Estados Unidos ha querido cortar de ra√≠z las dudas expresadas por el futuro presidente de Guatemala Alejandro Giammattei para cambiar el programa de "tercer pa√≠s seguro" firmado por el actual mandatario Jimmy Morales. Desde la Casa Blanca, Mauricio Claver, en nombre del presidente Donald Trump, pidi√≥ mantener este convenio "que no supondr√≠a ning√ļn gasto para Guatemala" y que permitir√≠a "entrar en un periodo hist√≥rico" en la relaci√≥n bilateral entre los dos pa√≠ses, se√Īal√≥ Claver en un v√≠deo. Seg√ļn el asesor del presidente Trump con este acuerdo Guatemala recibir√≠a "solo" a hondure√Īos y salvadore√Īos y en una cifra "previamente acordada". Una cantidad que, debido a que Honduras y El Salvador "son pa√≠ses democr√°ticos, deber√≠a ser una cifra limitada", dijo Claver. La cifra final, sin embargo, es una inc√≥gnita sobre la que se conocen pocos detalles. A cambio de ello, Guatemala recibir√≠a ayuda econ√≥mica de Estados Unidos y de organismos internacionales ligadas a Naciones Unidas y se triplicar√≠a la concesi√≥n de visas H2A "solo" para trabajadores temporales guatemaltecos. Actualmente entre 5.000 y 8.000 guatemaltecos se benefician de una visa especial para trabajadores del campo gracias a un acuerdo entre los dos pa√≠ses. El mensaje de la Casa Blanca se difundi√≥ cuatro d√≠as despu√©s de la victoria electoral del conservador Alejandro Giammattei y pretende empujar un acuerdo de seis p√°ginas y siete anexos que no se ha hecho p√ļblico pero que, seg√ļn la Casa Blanca, est√° rodeado de "confusi√≥n y desinformaci√≥n". Seg√ļn el portavoz de Trump se trata de algo positivo para Guatemala y no se debe perder la oportunidad de que ambos pa√≠ses "se apoyen mutuamente". Sin embargo, el acuerdo fue cuestionado por el presidente electo que asumir√° el poder en enero de 2019. Su postura, no obstante, ha ido variando y se ha movido del repudio inicial a la aceptaci√≥n de facto de los √ļltimos d√≠as, aunque reconoci√≥ que ignora su contenido al detalle. Durante la campa√Īa Giammattei expres√≥ su rechazo frontal y critic√≥ duramente al Gobierno de Morales por haberlo firmado un acuerdo de este tipo en la recta final de su Administraci√≥n. Posteriormente dijo que la decisi√≥n final debe pasar por el Congreso de Guatemala, pero que lo rechazar√≠a tal y como est√° firmado. En su posicionamiento m√°s reciente acept√≥ que se trata de un hecho consumado que "tendremos que solventar", dijo durante una entrevista con la BBC. De hecho, no son pocos los analistas que opinan que detr√°s de este acuerdo se esconde un pacto entre el mandatario entrante y el saliente para que el primero reciba el desgaste y se coma la "papa caliente", en palabras de Giammattei, que supone poner en marcha un convenio de este tipo rechazado por ocho de cada diez guatemaltecos, seg√ļn una encuesta de Prensa Libre. El margen de maniobra, sin embargo, es escaso. Trump ha amenazado al Gobierno de Jimmy Morales con aplicarles "vetos, aranceles o impuestos a las remesas" o "todas juntas" y aprovech√≥ para recordar que meses atr√°s orden√≥ el fin de las ayudas econ√≥micas, que supon√≠an una "GRAN" carga a los contribuyentes. El convenio sobre "tercer pa√≠s seguro" que contiene seis p√°ginas y siete cl√°usulas adicionales, fue firmado a mediados de julio entre Jimmy Morales y Donald Trump y supone que la naci√≥n centroamericana se har√° cargo de los refugiados hondure√Īos y salvadore√Īos que esperan la resoluci√≥n de su caso en Estados Unidos. Se trata de una espera que puede durar varios a√Īos y que es aun m√°s lenta por el colapso en los juzgados estadounidenses. Actualmente el convenio ha sido suspendido por un juez federal de Estados Unidos y por la corte de Constitucionalidad de Guatemala. Giammattei insiste en que solo los congresos de Guatemala y Estados Unidos pueden decidir sobre ello. Paralelamente el "tercer pa√≠s seguro" se ha convertido en tema de enfrentamiento entre republicanos y dem√≥cratas. La semana pasada e la presidenta de la C√°mara de Representantes, Nancy Pelosi, una de las m√°s fuertes opositoras Trump en las filas dem√≥cratas, visit√≥ Guatemala acompa√Īada de la senadora Sandra Torres. Torres se posicion√≥ claramente en contra de un acuerdo que "impone decisiones econ√≥micas para las que Guatemala no est√° preparada". Por su parte para Trump supone aliviar el colapsado sistema estadounidense y trasladar la presi√≥n a Guatemala.