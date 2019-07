El nuevo liderazgo de la UniÃ³n Europea en tiempos de crisis

Fotografia: Fabian Bimmer/Reuters Agrandar la foto + Twittear Aunque la importancia de la Uni√≥n Europea en el escenario mundial se ha incrementado, sus pol√≠ticas se est√°n fragmentando: los movimientos m√°s peque√Īos e ideol√≥gicos, como los populistas y los nacionalistas, han logrado avances que debilitan a los partidos tradicionales que hist√≥ricamente se ubican hacia el centro del espectro pol√≠tico. Ante esta situaci√≥n, los l√≠deres del bloque europeo han llamado a los expertos que generan mayor consenso para dirigir sus instituciones clave. Estos son los principales funcionarios de esta etapa de la Uni√≥n Europea. La primera lideresa de la burocracia europea La ministra de defensa de Alemania, la dirigente de centroderecha Ursula von der Leyen, regresar√° a su ciudad natal, Bruselas, una vez que se confirme su cargo como directora de la Comisi√≥n Europea, la instituci√≥n m√°s importante de la UE¬† que tambi√©n fue dirigida por su padre, el pol√≠tico alem√°n Ernst Albrecht. Doctora en medicina y economista de formaci√≥n, tambi√©n es miembro de la Uni√≥n Dem√≥crata Cristiana, el partido de la canciller Angela Merkel. Es probable que en su nueva posici√≥n impulse una mayor integraci√≥n europea lo que ser√° m√ļsica para los o√≠dos de gran parte de los 32.000 funcionarios que integran su personal, pero no tanto para los l√≠deres esc√©pticos de pa√≠ses como Hungr√≠a y Polonia, a quienes les gustar√≠a centrarse en las prioridades de sus naciones. Von der Leyen fue la primera mujer en ser ministra de defensa de Alemania y anteriormente se desempe√Ī√≥ como ministra de Asuntos de Familia y Juventud en el gabinete de Merkel. Su objetivo de lograr una Europa m√°s integrada (en 2015 le dijo al semanario alem√°n Die Zeit que le gustar√≠a que sus nietos vivieran en un "Estados Unidos de Europa") podr√≠a ser dif√≠cil en un momento en que una parte peque√Īa pero importante de los pa√≠ses miembro revisa su compromiso con el bloque. Tambi√©n ha expresado su apoyo a la idea de tener un ej√©rcito europeo, una posici√≥n bastante extrema incluso entre los llamados federalistas a quienes les gustar√≠a que algunas instituciones nacionales fuesen eliminadas y remplazadas por otras de la Uni√≥n Europea. Una de las principales prioridades de Von der Leyen ser√° supervisar la implementaci√≥n de alg√ļn tipo de brexit. Aunque lament√≥ la retirada del Reino Unido de la Uni√≥n Europea, tambi√©n dijo que esa situaci√≥n ha generado un pragmatismo que es muy necesario en Europa. De Washington a Frankfurt: Christine Lagarde Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, presidir√° el Banco Central Europeo. Lagarde, de 63 a√Īos, ha dirigido el FMI desde 2011, elevando su perfil, aunque no sin controversias, en medio de la crisis financiera mundial y la crisis de la eurozona. Aunque no tiene una formaci√≥n en econom√≠a, Lagarde fue una destacada abogada corporativa especializada en antimonopolio con una importante empresa con sede en Chicago, Baker & Mackenzie. Subi√≥ de rango para liderar a esa firma en Europa Occidental y se convirti√≥ en su primera presidenta en 1999. A mediados de la d√©cada de 2000, Lagarde volvi√≥ a la vida p√ļblica en Francia ocupando varios cargos en el gabinete de la presidencia de Nicolas Sarkozy, incluido el de ministra de Finanzas. A Lagarde se le atribuye la restauraci√≥n del prestigio del FMI despu√©s de remplazar a Dominique Strauss-Kahn, quien fue acusado de agresi√≥n sexual en un caso que luego fue desestimado. En 2011 se vio envuelta en una investigaci√≥n de corrupci√≥n que involucr√≥ a un empresario franc√©s, aunque ella misma no era sospechosa en el caso. En 2016, un tribunal franc√©s declar√≥ a Lagarde como culpable de negligencia en relaci√≥n con el mismo caso, pero el tribunal no impuso una sanci√≥n. Lagarde fue nombrada directamente para el Banco Central Europeo y su cargo no requiere confirmaci√≥n. En general es considerada como una negociadora fuerte y en√©rgica, cualidades que necesitar√° para coordinar la pol√≠tica monetaria y las principales decisiones econ√≥micas de las 19 naciones, que incluyen a unos 340 millones de personas que usan el euro. Pol√≠tica de coaliciones El nuevo presidente del Consejo Europeo ser√° Charles Michel, el primer ministro en funciones de B√©lgica, que a√ļn no ha formado un gobierno tras las elecciones nacionales de mayo. A los 43 a√Īos, se encuentra entre los l√≠deres europeos m√°s j√≥venes, aunque creci√≥ rodeado de pol√≠tica: su padre, Louis Michel es un dirigente liberal muy conocido que tambi√©n se desempe√Ī√≥ como comisionado europeo. Michel, quien al igual que su padre es miembro de un partido liberal, est√° acostumbrado a ser el pol√≠tico m√°s joven en las diversas instancias que ha ocupado. Se convirti√≥ en consejero provincial a los 18 a√Īos, fue el miembro m√°s joven del Parlamento belga a los 23, al a√Īo siguiente fue ministro regional y en 2014 se convirti√≥ en el primer ministro belga m√°s joven con 38 a√Īos. Como primer ministro, demostr√≥ ser eficaz para mantener unido al fr√°gil gobierno de coalici√≥n de los nacionalistas flamencos de derecha y los liberales valones durante casi cinco a√Īos. La alianza finalmente se derrumb√≥ a fines del a√Īo pasado, cuando los nacionalistas flamencos adoptaron una postura m√°s dura respecto de la migraci√≥n y lo detuvieron. Michel es conocido por ser un h√°bil constructor de coaliciones, una habilidad √ļtil en la pol√≠tica de B√©lgica, y por su formas discretas y lenguaje diplom√°tico, que a menudo genera espacios para el compromiso. Este conjunto de habilidades ser√° indispensable, ya que asume la dif√≠cil tarea de forjar un consenso entre los 28 l√≠deres de la Uni√≥n Europea que est√°n ideol√≥gicamente fragmentados. Probablemente en su nuevo rol tendr√° que recurrir a su experiencia en relaci√≥n con los gobiernos de extrema derecha y los miembros de partidos pol√≠ticos no tradicionales, frente al populismo en aumento y el sentimiento antiinmigrante en toda Europa. Su posici√≥n no requiere confirmaci√≥n de los miembros del Parlamento Europeo. Un ministro de asuntos exteriores para 28 pa√≠ses El cargo de alto representante de Pol√≠tica Exterior de la UE se considera menos prestigioso que otras posiciones institucionales principales pero su importancia ha crecido, especialmente a medida que el bloque intenta salvar su dif√≠cil acuerdo nuclear con Ir√°n. El hombre nominado para esa posici√≥n es Josep Borrell, de 72 a√Īos, socialista espa√Īol, expresidente del Parlamento Europeo y actual ministro de Asuntos Exteriores de Espa√Īa en el gobierno de Pedro S√°nchez. Despu√©s de trabajar en la d√©cada de 1970 como ingeniero para Cepsa, una empresa petrolera multinacional espa√Īola, Borrell fue elegido como concejal en un suburbio de Madrid. R√°pidamente ascendi√≥ en las filas del Partido Socialista, obtuvo un puesto menor en el gobierno nacional en la d√©cada de los ochenta y se convirti√≥ en un miembro electo del Parlamento espa√Īol en 1986. Sus credenciales de la Uni√≥n Europea son fuertes. En 2004 dirigi√≥ la agrupaci√≥n de partidos socialistas en las elecciones al Parlamento Europeo y fue elegido como presidente de la instituci√≥n, cumpliendo un mandato completo que termin√≥ en 2009. Las controversias de corrupci√≥n lo han perseguido a lo largo de su carrera. Se retir√≥ dos veces en medio de investigaciones por corrupci√≥n pol√≠tica entre miembros de su s√©quito: una vez como l√≠der del partido socialista a fines de la d√©cada de 1990 y una segunda vez como presidente del Instituto Universitario Europeo, ubicado en Florencia, Italia, en 2012. Hizo una reaparici√≥n pol√≠tica en 2017 como uno de los opositores m√°s abiertos de la secesi√≥n catalana de Espa√Īa. Fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores en junio de 2018 y se postul√≥ con √©xito para el Parlamento Europeo en mayo, pero renunci√≥ a su puesto para permanecer en el gobierno espa√Īol. Borrell tendr√° que ser confirmado por el Parlamento Europeo. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario