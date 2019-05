El presidente peruano presiona al Congreso para que apruebe sus medidas anticorrupciÃ³n

Fotografia: MARTIN MEJIA AP Agrandar la foto + Twittear El presidente peruano,聽Mart铆n Vizcarra, ha jugado su 煤ltima carta ante el Congreso de mayor铆a fujimorista, que dilata las reformas de "fortalecimiento institucional y lucha anticorrupci贸n", y ha planteado una cuesti贸n de confianza por cinco proyectos de ley. Si el Parlamento se la niega, ser谩 disuelto de acuerdo a lo que establece la Constituci贸n de 1993 y el Gabinete tendr谩 que dimitir. Si la aprueba las propuestas legislativas del Ejecutivo tendr谩n que ser debatidas en la C谩mara. Vizcarra lleg贸 a la presidencia en marzo de 2018.聽Reemplaz贸 a Pedro Pablo Kuczynski, quien dimiti贸 para evitar ser destituido por la mayor铆a fujimorista en el Congreso, debido a sus v铆nculos y tratos con la constructora brasile帽a Odebrecht. En septiembre de 2017,聽el Gobierno de Kuczynski plante贸 la cuesti贸n de confianza para evitar la destituci贸n de la ministra de Educaci贸n, Maril煤 Martens, y el Legislativo la rechaz贸. Entonces, 煤nicamente se produjo la renuncia del gabinete de Fernando Zavala. Pero en esta ocasi贸n, el presidente puede disolver el Legislativo, ya que ser铆a la segunda ocasi贸n en la que que el Parlamento niega la confianza al Ejecutivo. La semana pasada, la Comisi贸n de Constituci贸n -liderada por una parlamentaria fujimorista- enterr贸 uno de los proyectos de ley de reforma pol铆tica enviados por el Ejecutivo: el que plantea que levantar la inmunidad de los congresistas sea una decisi贸n de la Corte Suprema. El Congreso, de mayor铆a fujimorista, ha impedido el cumplimiento de sentencias contra legisladores por delitos cometidos antes de que fueran electos, retrasando, por ejemplo, la votaci贸n del levantamiento del fuero y facilitando la fuga. Desde el mes pasado, por ejemplo, est谩 pr贸fugo Edwin Donayre, congresista condenado por robar gasolina mientras era comandante general del Ej茅rcito. Otro congresista fujimorista fue condenado la semana pasada por corrupci贸n cuando era alcalde, y su partido lo protege. Adem谩s, el martes por la noche la Comisi贸n Permanente del Parlamento blind贸 al ex fiscal general Pedro Ch谩varry, al rechazar dos denuncias constitucionales en su contra: una por el delito de organizaci贸n criminal y otra por encubrimiento personal. El fiscal supremo Tom谩s G谩lvez es investigado por uno de sus pares a causa de sus v铆nculos con la mafia del sistema de justicia llamada Cuellos Blancos del Puerto. La denuncia constitucional que descartaron el martes parlamentarios fujimoristas y uno del Partido Aprista tambi茅n recomendaba su suspensi贸n, destituci贸n e inhabilitaci贸n en la funci贸n p煤blica. Durante la sesi贸n de la Comisi贸n Permanente, Ch谩varry critic贸 la prisi贸n preventiva de 36 meses impuesta contra la l铆der de la oposici贸n, Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos por la recepci贸n de fondos para la campa帽a electoral de la caja B de Odebrecht. El cabecilla de los Cuellos Blancos, el ex juez supremo C茅sar Hinostroza, fue destituido poco antes de que revisara un fallo que pod铆a librar a la ex candidata presidencial de esa investigaci贸n por lavado. En septiembre del a帽o pasado, IDL-Reporteros difundi贸 un chat de los congresistas m谩s cercanos a la hija mayor de Fujimori, en el cual acordaban proteger a Ch谩varry de las acusaciones que enfrentaba desde junio, cuando estall贸 el esc谩ndalo de la corrupci贸n en la justicia. En ese contexto, el presidente anunci贸 la noche del mi茅rcoles que har谩 uso de la cuesti贸n de confianza y critic贸 frontalmente las decisiones recientes de la mayor铆a parlamentaria que incluye a pol铆ticos del Partido Aprista. "Ayer en la Comisi贸n Permanente del Congreso, hemos observado un descarado blindaje, pese a todos los indicios que exig铆an iniciar una investigaci贸n en los fueros correspondientes, la mayor铆a congresal tom贸 la decisi贸n de archivar las denuncias constitucionales contra el se帽or Pedro Ch谩varry. Comparto la indignaci贸n en relaci贸n a estos hechos", dijo el mandatario rodeado de m谩s de 40 personas: los miembros de su gabinete y los gobernadores regionales. Seguidamente, detall贸 que presenta la cuesti贸n de confianza por cinco proyectos de ley que buscan "que la inmunidad parlamentaria no se convierta en impunidad, que las personas condenadas no puedan ser candidatos", que los candidatos sean elegidos en elecciones primarias abiertas, y eliminar el voto preferencial. Los otros proyectos apuntan a "garantizar la participaci贸n pol铆tica de la mujer con paridad y alternancia, y a prohibir el uso del dinero sucio en las campa帽as electorales". Vizcarra tambi茅n exhort贸 a los congresistas a "reconsiderar el archivo de las denuncias constitucionales del ex fiscal de la Naci贸n [Pedro Ch谩varry]", y record贸 que desde julio pasado ha liderado esfuerzos para luchar contra la corrupci贸n. El discurso anticorrupci贸n del jefe de Estado, sin embargo, ya ha sufrido un agotamiento. En la encuesta m谩s reciente del Instituto de Estudios Peruanos, difundida el pasado domingo, un 39%聽 de los encuestados aprobaban su gesti贸n, y un 50% lo suspend铆a. Pero el Congreso luce peor en un sondeo realizado a finales de abril de la misma encuestadora: un 84% lo desaprobaba y un 70% apoyaba su cierre. "Sabemos que el Congreso nos tiene acostumbrados a maniobras inaceptables para blindar a quienes pod铆an haber cometido actos de corrupci贸n, libr谩ndolos de ser juzgados y detenidos, evidenciando un pacto con la impunidad", a帽adi贸 en un mensaje frente a la prensa en el Palacio de Gobierno, aunque sin opci贸n a preguntas. "Esta firme decisión de corregir y cambiar el sistema político y judicial afecta intereses de grandes grupos económicos, que son protegidos por políticos inescrupulosos", afirmó. Minutos después, una de las antiguas líderes de Fuerza Popular, la congresista Luz Salgado, respondió al presidente y lamentó "los adjetivos calificativos que ha utilizado contra el Congreso". Vizcarra ya usó el recurso de la cuestión de confianza en septiembre pasado, cuando el Congreso demoraba la aprobación de reformas constitucionales que planteó frente a la crisis del sistema de justicia y del sistema político. Aquella vez, el fujimorismo acabó aprobando las medidas del mandatario.