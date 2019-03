Ecuador apoya iniciativa de crear foro en reemplazo de Unasur

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear

Ecuador expresó hoy su respaldo a la iniciativa del presidente de Chile, Sebastián Piñera, de crear Prosur, un foro de integración sudamericano que reemplazará a la Unasur y en el que no participará Venezuela. "La iniciativa del presidente Piñera está sobre la mesa, creemos que es una iniciativa que abre interesantes caminos a los cuales el Ecuador por supuesto quiere aportar", dijo el canciller José Valencia en declaraciones al canal ecuatoriano Ecuavisa. Agregó que "todavía pensamos que una estructura compleja, necesaria como la integración, necesita pensarse adecuadamente. Un punto importante, interesante de partida sin duda va a ser la reunión del próximo viernes 22 de Santiago de Chile". Piñera será el anfitrión ese día de una cita para crear Prosur junto a los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Colombia, Iván Duque. También están invitados los gobernantes de Argentina, Bolivia -aliado de Venezuela en Sudamérica-, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay. Ecuador anunció el pasado miércoles su retiro de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuya secretaría general ocupa una infraestructura en las afueras de Quito que demandó al Ejecutivo ecuatoriano unos 60 millones de dólares para su construcción. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Paraguay habían suspendido en 2018 sus actividades en ese organismo, impulsado por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez en pleno giro de la región hacia la izquierda. Valencia manifestó el lunes que su país "es un firme creyente de la integración regional y particularmente en la integración interamericana". Señaló que Quito "hizo ingentes esfuerzos para buscar evitar este congelamiento en el que había caído" Unasur, que se vio golpeada por una marcada división política entre sus miembros con el retorno de Sudamérica a la derecha. "Pero llegamos a la conclusión que Unasur había llegado a un punto de no retorno, a un callejón sin salida", apuntó el canciller, sin precisar si el mandatario Lenín Moreno asistirá a la reunión de Santiago.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario