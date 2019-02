Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear Tiene un solo partido, no permite oposici√≥n, mantiene un "liderazgo absoluto y directo" sobre casi todo y ha conducido, seg√ļn Amnist√≠a Internacional, una "represi√≥n implacable contra la disidencia". Sin embargo, desde finales de los 80, Vietnam tiene tambi√©n una de las econom√≠as m√°s florecientes y pr√≥speras de Asia. Y a diferencia de Cuba, Venezuela o su vecina China, ha jugado una carta que lo hace √ļnico entre los llamados "pa√≠ses socialistas": mantiene fuertes lazos con el enemigo hist√≥rico del comunismo, el "imperialismo" de Estados Unidos. Su modelo de reformas econ√≥micas fue estudiado hace a√Īos por el gobierno de Ra√ļl Castro y -aunque no lleg√≥ a fructificar en la isla del Caribe- algunos expertos esperan que ahora pueda ser tambi√©n un ejemplo para otra econom√≠a socialista: Corea del Norte. El l√≠der de ese pa√≠s, Kim Jong-un se re√ļne este mi√©rcoles en la capital vietnamita con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una segunda cumbre en la que continuar√°n debatiendo el tema de la desnuclearizaci√≥n. Pero para muchos, se trata tambi√©n de la posibilidad de que Kim vea con sus propios ojos lo que podr√≠a ser su pa√≠s si sigue los preceptos econ√≥micos que Vietnam inici√≥ hace m√°s tres d√©cadas. El domingo, Trump advirti√≥ que el l√≠der norcoreano sabe que, "sin armas nucleares", Corea del Norte podr√≠a convertirse r√°pidamente en "una de las grandes potencias econ√≥micas" del mundo. Y meses antes, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo llam√≥ a Pyongyang a seguir el "ejemplo" de Vietnam. "El presidente Trump cree que Corea del Norte puede seguir el camino de ustedes. Si aprovecha la oportunidad, lo lograr√°. El milagro puede ser suyo. El milagro de Vietnam puede repetirse en Corea del Norte", aleg√≥. Para diversos analistas, la capacidad de Hanoi de mantener un solo partido, un estricto sistema de control y aun as√≠ integrarse a la econom√≠a global puede ser una perspectiva atractiva para Kim. De hecho, durante los √ļltimos tiempos, varios funcionarios de Corea del Norte han visitado el pa√≠s para conocer particularidades de su movimiento de cambios. Pero ¬Ņen qu√© consisten las reformas que llevaron a Vietnam a convertirse en una de las naciones pr√≥speras de Asia y en qu√© medida son aplicables a la realidad norcoreana? Desarrollo "socialista" Kim es el segundo l√≠der de Corea del Norte que visita Hanoi desde que su abuelo Kim Il-sung visitara a Vietnam en 1964. Pero la realidad all√≠ ha cambiado mucho desde entonces. Vietnam pas√≥ de ser una econom√≠a de planificaci√≥n marxista y un pa√≠s pobre a ser una potencia del sudeste asi√°tico, con un crecimiento econ√≥mico promedio de 6-7% anual mantenido durante las √ļltimas dos d√©cadas. Algunos han llamado como un "milagro asi√°tico". Todo comenz√≥ con un proceso de reformas conocido como Do Moi en el a√Īo 1986, en el que el pa√≠s legaliz√≥ y despu√©s incentiv√≥ la creaci√≥n de empresas en r√©gimen de libre mercado. Comenz√≥ su cambio con reformas de base en la agricultura colectivizada y se fue ampliando a diversos sectores que diversificaron notablemente su econom√≠a. La naci√≥n del sudeste asi√°tico pas√≥ a establecer una ley de inversi√≥n extranjera, normaliz√≥ su relaci√≥n con el resto de los pa√≠ses del mundo -incluido su enemigo EE.UU. y privatiz√≥ muchas de sus corporaciones estatales. "Antes de la reforma, Vietnam sol√≠a importar un mill√≥n de toneladas de arroz al a√Īo, pero ahora somos un importante-exportador de arroz y productos agr√≠colas", explica a la BBC Le Dang Doanh, un exasesor del gobierno vietnamita. Los pasos fueron bien vistos por la Casa Blanca, que levant√≥ el embargo comercial en 1994 y, un a√Īo despu√©s, Vietnam se uni√≥ a la Asociaci√≥n de Naciones del Sudeste Asi√°tico (ASEAN) y, en 2007, se convirti√≥ en miembro de la OMC. Apertura pol√≠tica limitada El creciente ascenso econ√≥mico y apertura comercial fue seguido, en cambio, por una reafirmaci√≥n de la primac√≠a del Partido Comunista y por el desarrollo de una m√≠stica en torno a su pasado heroico, ya no m√°s con tintes sovi√©ticos. En 1991, cuando la URSS se estaba desmoronando y Vietnam tuvo que adaptarse a una nueva realidad, el "pensamiento de Ho Chi Minh" se convirti√≥ entonces en una de las ideolog√≠as rectoras del pa√≠s, junto con el marxismo-leninismo. Pero dio paso tambi√©n, seg√ļn los analistas, a una liberalizaci√≥n pol√≠tica limitada y a una visi√≥n internacional m√°s incluyente que de la otra "potencia socialista": China. "Vietnam ha aprendido c√≥mo perseguir una pol√≠tica exterior multidireccional, para evitar depender de una econom√≠a y para construir sistemas modernos de financiamiento y banca", considera Le Dang. Y aunque las discusiones sobre un sistema multipartidista est√°n estrictamente prohibidas, los vietnamitas han disfrutado de una mayor libertad en sus vidas econ√≥micas, religiosas y sociales, seg√ļn explica el servicio vietnamita de la BBC. Los viajes al extranjero, especialmente a los pa√≠ses vecinos, se han vuelto comunes y existe una coexistencia contradictoria entre una censura oficial de los medios y un discurso animado no oficial en Facebook. "Vietnam ha establecido la aspiraci√≥n de convertirse en una naci√≥n desarrollada para 2045", asegura a la BBC Vu Minh Khuong, profesor de la Universidad Nacional de Singapur y asesor econ√≥mico del actual primer ministro vietnamita. El ejemplo vietnamita Para llegar a ese punto, Vietnam viv√≠a -y tambi√©n tuvo que enfrentar- situaciones similares a la de Corea del Norte. Ambos son pa√≠ses gobernados por partidos comunistas y han conocido el peso de las sanciones internacionales. En el caso de Pyongyang, por el desarrollo de armas nucleares, y en el de Han√≥i, por ocupar un pa√≠s extranjero". Aunque Vietnam derroc√≥ al r√©gimen de los jemeres rojos en 1978, su ocupaci√≥n por 11 a√Īos de Camboya dio a EE.UU. motivos para presionar al FMI y al Banco Mundial para que negaran ayudas a Vietnam. Pero seg√ļn el Instituto Lowe, un think tank con sede en Australia, quiz√°s el mayor paralelo entre los dos pa√≠ses es el deseo de Pyongyang de reformar su econom√≠a, tal como lo hizo Vietnam progresivamente desde la d√©cada de 1980. "Corea del Norte podr√≠a aprender de este gradualismo pragm√°tico", opina Minh. Dang, por su parte, tambi√©n coincide en que, aunque puede haber grandes diferencias, la experiencia de Vietnam en el desarrollo del sector privado, la atracci√≥n de inversiones extranjeras y una mayor integraci√≥n internacional pueden ser √ļtiles para Corea del Norte. Pero no todo es coser y cantar: por ahora la posibilidad de una Pyongyang pr√≥spera todav√≠a forma parte del terreno de la ciencia ficci√≥n. El largo camino Para empezar, a menos que Trump y Kim se pongan de acuerdo en qu√© significa desnuclearizaci√≥n y comiencen a trabajar en ello, la comunidad internacional no levantar√° las sanciones, por lo que ser√° dif√≠cil para los inversionistas extranjeros incluso pensar en Corea del Norte. Los expertos se√Īalan, adem√°s, que Kim tambi√©n tendr√≠a tambi√©n que convencer a la √©lite de Corea del Norte de que la apertura es un triunfo de sus pol√≠ticas a largo plazo, no una capitulaci√≥n ante las fuerzas del mercado. Pero no ser√≠a todo. El editor del servicio vietnamita de la BBC Giang Nguyen, que vivi√≥ en Hanoi durante los inicios de la apertura econ√≥mica, recuerda que cuando Vietnam comenz√≥ las reformas, el tama√Īo de su poblaci√≥n era de unos 65 millones, mientras Corea del Norte tiene unos 25 millones, lo que tambi√©n se traduce en una menor mano de obra. Otro elemento, en su criterio, es que la agricultura vietnamita siempre ha estado bien desarrollada, desde la √©poca colonial francesa, cuando el Delta del Mekong se convirti√≥ en la "canasta de arroz" para toda Indochina. "Entonces, una vez que el gobierno comunista en Han√≥i resolvi√≥ los problemas con la agricultura colectiva a fines de la d√©cada de 1970, principalmente mediante la liberalizaci√≥n del mercado del arroz, los vietnamitas nunca experimentaron las dificultades o murieron de hambre como en Corea del Norte", se√Īala. 