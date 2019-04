El Supremo venezolano ordena quitar la inmunidad parlamentaria a Guaidó

Fotografia: MANAURE QUINTERO /REUTERS Agrandar la foto + Twittear El chavismo abona el terreno para una eventual emboscada contra Juan Guaid贸. El lunes, Maikel Moreno, jefe del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solicit贸 a la Asamblea Constituyente -el Parlamento controlado por el chavismo- revocar la inmunidad parlamentaria del l铆der pol铆tico por haber "quebrantado" una sentencia de prohibici贸n de salida de Venezuela. De prosperar el procedimiento, el pol铆tico estar铆a despojado de cualquier protecci贸n frente a un posible juicio y arresto. La Corte, adem谩s, ratific贸 una serie de medidas cautelares como prohibici贸n de salida del pa铆s sin autorizaci贸n hasta concluir una investigaci贸n, el bloqueo de cuentas bancarias, la declaratoria de desacato y una multa de 200 unidades tributarias (unos 3 euros). Guaid贸, cabeza de la Asamblea Nacional, se transform贸 en el peor contrincante de Nicol谩s Maduro despu茅s de ser reconocido por una larga lista de pa铆ses como el presidente interino del pa铆s sudamericano. "No hay ning煤n tipo de inhabilitaci贸n, no tienen competencia para eso. No se atrevieron. Cada d铆a que estamos libres es una victoria para el pueblo", reaccion贸 el pol铆tico ante la decisi贸n del Supremo. El 4 de marzo, el l铆der regres贸 a Venezuela tras una intensa gira por Am茅rica Latina que hab铆a comenzado a finales de febrero. Su viaje al exterior hab铆a incumplido con una sentencia emitida a finales de enero por el TSJ que impide su salida del pa铆s. Su retorno por el aeropuerto internacional Sim贸n Bol铆var de Caracas fue considerado triunfal, pese a que el chavismo hab铆a amenazado con su detenci贸n. Su suerte es distinta a la de otros dirigentes que han desafiado a Maduro. De momento, el pol铆tico es apoyado por decenas de Gobiernos en su reto de instaurar un proceso de transici贸n en Venezuela. Su avance enardece al oficialismo que, de momento, no se atreve a detenerlo. Para el chavismo el muro de contenci贸n es Estados Unidos en este pulso por el poder. Hace un mes, la Administraci贸n de Donald Trump amenaz贸 con una fuerte reacci贸n internacional ante un posible arresto de Guaid贸. Pero hasta ahora la principal estrategia de la Casa Blanca se fundamenta en sanciones a instituciones estatales, entre ellas Petr贸leos de Venezuela (PDVSA) y el Banco de Desarrollo Econ贸mico y Social, y aliados del r茅gimen. Pese a las advertencias, el sucesor de Hugo Ch谩vez redobla sus ataques contra su rival. Hace unos d铆as, la Contralor铆a General de Venezuela, el 贸rgano que fiscaliza a la administraci贸n p煤blica, orden贸 una auditoria patrimonial contra Guaid贸 dirigida a inhabilitarlo por hasta 15 a帽os para ejercer cargos p煤blicos. El procedimiento fue desestimado por la oposici贸n que considera como ileg铆tima esta instituci贸n, al igual que otras dominadas por el chavismo. Antes, el 21 de marzo, los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) arrestaron a Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaid贸, y a Luis P谩ez, chofer del diputado Sergio Vergara, en Caracas. Marrero es acusado de legitimaci贸n de capitales, asociaci贸n para delinquir, ocultamiento de armas y conspiraci贸n. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario