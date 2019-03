Dos exalumnos perpetran una matanza en su antiguo colegio de Brasil

Fotografia: AP Agrandar la foto + Twittear Brasil est√° acostumbrado desde hace tiempo a matanzas vinculadas a la delincuencia, pero de ninguna manera a masacres en escuelas como la ocurrida este mi√©rcoles en un colegio p√ļblico de Suzano, en la zona metropolitana de S√£o Paulo. Dos antiguos alumnos, un adolescente de 17 a√Īos y un joven de 25 a√Īos, han irrumpido¬†armados en la escuela a primera hora de la ma√Īana y han matado a ocho personas, entre ellos cinco alumnos. Seg√ļn la polic√≠a ambos se han suicidado en el centro educativo. Los atacantes, encapuchados, han sembrado el terror en las aulas del colegio estatal Professor Raul Brasil con un rev√≥lver del 38, una ballesta, un arco, flechas y artefactos que parec√≠an explosivos, seg√ļn ha informado el coronel Marcelo Salle. Entre los fallecidos est√°n tambi√©n la coordinadora pedag√≥gica y otra empleada. Antes de emprenderla contra los estudiantes y el profesorado de su antiguo colegio, la pareja asalt√≥, rob√≥ y mat√≥ a un comerciante. Por el momento, se desconocen los motivos del suceso. Como suele ocurrir en estos casos, los afectados no pensaron al principio que aquello era un tiroteo. J. C., de 16 a√Īos, alumna de segundo a√Īo, relataba despu√©s la espantosa experiencia: "Est√°bamos tomando el almuerzo y o√≠mos el ruido [de los disparos]. Cre√≠amos que eran bombitas [de juguete] en el cuarto de ba√Īo hasta que vimos a uno de ellos con un arma. Todos nos tiramos al suelo. Vi a uno con un hacha, que le dio a una compa√Īera en la zona de la clav√≠cula. Conseguimos correr a la secretar√≠a y de all√≠ salir de la escuela". Abatida, ha contado que uno de sus compa√Īeros ha muerto. Una de las noticias m√°s aterradoras que puede recibir cualquiera le lleg√≥ a Val√©ria de Melo Oliveira, ama de casa de 41 a√Īos, en un audio. Se lo enviaba su hija de 15 a√Īos. "¬°Madre, socorro! Hay un tiroteo, ¬°ven a ayudarme!", imploraba la adolescente, seg√ļn recordaba despu√©s la progenitora. Ella, que estaba en casa, corri√≥ desesperada a buscarla, seg√ļn ha explicado en el hospital cercano a la escuela al que la v√≠ctima fue trasladada con un disparo en la zona lumbar. Est√° fuera de peligro. Varios heridos m√°s est√°n ingresados, incluido un joven que est√° grave tras haber sido alcanzado con una flecha. Tras sembrar el terror entre los estudiantes de Secundaria, los dos agresores se han dirigido hacia el centro de idiomas del colegio. Pero les ha resultado imposible continuar con la masacre porque el alumnado y el profesorado se han encerrado y les han impedido seguir con sus planes. Ambos se han suicidado entonces en el pasillo, seg√ļn han asegurado el portavoz policial y el gobernador de S√£o Paulo, Jo√£o Doria. Los primeros agentes llegaron al centro escolar ocho minutos despu√©s del aviso. "Estoy muy impactado, con un profundo pesar. Es la escena m√°s triste que he visto en toda mi vida", ha dicho Doria. Los atacantes viv√≠an en la misma zona de esta tranquila ciudad dormitorio de 300.000 habitantes en el √°rea metropolitana de S√£o Paulo, a unos 60 kil√≥metros de la capital paulista. Los vecinos han relatado que el m√°s joven fue criado por su abuela, pertenece a una familia desestructurada, mientras que el mayor es de una familia convencional. Esta es la quinta matanza de este tipo en Brasil en los √ļltimos a√Īos, seg√ļn el comandante Salles. "Tienen en com√ļn que disparan de manera aleatoria con la intenci√≥n de causar el m√°ximo n√ļmero muertos", ha explicado antes de enumerar los casos. El m√°s similar al de este mi√©rcoles es la matanza que en 2011 perpetr√≥ un antiguo estudiante en un centro escolar de R√≠o de Janeiro, mat√≥ a 12 personas. El m√°s reciente ocurri√≥ en diciembre pasado en Campinas (S√£o Paulo), cuando un hombre entr√≥ en una iglesia durante una misa y mat√≥ a cuatro personas. La masacre en la escuela de Suzano se produce mientras el Congreso debate la propuesta del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro para flexibilizar la venta y posesi√≥n de armas. Brasil es uno de los pa√≠ses m√°s violentos del mundo. Dos tercios de los 64.000 asesinatos de 2017 fueron perpetrados con armas de fuego. Las armas legales son una parte m√≠nima del total. Se estima, que las ilegales son ocho millones. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario