Dos aviones rusos llegan a Venezuela con un centenar de militares

Fotografia: Carlos Jasso/Reuters Agrandar la foto + Twittear La llegada de dos aviones¬†militares rusos al aeropuerto de Maiquet√≠a, en Caracas, la tarde del s√°bado ha desatado todo tipo de suspicacias sobre las funciones que van a desempe√Īar el centenar de militares que viajaban en ellos. Seg√ļn explicaron fuentes de la Embajada de Rusia en¬†Venezuela a la agencia de noticias oficial Sputnik, las aeronaves portaban material y funcionarios para cumplir con varios acuerdos militares entre ambos pa√≠ses. "No tienen nada de misteriosos", dijeron las fuentes en referencia a los vuelos, que llegaron al pa√≠s latinoamericano pocas horas despu√©s de que¬†Nicol√°s Maduro asegurase que hab√≠a tenido que reforzar su seguridad. "Rusia tiene varios contratos que ya est√°n en proceso de cumplimiento, contratos de car√°cter t√©cnico militar y hacen varios vuelos y traen varias cosas", apuntaba la misma fuente. En cualquier caso, no se ha concretado en qu√© consiste el material con el que viajaban ni a qu√© se van a dedicar los militares que viajaban en las aeronaves. "Intercambio de consultas", es lo √ļnico que se ha informado desde la embajada a la agencia Sputnik. Se trata de dos aviones de la Fuerza A√©rea de Rusia, un Antonov An-124 y una aeronave de pasajeros Ilyushin Il-62, que llegaron el s√°bado a la rampa presidencial del Aeropuerto Internacional Sim√≥n Bol√≠var, en Maiquet√≠a, a las afueras de Caracas. Seg√ļn medios y analistas locales, al mando de la operaci√≥n estaba el jefe del Comando Principal de las Fuerzas Terrestres de Rusia, Vasili Tonkoshkurov. La llegada de las aeronaves se produjo apenas unas horas despu√©s de que Nicol√°s Maduro dijese que hab√≠a tenido que reforzar su seguridad, porque hab√≠a un plan liderado por¬†Juan Guaid√≥, presidente de la Asamblea Nacional, para matarlo. "Al t√≠tere diab√≥lico le acabamos de desmantelar un plan que dirig√≠a √©l personalmente para matarme", dijo Maduro en referencia al presidente encargado. "En los pr√≥ximos d√≠as seguramente habr√° nuevas capturas, de nuevos terroristas, ll√°mense como se llamen", agreg√≥ en un acto p√ļblico plagado de advertencias y ataques contra¬†sus opositores que se llam√≥, parad√≥jicamente "contra el terrorismo y el odio". Unas horas antes, el ministro de Comunicaci√≥n, Jorge Rodr√≠guez, mostr√≥ pruebas de los supuestos planes de¬†"terrorismo", que vincular√≠an a Guaid√≥, a Roberto Marrero, su jefe de despacho, y a Leopoldo L√≥pez, actualmente en arresto domiciliario, as√≠ como otros dirigentes de Voluntad Popular. Seg√ļn Rodr√≠guez, Marrero, detenido el jueves de madrugada, es "el principal enlace" para la realizaci√≥n de actos violentos en el territorio venezolano a cargo de centroamericanos llegados en los √ļltimos d√≠as al pa√≠s. Rusia es, junto a China y Turqu√≠a, uno de los grandes aliados estrat√©gicos de Maduro, tanto en materia pol√≠tica, econ√≥mica, energ√©tica o militar, una herencia del fallecido Hugo Ch√°vez, que durante su presidencia (1999-2013) impuls√≥ esta alianza. El Gobierno de Vladimir Putin ha respaldado a Maduro ante el desaf√≠o de Juan Guaid√≥, a quien m√°s de 50 Gobiernos de todo el mundo, entre ellos Estados Unidos, reconocen como presidente interino del pa√≠s.

