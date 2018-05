EE.UU. pone fin del Estatus de Protección Temporal para más de 44.000 hondureños

Fotografia: AFP/Getty Images Agrandar la foto + Twittear El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que desde 1999 amparaba de la deportación a más de 44.000 hondureños. El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado en su página web que la decisión de terminar el TPS para Honduras se tomó "después de una revisión de las condiciones ambientales relacionadas con el desastre en las que se basó la designación original del país en 1999", luego de ser afectado por el huracán Mitch. De acuerdo con el anuncio, los hondureños protegidos por este programa tendrán un plazo de 18 meses para resolver su situación migratoria o se expondrán a la deportación. "La fecha de vigencia tardía de 18 meses también dará tiempo a Honduras para prepararse para el regreso y la reintegración de sus ciudadanos. Durante este período, el DHS trabajará con el Departamento de Estado y el gobierno de Honduras para ayudar a educar a las partes interesadas relevantes y facilitar una transición ordenada", indica el texto. Poco antes de la publicación del comunicado, la canciller de Honduras, María Dolores Agüero, aseguró que ni su gobierno ni su embajada en Washington habían sido aún notificados de la decisión. Más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó un comunicado en el que anunciaba que finalmente fueron avisados y en el que "reconoce y agradece la solidaridad" de Estados Unidos por recibir a miles de hondureños durante casi dos décadas. No obstante, aunque admitió que se trataba de una decisión soberana del gobierno de Donald Trump, lamentó "profundamente" la cancelación del TPS para los hondureños y ciudadanos de otros países que también vieron terminar sus beneficios en los últimos meses. Grupos de derechos humanos de Honduras aseguran que el país no tiene condiciones para facilitar adecuadamente el retorno seguro de los miles de beneficiados del TPS y que la situación allí se agravó tras la tormenta tropical Hanna y las recientes epidemias de dengue y chikungunya. El país sufre, además, inseguridad alimentaria, crisis de la vivienda y violencia por parte de grupos criminales y pandillas. De acuerdo con datos oficiales, las remesas que envían los hondureños desde Estados Unidos representan más del 20% del PIB del país centroamericano y en el año 2016 ascendieron a los US$3,800 millones. Qué es el TPS El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de residencia y trabajo forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. En los últimos años, los permiso de los beneficiarios del programase se renovaban de manera automática por periodos de 18 meses, pero tras la llegada al poder de Donad Trump, el gobierno de Estados Unidos decidió reevaluar las condiciones que justifican la concesión del programa. Recientemente también fueron cancelados los TPS para ciudadanos de Haití, Nicaragua y El Salvador, aunque el caso de Honduras se mantuvo en suspenso hasta este viernes. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario