (con financiamiento individual). Pero claro, tambi√©n hay sistemas mixtos (que financian las jubilaciones con fondos del Estado y aportes individuales), sistemas paralelos, en los quela gente puede elegir entre una jubilaci√≥n con fondos p√ļblicos o con fondos personales, y el modelo integrado, que agrega pensiones m√≠nimas al sistema de ahorro individual. Y luego en cada pa√≠s existen muchas variantes o subsistemas que le dan a cada modelo caracter√≠sticas propias. A partir de la d√©cada de los 80, al menos 11 pa√≠ses de la regi√≥n incorporaron elementos de "privatizaci√≥n" en sus sistemas de pensiones. Pero en los √ļltimos a√Īos las cosas comenzaron a cambiar. "La tendencia dominante en la √ļltima d√©cada han sido las reformas estructurales que crean mecanismos solidarios para ir en auxilio de los mayores de 65 a√Īos", le dice a BBC Mundo Alberto Arenas, asesor regional de la Comisi√≥n Econ√≥mica para Am√©rica Latina y el Caribe (CEPAL) y exministro de Hacienda de Chile. "El principal desaf√≠o de la regi√≥n es la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, es decir, la solvencia del sistema y la capacidad de cumplir sus promesas". Eso depende de factores tan distintos como la demograf√≠a de un pa√≠s, la informalidad laboral, los sistemas de protecci√≥n social, el sistema de capitales o las cuentas fiscales, entre muchos otros factores, explica Arenas. "No hay un sistema √ļnico que funcione bien para todos los pa√≠ses", porque las circunstancias son distintas. C√≥mo financiar las jubilaciones Los expertos coinciden en que una de las grandes preguntas es c√≥mo financiar las jubilaciones y qu√© hacer con el creciente n√ļmero adultos mayores que en muchos casos reciben pensiones que no les alcanzan para sobrevivir. El tema va mucho m√°s all√° del an√°lisis t√©cnico porque suele darse en medio de turbulencias pol√≠ticas y protestas callejeras. "Como la poblaci√≥n est√° envejeciendo, en todas las regiones del mundo est√° aumentando la edad de jubilaci√≥n ", dice Mariano Bosh, especialista principal en la Divisi√≥n de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en di√°logo con BBC Mundo. "Los pa√≠ses tienen que gastar m√°s porque la gente vive m√°s a√Īos y, con el cambio demogr√°fico, cada vez hay m√°s pensionados y menos trabajadores que aportan al sistema". "Existe una preocupaci√≥n por la sostenibilidad fiscal", apunta Bosh. Seg√ļn su an√°lisis, es importante poner esta discusi√≥n en el contexto de ampliar la cobertura para que la mayor√≠a de los adultos mayores reciba una pensi√≥n y, al mismo tiempo, que esas jubilaciones les permitan tener una vida digna. Pero en paralelo, tambi√©n los pa√≠ses "tienen que poder pagar hoy y pagar ma√Īana". Por eso, agrega, "existe una tensi√≥n, un dilema". Algunos pa√≠ses optan por aumentar la edad de jubilaci√≥n, otros por subir las cotizaciones de las personas y otros por pagar pensiones m√°s bajas. "La tendencia en Am√©rica Latina y en todas las regiones del mundo es hacia sistemas mixtos", concluye el experto del BID.