Ecuador eleva protesta contra Bolivia y llama a su Embajador

Fotografia: EFE Agrandar la foto + Twittear Ecuador llamó a consultar a su Embajador en Bolivia y suspendió el viaje de su nuevo representante a Venezuela a raíz de que los mandatarios de esos países rechazaran una orden de prisión contra el expresidente Rafael Correa. Quito llamó "a consultas al embajador ecuatoriano en Bolivia y hemos suspendido el viaje del nuevo embajador de Ecuador designado a Venezuela", dijo el canciller de ese país, José Valencia, en rueda de prensa en la casa de Gobierno. Indicó además que presentó "notas formales de protesta (ante La Paz y Caracas) y hemos convocado a sus embajadores en nuestro país para que expliquen la postura de sus gobiernos con respecto a la problemática interna" de Ecuador. "Lamentamos profundamente las aseveraciones de algunos mandatarios en torno a este hecho y el intento de campaña de desprestigio contra la institucionalidad democrática del Ecuador", expresó. La justicia ecuatoriana dictó el martes orden de prisión preventiva contra Rafael Correa, a quien la Fiscalía indaga por los supuestos delitos de asociación ilícita y secuestro de un político opositor. También activó una circular roja para que la Interpol ubique, con fines de extradición, a Correa, quien vive en Bélgica y es acusado por el exdiputado suplente Fernando Balda de ordenar su fugaz secuestro en Colombia en 2012. Desde que dejó el poder, Correa ha protagonizado una fuerte confrontación con su sucesor y exvicepresidente Lenín Moreno, llegando incluso a causar la división entre "correístas" y "morenistas" del movimiento Alianza País que lo llevó a la presidencia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo por Twitter que "rechazamos" la orden de prisión contra Correa y denunció una "politización de la justicia ecuatoriana e injerencia de #EEUU en intención de encarcelar a un inocente". Entretanto, el gobernante Nicolás Maduro pidió por esa misma red social un "cese la persecución contra los líderes auténticos de nuestra América" y se solidarizó con Correa, estrecho aliado de Venezuela y Bolivia en su gobierno (2007-2017). "Exigimos como Gobierno democrático el respeto de gobiernos vecinos a nuestra división de poderes y al trabajo que el poder judicial está realizando en el Ecuador", dijo Valencia. "Vemos por tanto con inquietud los pronunciamientos de los presidentes de Bolivia y Venezuela en relación a la orden de prisión dictada por la justicia" contra Correa, enfatizó. Juan Sebastián Roldán, secretario particular de Moreno, defendió que "desde el primer día de nuestro gobierno ni encubrimos ni perseguimos a nadie". "Todas las instituciones del Estado deben actuar con probidad y con el más absoluto apego a la ley", añadió. Correa denunció un "complot" del gobierno de Moreno en su contra. "Él está detrás de todo esto, de la judicialización de la política", declaró a la AFP el miércoles en Bruselas. Declaración de Moreno Lenin Moreno escribió anoche en su cuenta en Twitter: "He sido siempre respetuoso con la institucionalidad de los países hermanos, especialmente de Venezuela y Bolivia. Exijo lo mismo para Ecuador. A diferencia de los últimos años, hoy hay libertad, respeto y autonomía de la justicia y todas las funciones del Estado". En su publicación adjuntó un documento denominado: "Declaración del Gobierno del Ecuador", en el que afirma que su gobierno "mantiene un absoluto respeto por los principios democráticos, basado en la total independencia de funciones del Estado". La nota emitida por la presidencia de la República del Ecuador también se refirió a los medios de comunicación. "Nuestro gobierno está convencido de que una prensa libre e independiente es necesaria y saludable para un sistema democrático. Todo ciudadano tiene la libertad y el derecho de denunciar casos de corrupción sin ser perseguido. El respeto por quien piensa diferente forma parte de las libertades que ha recuperado nuestro país bajo el liderazgo del presidente Lenín Moreno". Respuesta de Bolivia El canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni, expresó ayer por la tarde su solidaridad con el expresidente de Ecuador a través de la cuenta de Twitter oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. "Lamentamos que defensores de los pueblos, quienes lucharon por defender los derechos de gente sencilla y humilde, hoy estén siendo perseguidos. Nosotros somos consecuentes con un principio revolucionario, un principio sensible, vamos a seguir adelante y siempre solidarios con quienes han llevado políticas de defensa de movimientos sociales y pueblos indígenas", escribió la autoridad a través de esta red social. La declaración sigue la línea del presidente Evo Morales, que envió su apoyo al exmandatario Rafael Correa. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario