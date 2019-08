El plan de Rusia para que lleguen millones de inmigrantes al país en los próximos 6 años

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Es una de las principales amenazas a las aspiraciones geopol√≠ticas de Rusia. El pa√≠s enfrenta una importante crisis demogr√°fica que alcanz√≥ un punto m√°ximo en 2018 cuando, por primera vez en una d√©cada, la poblaci√≥n rusa cay√≥ en t√©rminos absolutos, reduci√©ndose en 93.500 personas hasta los 148,8 millones de habitantes, seg√ļn el Servicio Estatal de Estad√≠sticas ruso (Rosstat). Las proyecciones no son alentadoras. Seg√ļn estimaciones de la ONU, Rusia perder√° sobre un 8% de su poblaci√≥n para 2050. Esta crisis demogr√°fica puede ser determinante para la econom√≠a rusa y su poder militar y, por tanto, seg√ļn analistas, podr√≠a impactar en su habilidad para proyectar influencia alrededor del mundo. Consciente de ello, el gobierno del presidente Vladimir Putin desarroll√≥ un ambicioso plan para atraer a entre 5 y 10 millones de inmigrantes entre 2019 y 2025. "El declive demogr√°fico ha sido un problema para Rusia durante d√©cadas", explica a BBC Mundo Gregory Feifer, analista del Centro Davis de Estudios Rusos y Euroasi√°ticos de la Universidad de Harvard (EE.UU.). "El gobierno al m√°s alto nivel, incluido el presidente Putin y el primer ministro Medvedev, han hablado p√ļblicamente sobre esto". "Pero sus pol√≠ticas han sido inadecuadas para abordar la disminuci√≥n de la poblaci√≥n. Y de hecho, aparte de sus pol√≠ticas realmente dirigidas a reducir la disminuci√≥n de la poblaci√≥n -planes para fomentar la natalidad-, todo lo dem√°s que est√°n haciendo en el pa√≠s es desalentar la inmigraci√≥n y alentar la emigraci√≥n", opina Feifer. Como muchos otros pa√≠ses, Rusia tambi√©n enfrenta bajas tasas de natalidad. En su campa√Īa electoral de 2018, el presidente Vladimir Putin se comprometi√≥ a gastar m√°s de US$8.000 millones en los pr√≥ximos tres a√Īos en programas para ayudas a familias para alentar los nacimientos. Pero los movimientos migratorios tambi√©n tienen un impacto. Aunque en cuanto al n√ļmero de salidas Rusia no ofrece cifras claras, Rosstat estima que 377.000 rusos abandonaron el pa√≠s en 2017, el √ļltimo a√Īo para el cual hay cifras disponibles. "Mucha gente se est√° yendo de Rusia, la mayor√≠a son j√≥venes profesionales altamente cualificados", dice Feifer. "Y eso es un problema para Rusia porque es el tipo de personas que necesitar√° el pa√≠s para mantener su influencia en el mundo y en su econom√≠a". La agencia Rosstat tambi√©n se ha hecho eco de esta fuga de cerebros y seg√ļn sus datos, en 2017, el 22% de las personas que salieron de Rusia pose√≠a t√≠tulos en educaci√≥n superior, un 5% m√°s que en 2012. Atraer inmigrantes rusoparlantes Pero Rusia fue tradicionalmente un pa√≠s receptor de inmigrantes, y la p√©rdida de poblaci√≥n provocada por el declive natural (las bajas tasas de natalidad) sol√≠a ser atenuada por las nuevas llegadas al pa√≠s, la mayor√≠a procedentes de pa√≠ses del C√°ucaso y Asia Central. Sin embargo, en a√Īos recientes, tambi√©n el n√ļmero de inmigrantes estaba registrando una tendencia a la baja. De hecho en 2018, por primera vez en una d√©cada, la llegada de inmigrantes fue hist√≥ricamente baja y no pudo compensar la p√©rdida natural de poblaci√≥n, seg√ļn la Academia Rusa de Econom√≠a y Administraci√≥n P√ļblica. Se estima que Rusia necesita hasta 300.000 personas adicionales por a√Īo para paliar los efectos de la p√©rdida natural de poblaci√≥n y quedarse en un crecimiento neto de cero. En este contexto, el gobierno de Putin ha priorizado la pol√≠tica migratoria y aprob√≥ en octubre del a√Īo pasado un nuevo plan migratorio para los siguientes seis a√Īos con el que espera la llegada de entre 5 y 10 millones de migrantes. Bajo la nueva pol√≠tica migratoria, se simplifican los tr√°mites para obtener los permisos de trabajo y acceder a la ciudadan√≠a rusa. Este plan busca atraer principalmente a poblaci√≥n rusoparlante procedente de pa√≠ses vecinos, entre los que se incluyen Ucrania, Kazajist√°n, Uzbekist√°n, Moldavia, y otras rep√ļblicas exsovi√©ticas. Pero tambi√©n se dirige a extranjeros que quieran "integrarse en la sociedad rusa". El despoblado este Otro de los problemas importantes para las autoridades rusas es el de las disparidades en el territorio. Seg√ļn un documento del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, "Rusia entiende que tiene una crisis demogr√°fica actual, especialmente en las regiones de Siberia y el Lejano Oriente". Y por eso este plan migratorio est√° dise√Īado para "atraer extranjeros y migrantes para repoblar estas √°reas con baja poblaci√≥n". Eso no es algo nuevo. Seg√ļn el Servicio Ruso de la BBC, desde el colapso de la Uni√≥n Sovi√©tica ha habido numerosos programas para recibir a inmigrantes "√©tnicamente rusos" procedentes de las exrep√ļblicas sovi√©ticas. El objetivo de estos programas, mediante los cuales los inmigrantes pod√≠an acceder a la nacionalidad rusa, era repoblar esas √°reas remotas. A las familias que se mudaban a Rusia se le otorgaba un terreno y una cantidad de dinero (aproximadamente unos US$6.500) por familia. "No se pod√≠a elegir, te asignaban un lugar al que ir, y normalmente eran lugares remotos, sin servicios sociales, sin escuelas...", dice Anastasia Uspenskaya, del Servicio Ruso de la BBC. Esos programas atrajeron a menos de 1.000 personas. Tensiones √©tnicas Seg√ļn un an√°lisis del centro de estudios Stratfor, Rusia enfrenta el riesgo de tensiones √©tnicas con la llegada de inmigrantes procedentes del C√°ucaso y Asia Central. "Rusia no ha sido tradicionalmente proclive a la inmigraci√≥n, es una sociedad cerrada", explica Anastasia Uspenskaya. Para Gregory Feifer, uno de los principales problemas de Rusia para atraer migrantes es que "es un lugar muy dif√≠cil para los migrantes para vivir y trabajar". "Creo que muchos m√°s inmigrantes ir√≠an a Rusia desde pa√≠ses vecinos de Europa del Este y pa√≠ses de Asia Central como, por ejemplo, Tayikist√°n, donde el salario mensual promedio es de US$15 al mes. Pero Rusia es un pa√≠s muy racista", dice el analista. "Especialmente los inmigrantes con piel oscura que vienen a Rusia enfrentan discriminaci√≥n y violencia". La ciudad siberiana de Yakutsk fue escenario de fuertes protestas contra la inmigraci√≥n el pasado mes de marzo, despu√©s de que se reportara la violaci√≥n de una mujer por inmigrantes procedentes de Asia Central. ¬ŅEst√° funcionando el plan de Putin? Despu√©s de una tendencia a la baja durante varios a√Īos, los n√ļmeros de la agencia estad√≠stica rusa muestran un aumento significativo del n√ļmero de inmigrantes en los primeros meses de 2019. Seg√ļn la Academia Rusa de Econom√≠a y Administraci√≥n P√ļblica, entre enero y abril de este a√Īo se registr√≥ una "extra√Īamente alta inmigraci√≥n en Rusia". Los datos de Rosstat muestran que en ese per√≠odo la poblaci√≥n migrante creci√≥ en 98.000 personas, en comparaci√≥n con las 57.100 registradas en el mismo per√≠odo de 2018. Sin embargo, desde el Servicio Ruso de la BBC explican que ninguno de los planes anteriores del gobierno ruso alcanz√≥ sus objetivos. Adem√°s, a√ļn es demasiado pronto para poder vincular este aumento a la nueva pol√≠tica migratoria del gobierno y para establecer una tendencia. En cualquier caso, seg√ļn un an√°lisis de Stratfor, aunque Rusia logre atraer a un n√ļmero significativo de migrantes para mitigar el declive de su poblaci√≥n, esto tendr√° un impacto peque√Īo en las previsiones demogr√°ficas. "Incluso si Rusia consigue aumentar la inmigraci√≥n sustancialmente, eso no va a proporcionar los n√ļmeros suficientes para compensar la disminuci√≥n de su poblaci√≥n", coincide Feifer. "Las autoridades rusas se dieron cuenta de que sus anteriores m√©todos para aumentar la natalidad no funcionaron, y ahora est√°n hablando de alentar la inmigraci√≥n, pero solo hablan de boca para afuera. 