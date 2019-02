EE.UU. presiona en la ONU para conseguir que Maduro renuncie

Fotografia: SUSAN MARKISZ BBC Agrandar la foto + Twittear La crisis humanitaria se agrava en Venezuela conforme escala la tensi贸n y violencia. Ante esta tr谩gica situaci贸n, los pa铆ses europeos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los representantes del Grupo de Lima hicieron un llamamiento a la contenci贸n, que se evite el recurso a la fuerza letal y se exige a Caracas que permita el acceso de la asistencia. Asimismo, condenaron la intimidaci贸n de civiles y diputados que se est谩n movilizando para distribuir la ayuda humanitaria. "Urge buscar una soluci贸n pol铆tica inclusiva y pac铆fica", leyeron en una declaraci贸n conjunta los socios europeos. "El pa铆s necesita un Gobierno que represente la voluntad del pueblo". Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, denunci贸 por su parte que lo sucedido el pasado fin de semana demuestra cu谩les son los intereses e intenciones del r茅gimen "corrupto" de Nicol谩s Maduro. "Se usa la ayuda humanitaria como arma pol铆tica", insisti贸. "[Mientras] m谩s tiempo est茅 en el poder, m谩s va a oprimir al pueblo. La soluci贸n a la miseria y la tiran铆a es que haya elecciones libres", advirti贸, por eso insisti贸 en la importancia de que la comunidad internacional "presione para que el r茅gimen de Maduro abdique de manera pac铆fica". Tambi茅n mostr贸 su preocupaci贸n por la seguridad del presidente interino reconocido por el Parlamento, el l铆der opositor Juan Guaid贸. La reuni贸n del Consejo de Seguridad se convoc贸 a petici贸n de EE UU en respuesta a la escalda de la violencia durante el fin de semana y con el vicepresidente Mike Pence viajando a Colombia para reunirse con Guaid贸. Cerca de medio centenar de pa铆ses apoyan que se le reconozca como presidente interino. Entre ellos se encuentran Francia y Reino Unido, que tambi茅n tienen poder de veto. Rusia, sin embargo, sigue respaldando a Maduro y su embajador calific贸 al l铆der de la Asamblea Nacional -reconocido por medio centenar de pa铆ses- de "impostor". Est谩 vez no trat贸 de maniobrar para evitar que se celebrara la reuni贸n del 贸rgano que vela por la paz y la seguridad. Pero volvi贸 a arremeter contra las t谩cticas de EE UU y por las continuas amenazas del uso de la fuerza. Las dos potencias han elaborado borradores rivales de resoluci贸n. Washington busca que desde las Naciones Unidas se marque el inicio del proceso que llevar谩 a unas elecciones presidenciales "libres, justas y cre铆bles" con la presencia de observadores militares. Mosc煤 lo considera un intento de intervenci贸n para cambiar el r茅gimen. "El Ej茅rcito venezolano est谩 protegiendo su frontera para garantizar su inviolabilidad", reiter贸 el representante ruso. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, se帽al贸 a EE UU por "organizar, financiar y liderar una agresi贸n" contra su pa铆s. Habl贸 as铆 de movimientos de tropas en el Caribe y de compras de armas para los opositores. Neg贸, adem谩s, que su Ej茅rcito recurriera a la fuerza letal. "La agresi贸n vino de Colombia", denunci贸 en su intervenci贸n mientras mostraba fotos de camiones incendiados, "qu茅 hipocres铆a". Elliott Abrams espera que esta semana se someta a votaci贸n su resoluci贸n exigiendo a Venezuela que permita el acceso de la asistencia humanitaria, que Rusia bloquear谩. Tambi茅n China, porque considera supone una injerencia externa. La secretaria general adjunta Rosemary DiCarlo pidi贸 que se pongan por delante los intereses de los ciudadanos y calific贸 la situaci贸n de "extremadamente urgente". El embajador alem谩n reiter贸 que la intervenci贸n es necesaria porque se est谩n violando los derechos humanos y dirigi茅ndose directamente al ministro Arreaza dijo que sabe que hay "ni帽os que est谩n muriendo" por impedir el acceso de la ayuda. "Es una crisis provocada por el hombre", a帽adi贸 el brit谩nico. Es la segunda reuni贸n del 贸rgano de la ONU sobre Venezuela que se celebra en un mes. "El Consejo de Seguridad no est谩 para crear las condiciones para que otros hagan la guerra", concluy贸 Arreaza, que pidi贸 una resoluci贸n que excluya expresamente el uso de la fuerza como piden el presidente Donald Trump, el vicepresidente Pence o el jefe de la Seguridad Nacional, John Bolton. "Lean mis labios", a帽adi贸, "el golpe fracas贸". "EE UU ten铆a preparada una tragedia y le sali贸 mal", a帽adi贸. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario