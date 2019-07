Exministro de Lula revela desvío de soborno a Bolivia

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear El exministro de Hacienda de Brasil en el gobierno de Lula da Silva, Antonio Palocci, declar√≥ por primera vez la pasada semana que intervino personalmente en desviar parte de los 10 millones de d√≥lares en sobornos pagados al PT por la constructora Odebrecht a campa√Īas pol√≠ticas en Per√ļ y Bolivia, seg√ļn revel√≥ la revista Veja de Brasil y el portal de Infobae. El exministro Palocci declar√≥ ante la Comisi√≥n Parlamentaria de Investigaci√≥n (CPI) sobre las irregularidades en el manejo del Banco Nacional de Desarrollo Econ√≥mico y Social (Bndes) durante la gesti√≥n del Partido de los Trabajadores (PT). En su entrevista de cinco horas, detall√≥ los sobornos de Odebrecht por el apoyo financiero que le ofreci√≥ para realizar obras en Angola. Por ejemplo, cr√©ditos que por el riesgo no deb√≠an superar los 150 millones resultaron en 250, y en reiteradas ocasiones. Todo por una "decisi√≥n pol√≠tica". A cambio de acceder a cr√©ditos, Odebrech entreg√≥ al menos 10 millones en sobornos que presuntamente se destinaron a campa√Īas pol√≠ticas en Bolivia y Per√ļ entre 2003 y 2006, seg√ļn dijo el exministro Palocci, que no brind√≥ muchos detalles. El exministro declar√≥ como testigo de la acusaci√≥n, en un caso que investigaba la renovaci√≥n de un decreto prorrog√≥ los beneficios fiscales de diversas montadoras del sector del autom√≥vil en Brasil. Lula est√° preso desde abril de 2018, acusado de corrupci√≥n pasiva, por presuntamente haber recibido un departamento a cambio de sobornos. Campa√Īa El exjefe de campa√Īa del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2005, cuando el partido gan√≥ su primera elecci√≥n, √Ālex Contreras, neg√≥ que hayan recibido financiamiento del PT en el periodo mencionado por Palocci. Contreras manifest√≥ que si bien hab√≠a otra persona que se encargaba del tema financiero de la campa√Īa del MAS en La Paz, dijo: "No conozco que haya habido ese financiamiento; si lo supiera, lo revelar√≠a". El tambi√©n vocero del MAS en su primer gobierno dijo que hab√≠a una alianza natural entre el MAS de Bolivia y el PT de Brasil, pero record√≥ que entonces el partido realizaba un trabajo diferente a la campa√Īa actual, que dispone de m√°s recursos que al inicio. "Trabaj√°bamos 24 horas, a todo pulm√≥n y m√°s bien nos faltaban recursos", dijo. Y concluy√≥: "Hicimos una campa√Īa inteligente y creativa, pero faltan recursos". Opositores Las agrupaciones Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No instaron a investigar el presunto financiamiento internacional que habr√≠a recibido el MAS, producto de los millonarios pagos que Odebrecht hizo como soborno al PT. El senador opositor y candidato de Bolivia Dice No, √ďscar Ortiz, dijo que tanto la Fiscal√≠a General del Estado como el Tribunal Supremo Electoral deben investigar de oficio esta afirmaci√≥n. ¬† PROTESTAS DE LA OPOSICI√ďN Declaraciones del Palocci provocan reacciones en redes. "Exministro de @LulaOficial revela que dinero de #Odebrecht financi√≥ campa√Īa del #MAS en Bolivia. Si el Gobierno no inicia de inmediato una investigaci√≥n, evidenciar√° que est√° involucrado con #LavaJato y su gigantesco aparato de coimas y corrupci√≥n", afirm√≥ el candidato presidencial de CC, Carlos Mesa, en Twitter.

"¿Qué harán el @TSEBolivia y la @FGE_Bolivia frente a esta información? Deben investigar de oficio. La @FGE_Bolivia debe suscribir ya un acuerdo de cooperación con el Ministerio Público del Brasil para investigar el Caso Lava Jato", aseguró Ortiz, en Twitter.