Fotografia: Mauricio Lima para The New York Times Agrandar la foto + Twittear El 20 de noviembre, un juez federal orden√≥ al gobierno de Trump que volviera a aceptar las solicitudes de asilo de migrantes sin importar de d√≥nde procedieran o c√≥mo hubieran ingresado a Estados Unidos. Esta decisi√≥n representa un rev√©s, al menos temporal, al intento del presidente de tomar medidas dr√°sticas en contra de la caravana de centroamericanos que buscan cruzar la frontera. El juez Jon Tigar del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Francisco emiti√≥ una orden de restricci√≥n temporal para bloquear al gobierno a fin de que no formule un nuevo fallo que niegue protecci√≥n a la gente que ingresa al pa√≠s de forma ilegal. La orden, la cual suspende el decreto de ley hasta que la corte tome una decisi√≥n sobre el caso, tiene validez en el √°mbito nacional. "Sin importar el alcance de autoridad que tiene el presidente, no puede reescribir las leyes de migraci√≥n para imponer una condici√≥n que ha prohibido expresamente el Congreso", escribi√≥ Tigar en su orden. Mientras una caravana de miles de personas viajaba a la frontera suroeste de Estados Unidos, el 9 de noviembre el presidente Trump firm√≥ un decreto de ley que prohib√≠a que los migrantes solicitaran asilo si no lograban hacer la petici√≥n en un punto de control legal. Solo los que ingresaran al pa√≠s a trav√©s de un puerto de entrada iban a ser elegibles, se√Īal√≥, invocando su autoridad respecto de la seguridad nacional para proteger la integridad de las fronteras de Estados Unidos. En tan solo unos d√≠as, el gobierno present√≥ un fallo en el registro federal, que entr√≥ en vigor de inmediato y sin el periodo habitual de audiencias p√ļblicas. Sin embargo, el decreto alteraba leyes migratorias de a√Īos de antig√ľedad que garantizan un lugar seguro en Estados Unidos a la gente que huye de la persecuci√≥n, sin importar la manera en la que haya ingresado al pa√≠s. Algunos grupos defensores de los derechos humanos, entre ellos el Centro Legal para la Pobreza Sure√Īa y la Uni√≥n Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), r√°pidamente demandaron al gobierno por haber presentado la que consideraron una prohibici√≥n de asilo para efectos pr√°cticos. Despu√©s de que el lunes el juez emiti√≥ su fallo, Lee Gelernt, el abogado de la ACLU que expuso el caso, se√Īal√≥ lo siguiente: "El tribunal dej√≥ claro que el gobierno no tiene el poder para ignorar al Congreso y que, sin intervenci√≥n judicial, ocurrir√° un da√Īo verdadero". "Es un paso crucial para oponer resistencia a la guerra que el presidente Trump ha declarado a las personas que buscan asilo", mencion√≥ en un comunicado Melissa Crow, una abogada supervisora s√©nior del Centro Legal para la Pobreza Sure√Īa, una de las dos organizaciones que llevaron el caso. "Aunque el nuevo fallo pretende facilitar un proceso ordenado de las personas que buscan asilo en los puertos de entrada, desde hace tiempo la Oficina de Aduanas y Protecci√≥n Fronteriza sostiene una pr√°ctica y una pol√≠tica de rechazo a individuos que hacen exactamente lo que ordena la ley. Estas pr√°cticas son ilegales a todas luces y no pueden seguir vigentes". El Centro para los Derechos Constitucionales tambi√©n se sum√≥ a la demanda. Funcionarios del gobierno de Trump se√Īalaron que seguir√≠an defendiendo la pol√≠tica a medida que pasara por los tribunales. "Nuestro sistema de asilo no funciona bien, y cada a√Īo abusan de √©l miles de personas que presentan solicitudes sin merecerlo", declararon en un comunicado Katie Waldman, una vocera del Departamento de Seguridad Nacional, y Steve Stafford, el portavoz del Departamento de Justicia. Los voceros mencionaron que el presidente tiene amplios poderes para impedir la entrada de migrantes al pa√≠s. "Es absurdo que una serie de agrupaciones defensoras de los derechos est√© dispuesta a demandar para obstaculizar las acciones del gobierno federal y que as√≠ extranjeros sin papeles puedan recibir un beneficio del gobierno al cual no tienen derecho", expresaron. "Seguiremos adelante con el fin de defender el leg√≠timo y bien argumentado ejercicio de la autoridad del poder ejecutivo para solucionar la crisis en nuestra frontera sur". Es verdad que los presidentes tienen un poder discrecional sobre asuntos de inmigraci√≥n. Sin embargo, el fallo del tribunal muestra que esa discreci√≥n tiene l√≠mites, asegur√≥ Stephen Yale-Loehr, un acad√©mico especializado en inmigraci√≥n de la Escuela de Derecho de la Universidad Cornell. "El fallo es un golpe significativo en contra de los esfuerzos que ha realizado el gobierno para cambiar la ley de asilo de forma unilateral. A fin de cuentas, esto debe ir a la Corte Suprema para un fallo definitivo", coment√≥ Yale-Loehr. En su queja, los grupos defensores de los derechos humanos acusaron al gobierno de "violar un mandato claro del Congreso que dispone que la forma de ingreso no constituye una prohibici√≥n categ√≥rica de asilo". Asimismo, se√Īalaron que el gobierno hab√≠a violado lineamientos federales al no permitir audiencias p√ļblicas sobre el decreto de ley. No obstante, los funcionarios del gobierno de Trump defendieron el cambio regulatorio, al argumentar que el presidente estaba respondiendo a un aumento repentino de migrantes que buscaban asilo con declaraciones fr√≠volas, las cuales a fin de cuentas generan que un juez de inmigraci√≥n rechace sus casos. Los migrantes ignoran las √≥rdenes para salir del pa√≠s y permanecen de forma ilegal. "El presidente ha buscado detener esta pr√°ctica peligrosa e ilegal y recuperar el control de la frontera", mencionaron abogados del gobierno en presentaciones de expedientes judiciales. Trump, quien hab√≠a prometido que detener el flujo de la inmigraci√≥n sin papeles ser√≠a una de sus principales prioridades desde los d√≠as de su campa√Īa, no ha ocultado su frustraci√≥n por la gran cantidad de migrantes que se dirigen a Estados Unidos. El presidente orden√≥ el desplazamiento de m√°s de cinco mil soldados en activo hacia la frontera para evitar que entraran los migrantes. En general, la nueva ley se percibi√≥ como un esfuerzo para disuadir a los centroamericanos, muchos de los cuales solicitan asilo una vez que llegan a Estados Unidos, a veces sin inspecci√≥n, despu√©s de emprender el viaje por tierra desde sus pa√≠ses hacia la frontera. Las leyes de inmigraci√≥n de Estados Unidos estipulan que los extranjeros que toquen tierra estadounidense son elegibles para solicitar asilo. No pueden ser deportados de inmediato. Son elegibles para someterse a un interrogatorio con un agente migratorio, lo que se conoce como "entrevista de temor cre√≠ble", una prueba que pasa una mayor√≠a abrumadora de los solicitantes. Como resultado, la mayor√≠a de los migrantes son liberados, pero tienen una cita para presentarse en la corte. En a√Īos recientes, cada vez m√°s migrantes han hecho uso del proceso de asilo, a menudo despu√©s de entrar de manera ilegal a Estados Unidos. En octubre, una cantidad r√©cord de 23.121 migrantes que viajaban como familias fue detenida en la frontera. Muchas de las familias se entregan a la Patrulla Fronteriza en vez de hacer fila para solicitar asilo en el puerto de entrada. El gobierno de Trump cree que los migrantes se est√°n aprovechando de las leyes de asilo para migrar de manera no autorizada a Estados Unidos. La cantidad desorbitada de llegadas ha exacerbado un tremendo retraso en los casos pendientes en las cortes migratorias, una cifra que hace poco rompi√≥ la marca de un mill√≥n de casos. Muchos migrantes no se presentan a las citas en los tribunales, seg√ļn los funcionarios gubernamentales, y terminan por permanecer de forma ilegal en el pa√≠s; Trump ridiculiza el procedimiento llam√°ndolo "capturar y liberar". Sin embargo, los defensores de los derechos humanos argumentan que muchos migrantes son v√≠ctimas de violencia o persecuci√≥n y tienen derecho a buscar un santuario. Las pandillas son omnipresentes en todo El Salvador, Honduras y Guatemala, donde la ilegalidad y la corrupci√≥n les permiten asesinar con impunidad. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario