Un antiguo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la mayor guerrilla del país, ha prometido volver a la guerra y emitió un llamado a las armas el jueves, tres años después de que los rebeldes firmaran un acuerdo de paz para desarmarse. El comandante, Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, dijo en un nuevo video que las Farc volvía a la lucha armada porque el gobierno no había cumplido con el acuerdo. Llamó a "una nueva etapa de lucha" con "el derecho universal que tienen todos los pueblos de levantarse en armas contra la opresión". El gobierno de Colombia no emitió respuesta de inmediato. En el video, Márquez, cuyo rango actual se ignora, aparece junto a otros dos comandantes rebeldes cuyo paradero hasta ahora es desconocido. Todos parecían estar armados y en uniforme, flanqueados por otros rebeldes, en lo que parece un nuevo campamento guerrillero en la selva. Este mes se cumplen tres años desde que las Farc firmaron un acuerdo de paz con el gobierno para poner fin a una guerra de 52 años en la que 220.000 personas fueron asesinadas y millones quedaron desplazadas de sus hogares. Márquez había sido uno de los negociadores de los acuerdos que se discutieron durante años en Cuba. "Esta es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana", dijo. "Es la marcha de la Colombia humilde, ignorada y despreciada hacia la justicia que destella en las colinas del futuro".