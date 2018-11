Elecciones en EE UU: demÃ³cratas controlan la CÃ¡mara de Representantes, republicanos tienen el Senado

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Se supon√≠a que los comicios de mitad de per√≠odo en Estados Unidos, este martes, era el primer referendo nacional sobre la administraci√≥n del presidente Donald Trump. El veredicto final result√≥ ser un empate entre las ideolog√≠as opuestas del pa√≠s aumentando, sin embargo, la brecha que separa a dem√≥cratas y republicanos.. Aunque los dem√≥cratas lograron retomar el control de la C√°mara de Representantes, ganando hasta ahora los 23 esca√Īos m√°s, la jornada no fue la "ola azul" que esperaban. En el Senado los republicanos a√Īadieron esca√Īos a su mayor√≠a, al tiempo en que senadores republicanos en peligro de ser desbancados en los estados de Indiana, Missouri, Dakota del Sur, Tennessee y Texas lograron mantenerse gracias a una fuerte campa√Īa que el presidente Trump hizo a su favor. Los comicios dejan un Congreso dividido con una C√°mara de Representantes en manos del Partido Dem√≥crata -algo que no ocurr√≠a desde 2010- y un Senado en el que el Partido Republicano ha ampliado su mayor√≠a. Tambi√©n estuvieron en disputa las gobernaciones de 36 estados, 26 de los cuales estaban en manos republicanas. Aunque el candidato dem√≥crata Andrew Gillum fracas√≥ en su intento por convertirse en el primer gobernador de Florida de raza negra, los dem√≥cratas lograron apoderarse de la gobernaci√≥n de seis estados: Wisconsin, Kansas, Maine, Michigan, Illinois y Nuevo M√©xico. En Georgia, entretanto, donde la dem√≥crata Stacey Abrams aspiraba ser la primera mujer gobernadora negra del estado, su intento para derrotar al conservador y aliado de Trump, Brian Kemp, parece haber quedado corto. Abrams rehus√≥ a darse por vencida, en medio de varias denuncias de irregularidades en los puestos de votaci√≥n que afectaron principalmente al electorado afroestadounidense. Si bien Donald Trump no estaba en las papeletas, estas elecciones se presentaron como un referendo de su labor como presidente del pa√≠s. A juzgar por la reacci√≥n del mandatario en Twitter, Trump se siente reivindicado: "¬°Gran √©xito esta noche! Gracias a todos", escribi√≥ Trump. Sin embargo, a partir del mes de enero tendr√° frente a s√≠ una C√°mara de Representantes dem√≥crata que puede frenar gran parte de su agenda. En opini√≥n del periodista de la BBC Anthony Zurcher, "las trincheras partidistas de Estados Unidos se profundizan". Sentimientos ambivalentes La cita electoral de este martes dej√≥ motivos de alegr√≠a y de preocupaci√≥n para ambos partidos. En el Partido Republicano, las victorias de Ron DeSantis como gobernador y Rick Scott como senador en Florida, el triunfo de Ted Cruz en Texas superando a la estrella dem√≥crata Beto O'Rourke o la clara ventaja de Brian Kemp frente a Stacey Abrams en la carrera por la gobernaci√≥n de Georgia se ven como los grandes √©xitos de la jornada, Por su parte, el Partido Dem√≥crata celebra el amplio n√ļmero de esca√Īos recuperados en la C√°mara de Representantes y la llegada de representantes de distintas minor√≠as a puestos de poder en el Congreso y en algunas gobernaciones. Otro de los hitos que dejan estas elecciones es que a partir del mes de enero habr√° un n√ļmero r√©cord de mujeres en la C√°mara de Representantes. An√°lisis de Luis Fajardo, BBC Los resultados preliminares de las elecciones estadounidenses de mitad de per√≠odo empiezan a dejar varios puntos en claro. 1. El resultado m√°s evidente: el pa√≠s est√° m√°s dividido que nunca. Despu√©s de dos a√Īos en el poder, Trump ha vuelto a conseguir un apoyo masivo de una parte del pa√≠s, mayoritariamente rural, blanca y conservadora. La otra mitad del pa√≠s, urbana, multicultural y liberal, tambi√©n sali√≥ a votar masivamente en su contra. No hay un ganador claro en esta elecci√≥n. 2. Con la toma de la C√°mara de Representantes por los dem√≥cratas, esta impresionante polarizaci√≥n se reflejar√° en las instituciones estadounidenses. Trump no podr√° pasar una sola nueva ley de importancia en el resto de su per√≠odo hasta las elecciones presidenciales de 2020, pues los dem√≥cratas bloquear√°n cualquier iniciativa en el congreso. 3. Pero tampoco se materializ√≥ el sue√Īo dem√≥crata de una "ola azul", una especie de contra-revoluci√≥n dem√≥crata contra el fen√≥meno de Trump. En ese sentido las elecciones son una gran desilusi√≥n para el liberalismo estadounidense. 4. De cara a las elecciones presidenciales de 2020, los indicios apuntan a unos comicios muy competidos. Trump sigue desatando la ira de mitad del pa√≠s, pero contin√ļa siendo una locomotora electoral pese a dos a√Īos de oposici√≥n ac√©rrima de los dem√≥cratas. 5. Con una C√°mara dem√≥crata, la cantidad de investigaciones contra Trump impulsadas desde la legislatura en los pr√≥ximos dos a√Īos ser√° apabullante, lo que har√° todav√≠a m√°s ca√≥tico el ritmo de gobierno del ocupante de la Casa Blanca. 6. En ciertas partes del pa√≠s tradicionalmente republicanas, parece haber un movimiento gradual hacia el Partido Dem√≥crata. Texas parece ser el caso m√°s notorio. En el segundo estado m√°s grande del pa√≠s, el aspirante dem√≥crata Beto O'Rourke consigui√≥ montar una competencia seria al republicano Ted Cruz, algo que hace unos a√Īos habr√≠a sido impensable. Incluso con una derrota apretada, O'Rourke parece haber demostrado que Texas ya es un campo de batalla, no un coto exclusivo de los republicanos. 7. La hegemon√≠a republicana de Miami, que por muchos a√Īos fue la m√°quina pol√≠tica m√°s poderosa de los latinos en Estados Unidos, ha quedado malherida. Dos de los tres cubanos republicanos que representaban a Miami en la C√°mara perdieron las elecciones. La anomal√≠a de Miami parece ceder y acoplarse a lo que pasa en el resto del pa√≠s, donde las zonas con mayor√≠a hispana votan abrumadoramente por los dem√≥cratas. 8. Donald Trump sigue siendo imparable en las zonas rurales del pa√≠s y en el sur conservador de Estados Unidos. Tambi√©n, de modo importante, varios candidatos que lo segu√≠an ganaron en la zona del "midwest", el coraz√≥n industrial del pa√≠s, la misma zona que le dio la presidencia en 2016. Lo que lleva a predecir, una vez m√°s, que el fen√≥meno de Trump goza de buena salud, y su candidato estar√° m√°s que dispuesto a buscar la reelecci√≥n en 2020. Reacci√≥n de la Casa Blanca "Estamos muy c√≥modos donde estamos", le dijo la portavoz de la Casa Blanca Sarah Sanders al canal conservador Fox News. Sanders sugiri√≥ a los votantes que pongan atenci√≥n en las contiendas en las que Trump intervino con m√≠tines de campa√Īa, incluida su participaci√≥n en Tennessee donde gan√≥ la republicana Marsha Blackburn. Sanders prev√© que este mi√©rcoles "gran parte del cr√©dito vaya al presidente, que hizo campa√Īa por ellos". La portavoz tambi√©n le dio cr√©dito a Trump por ayudar a asegurar la victoria para el Senado del republicano Mike Braun en Indiana al celebrar all√≠ un acto de campa√Īa. Los grandes temas Los asuntos que centraron la campa√Īa electoral fueron la atenci√≥n sanitaria y la inmigraci√≥n, seguidos por la econom√≠a y el control de armas. Los republicanos aspiraban a mantener el control de las dos c√°maras para poder impulsar la agenda del presidente Trump en la segunda mitad de su mandato en estos y otros temas fundamentales. Ahora, con una C√°mara dem√≥crata y un Senado republicano EE.UU. todav√≠a ser√° m√°s dif√≠cil de gobernar. Qu√© se vot√≥ En estas elecciones se renovaron los 435 asientos de la C√°mara de Representantes, as√≠ como 35 de los 100 esca√Īos del Senado. Tambi√©n se vot√≥ por los gobernadores de 36 de los 50 estados y sus respectivos congresos locales. Unos 40 millones de electores emitieron sus votos de manera anticipada, seg√ļn los c√°lculos de US Elections Project, de la Universidad de Florida. En 2014 el voto anticipado solo fue de 27,5 millones. Estas elecciones se conocen como de mitad de periodo porque se celebran en la mitad del mandato de cuatro a√Īos del presidente.