Elecciones al Parlamento europeo: los ganadores y perdedores y quÃ© significan los resultados para Europa

Aunque siguen siendo las fuerzas principales, los partidos de centro europeos perdieron la mayoría absoluta que tenían en el Parlamento europeo tras las elecciones generales de este órgano, que cerraron este domingo. Mientras tanto, los partidos liberales y los verdes aumentaron sus escaños, al igual que las agrupaciones de extrema derecha y euroescépticas que triunfaron en Italia y Francia. Aunque en términos generales, la extrema derecha quedó lejos de las victorias significativas que algunos habían predicho. La participación de los votantes en todo el continente rozó el 51% y fue la más alta en los últimos 20 años. Las elecciones al Parlamento europeo, que empezaron el jueves y acabaron este domingo, fueron seguidas con lupa en los 28 países que participaron y también fuera de la Unión Europea. Se esperaba que el proceso midiera la verdadera fuerza de los partidos de extrema derecha, populistas o nacionalistas en la Uni√≥n Europea (UE), tras varios a√Īos de ascenso en pa√≠ses como Italia, donde forman parte del gobierno, y en Francia. Aqu√≠ te mostramos los resultados preliminares del proceso. Golpe a los partidos tradicionales El Partido Popular Europeo (EPP) y los Socialistas y Dem√≥cratas (S&D), de centroderecha y centroizquierda y proeuropeos, siempre han ocupado m√°s del 50% de esca√Īos en el Parlamento. Pero perdieron la mayor√≠a absoluta, por lo que ya no podr√°n formar una "gran coalici√≥n" sin apoyo de otros bandos. El cambio es peque√Īo, pero hist√≥rico y puede reflejar la creciente importancia de los partidos minoritarios. Otro de los partidos m√°s grandes y antiguos del Parlamento, la Alianza de Liberales y Dem√≥cratas por Europa (ALDE), de centro, corri√≥ mejor suerte que los anteriores y fue uno de los ganadores de la noche, al aumentar su representaci√≥n en alrededor de 40 esca√Īos. ALDE se vio beneficiado por la decisi√≥n del presidente franc√©s, Emmanuel Macron, de unir a los parlamentario elegidos de su partido a esta agrupaci√≥n. "Por primera vez en 40 a√Īos, los dos partidos cl√°sicos, socialistas y conservadores, ya no tendr√°n mayor√≠a", dijo Guy Verhofstadt, l√≠der de ALDE. "Est√° claro que esta noche es un momento hist√≥rico, porque habr√° un nuevo equilibrio de poder en el Parlamento Europeo", dijo. ALDE tambi√©n es un bloque proeuropeo, por lo que esta tendencia mantiene la mayor√≠a al sumar a los miembros de estas tres grandes agrupaciones. Ola verde Uno de los grandes ganadores de la elecci√≥n parece ser el Partido Verde Europeo, que aument√≥ su n√ļmero de esca√Īos en un 3% aproximadamente, seg√ļn los primeros resultados. Esta agrupaci√≥n esperaba capitalizar la proliferaci√≥n de las protestas contra el cambio clim√°tico. En Alemania se convirtieron en la segunda fuerza y tambi√©n obtuvieron buenos resultados en Finlandia, Francia y Portugal. Euroesc√©pticos Los partidos euroesc√©pticos y de extrema derecha, como Reagrupaci√≥n Nacional, de Marine Le Pen (Francia), Alternativa por Alemania (AfD) y la Liga Italiana, de Matteo Salvini, est√°n repartidos en tres grupos en el Parlamento europeo. Se trata de los conservadores y reformistas europeos (ECR) y dos de extrema derecha: Europa por la Libertad y Democracia Directa (EFDD) y Europa de las Naciones y la Libertad (ENF). Los bloques de extrema derecha han ganado m√°s de un 10% de representantes. En Francia, Reagrupaci√≥n Nacional, de Le Pen, le gan√≥ a En Marcha, el partido de centro y proeuropeo del presidente del pa√≠s, Macron, aunque por un estrecho margen. Le Pen ha cambiado su posici√≥n sobre la permanencia de Francia en la UE: ahora dice que quiere que el pa√≠s se quede en el bloque. La Liga Italiana tambi√©n se impuso con en torno al 30% de los votos en su pa√≠s, y sus compa√Īeros de coalici√≥n, el Movimiento 5 Estrellas, qued√≥ tercero. El l√≠der de la Liga, Matteo Salvini, busca crear un bloque nacionalista en el parlamento llamado Alianza Europea de Pueblos y Naciones. Este grupo podr√≠a convertirse en el segundo bloque m√°s grande del Parlamento si logra unirse con otros aliados. El crecimiento de los partidos nacionalistas en Italia, Francia y otros lugares en el Parlamento les da una mayor participaci√≥n a los euroesc√©pticos que quieren frenar los poderes de la UE. A Alternativa por Alemania (AfD) le fue peor de lo que esperaba y qued√≥ detr√°s de los partidos tradicionales de su pa√≠s, los Dem√≥cratas Cristianos y los Socialdem√≥cratas. Pero los votos que recibi√≥ aumentaron del 7,1% en las elecciones parlamentarias de 2014 a cerca del 11% en estos comicios. En Hungr√≠a, el partido Fidesz, del primer ministro Viktor Orb√°n, obtuvo el 52% de los votos y 13 de los 21 esca√Īos del pa√≠s. Si bien el partido es identificado como de extrema derecha y antiinmigraci√≥n, est√° afiliado al tradicional EPP (centroderecha) en el Parlamento europeo. Aunque el EPP suspendi√≥ a Fidesz en marzo por su ret√≥rica antieuropea. As√≠ que el grupo debe decidir si quiere luchar para mantenerse en la centroderecha o unirse a la alianza nacionalista emergente contra la inmigraci√≥n. La segunda opci√≥n le dar√≠a al grupo de Salvini una ventaja considerable. Pero Orb√°n todav√≠a no ha dejado en claro qu√© har√° a continuaci√≥n. Al conocer los resultados este domingo, el l√≠der h√ļngaro dijo: "Somos peque√Īos, pero queremos cambiar Europa". Describi√≥ las elecciones como "el comienzo de una nueva era contra la migraci√≥n". En Reino Unido, el Partido del Brexit, lanzado seis semanas antes de las elecciones, lider√≥ los resultados, por delante de los tradicionales partidos Conservador y Laborista. El l√≠der de la agrupaci√≥n, Nigel Farage, dijo que los dos partidos principales "podr√≠an aprender una gran lecci√≥n" de los resultados. Los Dem√≥cratas Liberales, de orientaci√≥n proeuropea, quedaron segundos en Reino Unido. ¬ŅQu√© pas√≥ en otros pa√≠ses? En Austria, el grupo gobernante, el Partido Popular (√ĖVP), de centro derecha, obtuvo un r√©cord de 34,9%, pese a que su coalici√≥n con el Partido de la Libertad (FP√Ė), de extrema derecha, colaps√≥ a causa de un esc√°ndalo de corrupci√≥n. El l√≠der de FP√Ė, Heinz-Christian Strache, sale en un video en el que parece ofrecer contratos p√ļblicos a la sobrina de un oligarca ruso a cambio de apoyo para su partido. Sin embargo, el FP√Ė ocup√≥ el tercer lugar con un 17,5% de los votos. En Espa√Īa, el Partido Socialista Obrero Espa√Īol (PSOE) obtuvo el 32.8% de los votos y el Partido Popular (PP), de centro derecha, qued√≥ en segundo lugar. Vox, de extrema derecha, que gan√≥ m√°s del 10% de los votos en las elecciones generales espa√Īolas de abril, cay√≥ al 6,2% de los votos. En Holanda, el antiislamista y euroesc√©ptico Partido por la Libertad, de Geert Wilders, sufri√≥ un fuerte descenso, al obtener el 16% de los votos, en combinaci√≥n con Foro por la Democracia. En B√©lgica, el partido de extrema derecha Vlaams Belang obtuvo solo un 4,3% de los votos. En Dinamarca, el Partido Liberal gan√≥ la mayor√≠a de esca√Īos, mientras que el grupo euroesc√©ptico Partido Popular Dan√©s perdi√≥ alrededor de dos tercios de sus votos. En Grecia, el primer ministro, Alexis Tsipras, dijo que convocar√° elecciones anticipadas en su pa√≠s despu√©s de que su partido, Syriza, obtuviera solo el 20% de los votos, frente al partido opositor conservador Nueva Democracia, que gan√≥ con el 33,5%. Cada cinco a√Īos Cada cinco a√Īos, los pa√≠ses de la UE acuden a las urnas para elegir a los miembros del Parlamento Europeo (eurodiputados). A cada pa√≠s se le asigna un n√ļmero determinado de asientos, seg√ļn el tama√Īo de su poblaci√≥n. En este momento hay 751 diputados en total. Si bien muchos eurodiputados son miembros de un partido nacional de su propio pa√≠s, una vez en el Parlamento Europeo se unen a uno de los ocho grupos pol√≠ticos formados por eurodiputados de toda la UE que comparten la misma afiliaci√≥n pol√≠tica. Los miembros del Parlamento europeo representan los intereses de diferentes pa√≠ses y diferentes regiones dentro de la UE. El órgano es responsable, junto con el Consejo de los ministros de los estados miembros, de hacer leyes y aprobar presupuestos. También desempeña un papel en las relaciones de la UE con otros países, incluidos aquellos que desean unirse al bloque.