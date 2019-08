El boliviano que se salvó ir a la horca en Malasia por llevar cocaína en el estómago

Fotografia: Cortes√≠a de Victor Parada Agrandar la foto + Twittear ¬† En octubre de 2013 V√≠ctor Parada, un boliviano que hoy tiene 32 a√Īos, fue capturado en Malasia por llevar coca√≠na en su est√≥mago. Parada fue llevado preso y en enero de 2018 fue condenado a la horca por un tribunal de ese pa√≠s. Malasia tiene severas leyes antidrogas que incluyen la pena capital para delitos de narcotr√°fico. Aunque en 2018 el gobierno hab√≠a anunciado que eliminar√≠a la pena de muerte, en marzo de este a√Īo suspendi√≥ esa iniciativa y la pena capital sigue vigente. A√ļn as√≠, el pasado 24 de julio, por lo que √©l considera "un milagro", Parada qued√≥ libre y regres√≥ a Bolivia. Seg√ļn un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, el Estado "acompa√Ī√≥ y apoy√≥" a Parada y realizaron los tr√°mites para su repatriaci√≥n. Este fue el testimonio que Parada le dio a BBC Mundo a su regreso a casa tras cinco a√Īos en prisi√≥n en Malasia. Cuando yo me fui no sab√≠a que en Malasia la pena era la horca. La persona que me envi√≥ me dijo que todo iba a ser f√°cil. Yo le deb√≠a como US$5.000 y esa era mi manera de pagarle. Viaj√© de Bolivia a Sao Paulo, de ah√≠ a Dub√°i y de ah√≠ a Malasia. En mi est√≥mago llevaba un kilo y medio de coca√≠na l√≠quida dentro de condones, era como una gelatina. Durante el viaje no tuve problemas, nadie me dijo nada, todo estuvo tranquilo hasta que llegu√© a Malasia, ah√≠ me estaban esperando los polic√≠as. Pas√© por migraci√≥n y desde ah√≠ me siguieron hasta la cinta donde uno recoge la maleta. Ah√≠ me agarraron cinco polic√≠as y me llevaron a la comisar√≠a. Me rompieron la maleta y comenzaron a decirme "droga, droga usted lleva droga". Yo les dec√≠a que no, que solo iba de turista. Luego lleg√≥ otro polic√≠a y me llev√≥ al hospital. Ah√≠ dur√© dos d√≠as y medio hasta que no aguant√© m√°s las ganas de ir al ba√Īo. Expuls√© la droga y me prestaron un tel√©fono, por Facebook contact√© a la que era mi novia y le dije que me hab√≠an agarrado. Yo llevaba un kilo y medio, pero el reporte dec√≠a que solo llevaba 450 gramos, ¬Ņque pas√≥ con los otros 1.050 gramos...? Del hospital me llevaron a otra comisar√≠a donde dur√© 12 d√≠as sin que me dijeran nada y de ah√≠ a la c√°rcel a esperar mi proceso. Ah√≠ te dan una colcha, una cuchara y un plato. Tambi√©n te dan un uniforme que huele "lindo". Si lo comparas con un vagabundo, el vagabundo es como si estuviera perfumado. Cuando me lo puse dio me alergia, me sali√≥ sarna en todo el cuello. Luego de tres meses en la c√°rcel por fin alguien me prest√≥ un tel√©fono y pude hablar con mi mam√°. "Todo me daba igual" Yo soy moreno pero en c√°rcel me puse blanco como un sapo, no ten√≠a color. Durante el primer a√Īo nos dejaban tomar el sol, pero luego castigaron a todo el patio porque ah√≠ entra harta droga, en cantidades, los guardias dan la droga para que uno la meta. Marihuana, hero√≠na, metanfetaminas, lsd... Yo no met√≠ droga a la c√°rcel pero s√≠ me enganch√© con la hero√≠na, ya todo me daba igual. Si a uno le dicen que va a salir en 20 o 30 a√Īos uno se mentaliza, pero ah√≠ no te dicen nada y esa es la peor condena. Pasaba el tiempo jugando cartas o ajedrez. Dur√© un mes sin comer, fue mi est√≥mago el que me oblig√≥ a comer, la comida era muy mala, a veces ol√≠a a pescado muerto. Cuando por fin pude comer me dio alergia, me dio v√≥mito y fiebre. Perd√≠ 15 kilos. Maltrato Un d√≠a lleg√≥ un guardia y entr√≥ a la celda que yo compart√≠a con un taiwan√©s y un bangladesh√≠. El guardia me peg√≥, le pregunt√© por qu√© me pegaba y me golpe√≥ de nuevo, yo me defend√≠ y nos peleamos. Tom√≥ su bast√≥n, me peg√≥ en el brazo, en la pierna y me dio un golpe en la cabeza que me tumb√≥. Me abri√≥ la cabeza, en el piso qued√≥ una mancha de sangre. El guardia se fue y me dej√≥ ah√≠ sangrando. Luego llegaron otros dos guardias y me sacaron. Me llevaron al m√©dico y me hicieron siete puntos. La cabeza se me infect√≥ y no me dieron medicina, dur√© tres d√≠as sin comer temblando de fiebre. De los nervios que ten√≠a me arranqu√© los puntos con la mano, me sal√≠a pus amarillo. Fui al m√©dico y ah√≠ me dijeron "tu te peleaste con un oficial, nosotros no atendemos a esas personas". Lo √ļnico que me daban era paracetamol. Denunci√© eso en la corte y nadie hizo nada, ni siquiera mi abogado. "Me quer√≠a suicidar" En enero de 2018 fui a la corte y el juez dijo algo que en malayo significa "eres hombre muerto". Le pregunt√© a mi traductor qu√© significaba eso y me explic√≥ que me hab√≠an condenado a muerte. Le tuve que pedir que me lo repitiera como tres veces porque no le entend√≠a. Cuando por fin entend√≠ se me hel√≥ la sangre, perd√≠ la conciencia, un amigo me dice que llam√© a mi madre pero yo ni me acuerdo qu√© le dije. De ah√≠ me encerraron en cuarentena durante 14 d√≠as en un calabozo que solo ten√≠a una abertura para meter la comida y otra para ver si uno estaba bien. En esos 14 d√≠as calculo que solo dorm√≠ unas 20 horas, me quer√≠a suicidar. Luego me llevaron a otra c√°rcel. Ah√≠ estaba en una celda de 5 metros cuadrados, con una ducha y un ba√Īo ah√≠ dentro. A las cinco de la ma√Īana pasaba un guardia a preguntar c√≥mo estaba y yo ni le contestaba. Ah√≠ una vez al d√≠a te dan una botella de agua caliente y a veces te dan un vaso de agua fr√≠a, porque ah√≠ no se puede tomar agua del grifo, no es un agua para beber. Si le ped√≠a un jab√≥n a un oficial, me dec√≠a que eso no era un hotel. A veces cuando los esc√°neres no serv√≠an y sospechaban que llevabas algo, te pegaban con un tubo o un bamb√ļ en la planta de los pies, es un castigo que ellos le llaman "rotan" (por el √°rbol rat√°n). Cuando me pegaban yo les dec√≠a que no ten√≠a nada y me respond√≠an: "Yo digo que lo tienes y me lo tienes que entregar". Puede ser que te orines, grites o te cagues, pero igual te tienen que dar los cinco golpes. Yo les dec√≠a que iba a llamar a mi abogado y me dec√≠an que si quer√≠a llamara a mi presidente. Un d√≠a despu√©s de golpearnos nos metieron a 15 reclusos en una celda de 5m x 5m. Al d√≠a siguiente me dieron m√°s golpes. "Si yo digo que tienes es porque tienes", me dec√≠an, me golpeaban en la ma√Īana y en la tarde, as√≠ dur√© cuatro d√≠as, yo andaba gateando. "Volv√≠ a nacer" Yo dur√© preso 5 a√Īos, 9 meses y 15 d√≠as. Todav√≠a no me explico c√≥mo me salv√©, pero volv√≠ a nacer. Dios hizo cambiar los corazones de los jueces. El mismo día que quedé libre sentenciaron a muerte a un nigeriano, él se fue para la horca y yo para mi casa. Pero yo no soy un ganador, fue mi familia la que ganó, fueron ellos los que lucharon. Dios no tuvo misericordia de mí sino de mi familia, porque ellos eran los que sufrían y se gastaron casi US$100.000 dólares en esto. En internet he visto comentarios que dicen que por qué no me dieron más años. Las personas que hablen, me da igual lo que digan, yo ya cumplí mi condena. Yo espero que mi caso sirva para que quien esté pensando en viajar se arrepienta. El amor de la familia es lo más grande, es mejor comer pan duro con agua que estar ahí dentro, no hagan ese viaje.