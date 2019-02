Fotografia: Reuters Agrandar la foto + Twittear El Grupo de Lima ha reiterado este lunes que la "transici贸n a la democracia" en Venezuela "debe ser conducida por los propios venezolanos pac铆ficamente", apoyada por medios pol铆ticos y diplom谩ticos sin uso de la fuerza. El bloque le baja as铆 el volumen a la posibilidad de una intervenci贸n militar, un fantasma frecuentemente agitado desde el chavismo, en la misma jornada en que la Uni贸n Europea pidi贸 a Estados Unidos prescindir de esa opci贸n. Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canad谩, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panam谩, Paraguay, Per煤 y, por primera vez, Venezuela, representada por Juan Guaid贸, reconocido por m谩s de 50 pa铆ses como mandatario interino, firmaron una declaraci贸n en la que tambi茅n "exigen la salida inmediata de Nicol谩s Maduro y el cese de la usurpaci贸n, respetando la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y al presidente encargado". La declaraci贸n del bloque, una alianza de 13 Estados latinoamericanos y Canad谩 creada en 2017 para promover una salida a la crisis venezolana, tambi茅n condena al r茅gimen chavista por haber impedido el ingreso de las ayudas internacionales el pasado s谩bado 23 de febrero, "mediante actos de represi贸n violenta que ocasionaron m煤ltiples heridos y muertos en la frontera con Colombia y Brasil, todo lo cual ha agravado el riesgo en que se encuentran la vida, dignidad e integridad de los venezolanos". Asimismo, solicita a la Corte Penal Internacional tomar en consideraci贸n la grave situaci贸n humanitaria en Venezuela, pues considera que la represi贸n contra la poblaci贸n civil, y haber negado el paso de la asistencia, constituye un crimen de lesa humanidad. Tras leer la declaraci贸n formal, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, ha denunciado que hay informaciones de "serias y cre铆bles" amenazas contra el l铆der de la Asamblea Nacional y su familia. Desde Bogot谩 responsabilizan "al usurpador Maduro de cualquier acci贸n violenta contra Guaid贸", lo que obligar铆a a actuar al Grupo de Lima. "Juan Guaid贸 representa el anhelo de libertad y democracia de los venezolanos: es el futuro. Maduro, el usurpador, es el pasado", ha enfatizado el jefe de la diplomacia colombiana. Al encuentro asistieron el presidente de Colombia, Iv谩n Duque, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien insisti贸 en que para la administraci贸n de Donald Trump todas las opciones est谩n sobre la mesa. Washington anunci贸 56 millones de d贸lares adicionales de asistencia para sus aliados en la regi贸n que han recibido migrantes venezolanos con el prop贸sito de atender lo que considera una crisis regional, y llam贸 a congelar los activos de funcionarios chavistas. El pa铆s norteamericano fue el primero en reconocer como mandatario a Guaid贸, y se ha volcado en respaldarlo, aunque no pertenece formalmente al grupo de Lima. Tambi茅n asistieron al encuentro los mandatarios de Panam谩, Juan Carlos Varela, y de Guatemala, Jimmy Morales; el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mour茫o, y la vicepresidenta y canciller de Panam谩, Isabel Saint Malo. M茅xico, Santa Luc铆a y Guyana -que no reconocen a Guaid贸- se marginaron del encuentro en Bogot谩, y tambi茅n Costa Rica, que s铆 lo reconoce. Los "usurpadores" que detentan el poder en Venezuela "amenazan la estabilidad del continente", subray贸 en su intervenci贸n Guaid贸, quien lleg贸 el viernes por sorpresa a C煤cuta, la v铆spera del frustrado intento de ingresar la ayuda humanitaria, y viaj贸 el domingo a Bogot谩, donde fue recibido con honores de jefe de Estado. El l铆der de la Asamblea Nacional remarc贸 que en el caso venezolano no hay un dilema entre guerra y paz, ni entre derecha e izquierda, sino entre democracia y dictadura. El r茅gimen, denunci贸, no ha tenido de otra que recurrir a su "煤ltima l铆nea de defensa", constituida por presos, colectivos armados y grupos paramilitares, debido a que ya no cuenta con lealtades s贸lidas en las fuerzas armadas. "Esto es un problema de libertades y derechos fundamentales en un pa铆s", afirm贸. Despu茅s de calificar como "s谩dica" la quema de alimentos e insumos m茅dicos frente a gente que los necesita, record贸 que Venezuela se ha convertido en "santuario de terroristas", en una alusi贸n directa a la presencia de la guerrilla colombiana del Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional (ELN). Adicionalmente, el Grupo de Lima redobl贸 su respaldo a los representantes de Guaid贸 en las instancias internacionales y a la autoridad de la Asamblea Nacional. Más concretamente, volcó su apoyo al plan de rescate adoptado por el legislativo el mes pasado y pidió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acompañar a los partidarios de Guaidó, como autoridades legítimas, "en la implementación de las reformas institucionales y económicas" necesarias para reactivar la economía, severamente golpeada por la hiperinflación y el desabastecimiento de alimentos y medicinas.