Estiman que hasta 85.000 niños han podido morir de hambre durante el conflicto en Yemen

Fotografia: AHMAD AL-BASHA AFP Agrandar la foto + Twittear Alrededor de 85.000 niños menores de cinco años han podido morir a causa de la desnutrición en Yemen durante los tres años de guerra, según estimaciones de la ONG Save the Children. El dato es el último grito de alarma de quienes trabajan sobre el terreno ante la amenaza de que la batalla por el control del puerto de Hodeida descarrille los frágiles esfuerzos de paz de la ONU. Esta organización, cuyo enviado especial, Martin Griffiths, ha llegado este miércoles a Saná para impulsar el diálogo entre las partes, ya advirtió el mes pasado que 14 millones de yemeníes, la mitad del país, están al borde de la hambruna. "Por cada niño víctima de las bombas y las balas, hay decenas que se mueren de hambre y eso es algo que se puede prevenir", ha declarado el director de Save the Children para Yemen, Tamer Kirolos, al presentar el informe. Kirolos también ha recordado el enorme sufrimiento de los niños que perecen de esa manera. "Las funciones de sus órganos vitales se ralentizan hasta que finalmente se paran; algunos están tan débiles que ni siquiera pueden llorar", ha explicado. Mientras, "los padres ven impotentes cómo sus hijos pierden peso". La ONG explica en su página web que ha sacado la cifra de 84.701 niños a partir de los datos recopilados por la ONU y evaluando las tasas de mortalidad para los casos de desnutrición aguda severa en menores de cinco años entre abril de 2015 y octubre de 2018. Unicef estima en 400.000 los niños afectados por esa forma extrema de hambre durante este año, 15.000 más que el precedente. A finales de marzo de 2015, Arabia Saudí intervino militarmente en Yemen para formalmente restaurar al Gobierno del presidente Abdrabbo Mansur Hadi, desalojado del poder por los rebeldes Huthi. Pero tras lograr, con el apoyo de Emiratos Árabes Unidos, que esa milicia se retirara de Aden, al sur, y Mareb, al este, el país ha quedado dividido en dos: los rebeldes se han encastillado en Saná, la capital, y las regiones del centro-oeste, mientras que el resto del país está controlado por una amalgama de fuerzas más anti-Huthi que progubernamental a las que apoyan saudíes y emiratíes. Entretanto, la situación humanitaria se ha agravado en parte por la mala gestión de los gobernantes yemeníes, en parte por el bloqueo que la coalición que dirige Riad ha establecido entorno al territorio bajo control Huthi. Es de esa zona de la que salen las terribles imágenes de niños desnutridos que estos días están azuzando la conciencia internacional. La coalición controla el espacio aéreo yemení y ha cerrado al tráfico comercial el aeropuerto de Saná, lo que deja Hodeida como único puerto de entrada de mercancías (y ayuda humanitaria a gran escala) bajo control Huthi. Dos tercios de los alimentos que consume Yemen pasan por sus dársenas. De ahí que ahora preocupe que la batalla por controlar Hodeida, con la que la coalición quiere rendir a los Huthi (que disparan misiles contra Arabia Saudí y utilizan civiles como escudos humanos) convierta en realidad la pesadilla de la hambruna. En realidad, como reconocía recientemente a EL PAÍS una fuente de la ONU, esa declaración es un mero tecnicismo en realidad "la emergencia ya es la más grave causada por el hombre". De hecho, los expertos no creen que se vaya a cumplir el criterio de mortalidad porque, como sucede con los niños desnutridos, la falta de acceso a servicios médicos hace que la mayoría muera en su casa sin que se llegue a recoger en una fría estadística. Save the Children calcula que hay 150.000 niños atrapados en Hodeida, cuyas vidas están en peligro si no se frena la guerra. Nadie sabe con exactitud cuántos han muerto en los combates desde 2015. La prensa repite la cifra de 10.000 civiles muertos, facilitada por la ONU hace dos años, pero Armed Conflict Location and Event Data Project, un grupo independiente asociado con la Universidad de Sussex que estudia el nivel real de víctimas de los conflictos, estima que son entre 70.000 y 80.000.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario