El 'caso Odebrecht' en Colombia acorrala al fiscal general

Las dudas sobre el pasado de Néstor Humberto Martínez están a punto de desencadenar un terremoto político en Colombia. Las conversaciones que el fiscal general mantuvo en agosto de 2015 con Jorge Enrique Pizano, testigo principal del caso Odebrecht, fallecido de infarto hace diez días, cuestionan ahora su trabajo al frente del organismo encargado de investigar los sobornos millonarios de la constructora brasileña. El presidente Iván Duque le respaldó públicamente, aunque este lunes pidió el nombramiento de un fiscal especial para gestionar las pesquisas del caso, al igual que el procurador, Fernando Carrillo. Las fuerzas de la oposición no se conforman con esa opción y exigen su renuncia. Martínez niega que las grabaciones conocidas tras la muerte de Pizano, auditor de uno de los proyectos en los que participó Odebrecht, demuestren alguna responsabilidad. Los audios, difundidos por el informativo Noticias Uno, dejan claro, no obstante, que estaba al corriente de las irregularidades de la compa√Ī√≠a en la construcci√≥n de un tramo de la Ruta del Sol, una de las principales v√≠as del pa√≠s entre el departamento andino de Cundinamarca y el Caribe. En ese momento era el abogado del Grupo Aval, conglomerado bancario que controla Corficolombiana, una firma de servicios financieros que intervino en la obra. Los familiares de Pizano han pedido que se hagan p√ļblicas todas las grabaciones. En una de las conversaciones Mart√≠nez reconoce que no sab√≠a con exactitud en qu√© actividades estaba metida la constructora. "No sabemos si es que les est√°n dando plata a los paramilitares. Si hay corrupci√≥n, se la est√°n robando ellos de hijueputas ladrones... Venga, le digo cu√°l es la tesis que estamos trabajando: no sabemos si estos hijueputas est√°n pagando coimas desde aqu√≠ para Gobiernos extranjeros y no sabemos si est√°n pagando coimas aqu√≠ al Gobierno colombiano". El pasado s√°bado se conocieron nuevos detalles de la charla. Pizano le pregunta si debe seguir indagando o quedarse quieto. "No. Quieto, quieto", le contest√≥ el letrado. El auditor hab√≠a detectado unas anomal√≠as en su trabajo de revisi√≥n de las cuentas. "No me informaban de la totalidad de los contratos... Empec√© a detectar que los objetos se duplicaban, que los entregables no estaban y as√≠ fue c√≥mo se empez√≥ a realizar la investigaci√≥n por mi parte. Yo simplemente inform√© a mis superiores", relat√≥. No obstante, entonces no ten√≠a la certeza absoluta de que esas inconsistencias estuvieran relacionadas con los sobornos de 84.000 millones de pesos, m√°s de 28,5 millones de d√≥lares, para asegurarse la licitaci√≥n de la obra. Mart√≠nez asumi√≥ el control de la Fiscal√≠a en agosto de 2016, bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos. A principios de 2017, cuando empez√≥ a aflorar la trama de corrupci√≥n de Odebrecht en Colombia, se inhibi√≥ de la investigaci√≥n del esc√°ndalo. Las grabaciones siembran nuevas dudas sobre su idoneidad para ocupar su cargo. El propio mandatario, que la semana pasada le expres√≥ su apoyo, ve necesaria la figura de un fiscal espec√≠fico para "llegar hasta el fondo" del caso. "Yo creo que se va a requerir. Primero el fiscal general de la naci√≥n ya se hab√≠a declarado impedido y hab√≠a designado a la vicefiscal, y la vicefiscal tambi√©n est√° pidiendo [un fiscal] ad hoc", manifest√≥ Duque en declaraciones a la cadena de radio RCN con ocasi√≥n de sus 100 d√≠as de gobierno. La oposici√≥n va m√°s all√°. Quiere su dimisi√≥n, m√°s todav√≠a en un contexto de creciente indignaci√≥n social. La corrupci√≥n es hoy en Colombia la principal preocupaci√≥n de los ciudadanos. El senador Gustavo Petro, principal contrincante de Duque en las pasadas elecciones presidenciales, lleva d√≠as criticando a Mart√≠nez. "En otro pa√≠s el fiscal hubiera renunciado por decencia. En Colombia lo que tenemos es un r√©gimen de la corrupci√≥n y un sistema de impunidad", considera. A Claudia L√≥pez, l√≠der de la Alianza Verde, le parece insuficiente el nombramiento de un fiscal especial. "Nos trataron de loquitos. De repente, todos proponen fiscal ad hoc, pero solo para Odebrecht. ¬ŅAlg√ļn colombiano quiere que con esa capacidad de mentir y manipular Martinez sea su fiscal en alg√ļn caso?". A eso se a√Īade la tr√°gica cadena de muertes de la familia Pizano, que se est√°n investigando. Jorge Enrique Pizano falleci√≥ de infarto. Tres d√≠as despu√©s muri√≥ su hijo, Alejandro Pizano Ponce de Le√≥n, que hab√≠a viajado a Bogot√° desde Barcelona para asistir al funeral. Se desplomó tras beber de una botella de agua que se encontraba en el escritorio del padre y su corazón dejó de latir camino del hospital. La causa de deceso, según confirmó el Instituto de Medicina Legal, fue envenenamiento por ingesta de cianuro. El domingo, no obstante, la policía halló un tarro con cianuro en la casa, envuelto en una bolsa y guardado debajo del lavabo. El mismo Martínez aseguró que los mejores investigadores de la Fiscalía se están encargando del caso.