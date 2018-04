Agrandar la foto + Twittear Denys Wibaux embajador de Francia en Bolivia recuerda que hoy (29 de marzo) su país está de duelo por la muerte de un oficial superior de gendarmería asesinado junto a otras cuatro personas en una atentado terrorista. Repudia el hecho. La bandera de su país luce un crespón negro en homenaje a las víctimas. Dice que luchar contra el terrorismo es un gran desafió. Otro de los grandes problemas a los que se enfrenta el Viejo Mundo son las migraciones. "Son temas que la población tiende a asociar, pero yo diría ¡¡cuidado!!", exclama. En la cita con el embajador hablamos de terrorismo, migraciones y narcotráfico. Tres temas que se han convertido en una bisagra entre el mundo libre y la cara fea que acecha la humanidad. "La migración internacional está tomando amplitud por la presión demográfica. Se calcula que en 2050 la población en África crecerá a dos mil millones de habitantes. Uno de cada cinco habitantes para entonces será africano; hay presión y hay que vivir con ella. Francia ha tomado su parte pero también se protege. Distinguiría a los migrantes económicos y los que buscan asilo. Francia tiene una tradición de aceptar bajo el estatuto de refugiado a gente que ha sido víctima del terror, encarcelamiento, torturas por su compromiso político. El terrorismo es otra cosa; alimentado por los conflictos de Medio Oriente requiere políticas de inteligencia internacional, acciones de la policía a nivel interno para combatirlo. Es el compromiso número uno de la política de seguridad. Es un desafió con el que tenemos que vivir que no van a lograr que cambiemos nuestro modo de vivir en sociedad. Sí tenemos leyes para combatirlo pero no actuaremos como una dictadura porque esa es un poco la trampa". Hace poco el presidente de Francia Emmanuel Macron se ha pronunciado de forma enérgica por la desinformación que se genera en las redes sociales, "como un peligro para la democracia". Las llamadas fake news. Algo que parece imparable. "Es urgente actuar, somos un país de tradición de libertades, tenemos una ley de libertad de prensa de 1881 que refuerza la responsabilidad del autor; el problema de las redes sociales es que no hay un director de contenidos. Por eso, el presidente Macron ha tomado la iniciativa de aplicar leyes que regulen y permitir acudir a un juez para la supresión del contenido cuando es mentiroso. Está en estudio el proyecto de ley que va a discutir este fenómeno pero también creo que es necesario una acción concertada a nivel europeo y en algún momento a nivel mundial. Se trata de un gran desafió para la humanidad. Hace poco menos de un año Bolivia y Francia se han comprometido en luchar contra el narcotráfico. Bolivia ha requerido asistencia francesa para la dotación de equipamiento que permita frenar esta ilícita actividad. El embajador tiene una idea clara sobre este tema que junto a migraciones y terrorismo se han convertido en los principales peligros del mundo. "Son miles de millones de dólares que circulan en el mundo que corrompen las instituciones. La droga te puede dar la impresión de bienestar pero al final corrompe la sociedad y evita un desarrollo sano. Para mí el narcotráfico es como un cáncer de nuestro planeta. Nosotros como país nos sentimos felices de poder cooperar con los países que están comprometidos en esta lucha. Aquí en Bolivia la cooperación en esta materia viene a través de la cooperación europea, también de la ONU en diferentes programas relacionados con justicia, aduana y policía. Estoy feliz que el Gobierno de Bolivia confíe en empresas francesas para adquirir equipamiento en la lucha contra las drogas. Me refiero a la compra de seis helicópteros Súper Puma, los mejores. Otro contrato importante es la adquisición de radares que le van a permitir a Bolivia pasar de la edad media al Siglo XXI en lo que es control civil y militar del espacio aéreo. Con esta dotación se va a complicar mucho la vida a estas avionetas que trafican droga. ¿Cuántas empresas de Francia están presentes en Bolivia? No puedo precisar el número, pero hay una empresa que se debe mencionar: la petrolera Total está en Bolivia hace más de 20 años con importantes inversiones. Hace poco firmó un contrato con el Gobierno de Bolivia de unos 300 millones. Total esta para quedarse en Bolivia. Ellos dicen que trabajan muy bien aquí. Yo he tenido la oportunidad de visitar la Planta Incahuasi en el Chaco y estoy impresionado. La empresa representa un factor importante de la inversión en materia de hidrocarburos. ¿Qué otra tipo de cooperación existe entre los dos países? La relación política es excelente pero creo que falta concretar la relación económica. En los próximos días llegará una delegación conformada por 20 empresas francesas líderes en el campo de las energías renovables, agua y saneamiento. Considero que Bolivia tiene un importante programa de inversiones públicas que ofrece oportunidades para la cooperación. ¿Qué nos puede decir sobre la cooperación en materia cultural? Para un embajador de Francia en Bolivia es como comer pasteles todos los días. Yo veo un apetito fascinante de los bolivianos hacía la cultura de Francia. Hay una demanda muy grande y nosotros hacemos todo para responder. Un ejemplo es el colegio Franco Boliviano fundado hace más de 50 años después de la visita del general De Gaulle a Bolivia en 1964. Me quedo sorprendido por la intuición de abrir este colegio. No hay día que no me encuentre con personas egresadas y sus hijos y quieren que sus nietos estudien en el colegio. La gran alegría es que muchos de ellos quieren seguir la enseñanza superior en algún país francófono por cuenta o a través de becas. Por otro lado, tenemos la Alianza Francesa que este año cumple 70 años en Bolivia. Hay un programa de becas del Gobierno de Bolivia al que lo llama ´Soberanía Científica´, en el que la mayoría de los becarios deciden seguir estudios en el Instituto Francés del Petróleo, cada año tenemos cinco a seis estudiantes que aplican esta beca. El embajador se emociona cuando consultamos si existe algún programa de apoyo a las artes plásticas. "Tenemos una chica boliviana Daniela que la becamos a mi región (norte de Francia). Resulta más económico estudiar en Francia por nuestro nivel de enseñanza pública". Luego el representante diplomático repasa otros aspectos de la cooperación bilateral. "El Instituto de Investigación para el Desarrollo comprometida hace 50 años en la cooperación de investigaciones en ciencias del clima; agua, también programas de psicultura. Denys Wibaux menciona el Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Cree que "el desarrollo debe fomentar y basar ideas nuevas. Francia tiene la tradición de proponer soluciones innovadoras". Asegura que la relación con Bolivia es antigua y sin problemas. "No hemos invadido, no hemos colonizado, ni tomado el mar, no hemos intervenido, no hemos apoyado golpes de Estado. Ha sido una relación pacífica y armoniosa. Me atrevo a decir que nuestra relación se renovó y fortaleció en los últimos años". Ya que el embajador Wibaux tocó el tema marítimo le preguntamos su opinión sobre el juicio en La Haya. "Nosotros como país estamos a poyando la solución pacífica de las disputas internacionales. La carta de las Naciones Unidas del año 45 dice que las disputas se deben resolver de manera pacífica y a través de la negociación; uno de los modos es el arbitraje en Cortes Internacionales". Luego refiere un dato curioso. El presidente de la Corte que hace un par de años se declaró competente para examinar la demanda interpuesta por Bolivia, es un viejo amigo mío. Yo colaboré con él antes que sea juez". Más allá de la anécdota insiste que "los países vecinos deben dialogar es la única manera de convivir de manera pacífica". ¿Qué aspectos destacaría sobre la cooperación financiera de Francia a Bolivia? Bolivia necesita de créditos para financiar sus programas de inversión pública que son impresionantes en varios campos. A través del Banco de Desarrollo de Francia nos sentimos felices de tomar nuestra parte. Son varios proyectos y préstamos acordados a Bolivia principalmente en energías renovables, como la construcción de una central en Oruro. Ya se ha firmado el financiamiento para la construcción de centrales eólicas en Santa Cruz y Tarija; de agua y saneamiento en Cochabamba. Estamos trabajando bien y duro con la ministra Mariana Prado y con otras autoridades. Tenemos firmados proyectos de cooperación por unos 250 millones de euros, con la esperanza de llegar a mil millones de aquí a unos dos a tres años. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario