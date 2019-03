Ecuador abandona Unasur; la organizaciÃ³n se queda con cinco miembros

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Seis meses despu√©s de que Bolivia inaugurara¬†la lujosa¬†sede de la Uni√≥n de Naciones Sudamericanas (Unasur) en Cochabamba, que cost√≥¬†m√°s de 60 millones de d√≥lares, Ecuador anunci√≥ que abandona el organismo y con √©l suman siete los pa√≠ses que se desmarcan en menos de un a√Īo. "Quiero comunicar nuestro retiro definitivo de Unasur. Hemos decidido suspender, a partir de hoy, la aplicaci√≥n del Tratado Constitutivo para Ecuador. Eso significa que dejaremos de participar en las actividades. No consignaremos m√°s aportes a su presupuesto", dijo el presidente ecuatoriano, Len√≠n Moreno, en un mensaje por cadena nacional, citado por EFE. La decisi√≥n ya le hab√≠a sido anunciada a la organizaci√≥n el lunes en una carta remitida por el ministro de Exteriores, Jos√© Valencia, a su hom√≥logo boliviano, Diego Pary. Unasur naci√≥ el 23 de mayo de 2008 como un proyecto de car√°cter progresista impulsado por los gobiernos¬†de Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia. A 10¬†a√Īos de su creaci√≥n, en abril de 2018,¬†Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Per√ļ, se retiraron del grupo. De sus doce estados miembro actualmente quedan¬†Uruguay, Guayana, Bolivia, Surinam y Venezuela. La carta enviada a Diego Pary El ministro de exteriores ecuatoriano¬†esgrim√≠a "una profunda preocupaci√≥n y desaliento" ante el "persistente escenario cr√≠tico" por el que atraviesa el organismo de integraci√≥n regional desde la salida de seis pa√≠ses. "A la fecha, la mitad de los Estados miembros de Unasur han dejado de participar en todas sus actividades y colaborar a su presupuesto; uno de ellos ha denunciado el Tratado; la Secretar√≠a se encuentra ac√©fala y el personal, que se ha reducido a niveles m√≠nimos, se dedica a actividades no sustantivas", explicaba el responsable de la diplomacia ecuatoriana. Valencia tambi√©n recordaba a Pary que su pa√≠s intent√≥ en varias ocasiones recuperar, infructuosamente, el car√°cter con el que naci√≥ la organizaci√≥n de integraci√≥n y lamentaba que la reuni√≥n convocada por la presidencia temporal, que tendr√° lugar este jueves, "no tiene perspectivas de entregar resultados que sean viables". En ese sentido, llamaba a los pa√≠ses de la regi√≥n a "explorar nuevas alternativas" que logren reunir a los Estados sudamericanos de nuevo, en aparente alusi√≥n a la propuesta del presidente chileno, Sebasti√°n Pi√Īera, de crear un nuevo organismo llamado "Prosur". Fuentes del gobierno ecuatoriano confirmaron¬†que Moreno viajar√° el pr√≥ximo 21 a Chile para una reuni√≥n convocada por Pi√Īera en la que se debatir√° la idea. "Hay que buscar otras alternativas. Es una decisi√≥n enteramente pragm√°tica, en beneficio de los intereses del Ecuador -porque somos un pa√≠s comprometido e interesado con la integraci√≥n regional- y por supuesto en beneficio de los intereses de toda Sudam√©rica", explic√≥ Valencia en una entrevista con EFE. Culpa a los gobiernos



"Algunos mandatarios irresponsables se encapricharon por nombrar a sus amigos a esa Secretar√≠a, nuevamente replicando los vicios del socialismo del siglo XXI. Por eso, en la pr√°ctica, las puertas de la organizaci√≥n se han cerrado", argument√≥ Moreno a tiempo de anunciar que¬†una vez que el edificio de Unasur en Ecuador sea devuelto retirar√°¬†la estatua del fallecido presidente argentino, N√©stor Kirchner.