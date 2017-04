Ecuador: Fiscalía incauta encuestadora que dio a Lasso como ganador

Fotografia: Infolatam Agrandar la foto + Twittear Una funcionaria de la Fiscalía ecuatoriana y decenas de policías han entrado la mañana de este viernes en las oficinas de la encuestadora Cedatos, en Quito, "a dar cumplimiento a una orden" en el marco de una investigación. Pocos detalles oficiales para un allanamiento e incautación de ordenadores e información que ha durado casi tres horas y que ha caldeado aún más el panorama social en Ecuador, tras la segunda vuelta electoral del domingo pasado que, según los resultados oficiales no definitivos, ganó Lenín Moreno. Ni las autoridades ni la empresa Cedatos han dado, de momento, alguna explicación o declaración sobre la orden de registro que se ha ejecutado a partir del mediodía. El presidente de la encuestadora, Polibio Córdova, no estaba en ese momento en la sede y al llegar no ha podido acceder al edificio, según han recogido medios locales. En medio del operativo, que ha atraído a manifestantes y a medios de comunicación por la polémica que enfrenta desde hace semanas a Cedatos con el Gobierno de Rafael Correa, han aparecido dos encapuchados que han grabado a los asistentes y que no han querido identificarse. Cedatos es la encuestadora que adelantó el domingo pasado, en base a sondeos a pie de urna, la victoria del candidato de oposición Guillermo Lasso y ha sido muy criticada por miembros del Gobierno, incluido el presidente Correa. Además, arrastra desde la primera vuelta electoral una denuncia de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, en la que acusó a la firma de manipular las encuestas para favorecer a Lasso, lo que ha "creado conmoción social, desembocándose en un caos por la presunta información falsa emitida". Desde que los resultados del domingo dieran la victoria con un ajustado 51,1 % de votos al candidato de Alianza PAIS Lenín Moreno, no han parado las protestas en las calles de quienes apoyan a Guillermo Lasso y reclaman el recuento de votos, ante las sospechas de fraude denunciadas por la oposición. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario