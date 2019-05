Folha de Sao Paulo el diario mÃ¡s vendido de Brasil en problemas de gÃ©nero

Agrandar la foto + Twittear El mltimillonario Luiz Frias ha separado a su hermana, Maria Cristina Frias, del mando del peri√≥dico Folha de Sao Paulo, seg√ļn una nota publicada en abril en el peri√≥dico. Luiz Frias, quien se convirti√≥ en multimillonario con la oferta p√ļblica inicial de la compa√Ī√≠a de pagos digitales PagSeguro Digital Ltd., se uni√≥ a Fernanda Diamant, viuda del hermano de los Frias, Otavio Frias Filho, para destituir a Mar√≠a Cristina como editora en jefe de Folha. Los Frias y Diamant tienen una participaci√≥n de 33 por ciento cada uno en Folha da Manha SA, la empresa familiar que ha controlado el peri√≥dico m√°s grande de Brasil por circulaci√≥n desde 1962. Otavio Frias Filho reemplaz√≥ al patriarca familiar, Octavio Frias de Oliveira, en 1984 y public√≥ el peri√≥dico hasta su muerte el pasado agosto, cuando Mar√≠a Cristina se hizo cargo. Mientras Fr√≠as Filho y luego Mar√≠a Cristina se enfocaron en el peri√≥dico, Luiz Fr√≠as dirigi√≥ su atenci√≥n a la empresa matriz, Universo Online SA, conocida como UOL. A trav√©s de sus participaciones mayoritarias en UOL y PagSeguro, la fortuna de Fr√≠as est√° actualmente valorada en unos US$ 2.800 millones por Bloomberg. Folha de Sao Paulo es el diario de mayor circulaci√≥n de Brasil y sorprendi√≥ a la industria period√≠stica el pasado 8 de febrero al anunciar que dejar√≠a de publicar su contenido en Facebook. La direcci√≥n del peri√≥dico cree que cambios recientes en el algoritmo de la red social disminuyen la visibilidad del periodismo profesional y favorecen la propagaci√≥n de contenido mentiroso. El editor ejecutivo del peri√≥dico, S√©rgio D√°vila, afirm√≥ que hay noticias de movimientos similares en otras redacciones.¬† "Cuantas m√°s [redacciones] tomen una decisi√≥n parecida, mejor para el periodismo profesional", dijo por correo electr√≥nico al Centro Knight. Aunque los medios extranjeros no parecen estar haciendo un movimiento similar de retirada de Facebook, D√°vila resalt√≥ la atenci√≥n que su peri√≥dico ha recibido desde el anuncio que dejar√≠a la plataforma social. ¬† ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario