Fridays for future

Agrandar la foto + Twittear Greta Thunsberg y la batalla por salvar al mundo. Tiene 16 a√Īos y milita para crear conciencia entre pol√≠ticos de todo el mundo. Un mill√≥n de adolescentes la imitan. ¬† El 15 de julio del 2018 la adolescente sueca Greta Thunsberg, de 16 a√Īos, falt√≥ a clases para protestar frente del Parlamento de su pais. La manifestaci√≥n se convirti√≥ a partir en una rutina semanal desde el 20 de agosto del a√Īo pasado, cuando Greta dej√≥ de asistir a la escuela los viernes, para reclamar por la falta de acci√≥n de los pol√≠ticos para contener el cambio clim√°tico. As√≠ naci√≥ el movimiento #ViernesPorElFuturo (#FridaysForFuture) que incentiva a j√≥venes de todo el planeta a imitar el acto de Greta. El mayor de tales eventos, en la Cumbre Mundial del Clima, se di√≥ el 24 de mayo pasado, con la adhesi√≥n de un mill√≥n de participantes de 1.851 ciudades de 131 pa√≠ses. Greta fue colocada en el lugar de s√≠mbolo de una generaci√≥n preocupada con los temas de la sustentabilidad. Realiz√≥ pronunciamientos en el Parlamento Europeo, en la Marcha por el Clima del 2018 y hasta en el Foro Econ√≥mico Mundial, en Davos, Suiza, el 25 de enero. Delante del Comit√© Econ√≥mico y Social Europeo afirm√≥: "Ustedes est√°n actuando como ni√Īos mimados e irresponsables". Se estaba dirigiendo a algunos l√≠deres que, en diferentes momentos, ya la hab√≠an recibido personalmente, como el presidente franc√©s Emmanuel Macron, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Ant√≥nio Guterres, y hasta el mismo Papa Francisco. ¬ŅTu discurso madur√≥ a lo largo de este tiempo? Aprend√≠ mucho m√°s de lo que podr√≠a haber aprendido en la escuela. Descubr√≠ que la mayor√≠a de las personas no tienen conciencia de lo que est√° pasando con el mundo. Ellas saben que el planeta se est√° recalentando, que hay emisi√≥n de gases nocivos, pero no tienen una idea cabal de las consecuencias concretas que implica la falta de esa acci√≥n concertada. En ese punto, hay una diferencia brutal entre las generaciones. En comparaci√≥n con los adultos, los m√°s j√≥venes est√°n dispuestos a aceptar la existencia de los hechos y a promover cambios. La raz√≥n principal de esto es que los m√°s viejos dicen que el planeta siempre fue as√≠. La juventud no tiene el mismo apego a los h√°bitos del pasado y, por lo tanto, se muestra dispuesta a cambiar. ¬ŅC√≥mo te preparaste para hablar sobre un tema tan complejo? El primer contacto con √©l fue cuando ten√≠a ocho a√Īos, viendo videos, con im√°genes de osos polares sufriendo. Aquello no sali√≥ de mi cabeza, y fue ah√≠ cuando comenc√© a investigar acerca de los cambios clim√°ticos que estamos viviendo. Fui a bibliotecas y le√≠ libros como los de Naomi Klein (activista canadiense), James Hansen (climat√≥logo estadounidense) y George Monbiot (ambientalista ingl√©s). Adem√°s, convers√© con climat√≥logos, ge√≥logos, cient√≠ficos de distintos campos. ¬ŅNo sientes que, ante tantos compromisos est√©s madurando precozmente y perdiendo tu adolescencia? Nunca llev√© una vida normal. Tengo s√≠ndrome de Asperger, por eso siempre fui del tipo nerd. Solitaria, pasaba mi tiempo leyendo en un rinc√≥n. Lo que cambi√≥ es que ahora necesito conversar con personas, algo que evitaba. ¬ŅEl s√≠ndrome de Asperger tiene influencia en tu decisi√≥n de involucrarte con la militancia? En mi opini√≥n, ser distinto es un regalo. Parec√≠a que a mi alrededor nadie quer√≠a saber sobre la destrucci√≥n del medio ambiente. Eso me llam√≥ la atenci√≥n. Quienes tenemos Asperger poseemos la capacidad de super concentrarnos. Conseguimos enfocarnos mucho en un tema. A partir de esa acci√≥n individual es que el tema gan√≥ atenci√≥n en el mundo. ¬ŅCu√°l es el objetivo inmediato? Haremos huelgas hasta que el mundo implemente el Acuerdo de Par√≠s. Nuestro objetivo es mantener el aumento de la temperatura en 1,5 grados. Ser√° muy dif√≠cil pero a√ļn es posible, seg√ļn lo que establecen las leyes f√≠sicas. Entonces, espero que tengamos √©xito. El activismo, para despertar la atenci√≥n de los pol√≠ticos, ¬Ņser√≠a el camino para lograr dicho objetivo? Los pol√≠ticos suelen citar a ni√Īos que hacen huelga por el clima como una referencia. Nada de eso es suficiente. Por ejemplo, siempre dicen que van a eliminar el uso del carb√≥n dentro de quince a√Īos. En ese plazo no ser√° posible cumplir con las metas sustentables establecidas. Nuestro papel, como j√≥venes, es despertar el inter√©s por la crisis planetaria. Y transmitir un mensaje: en este punto, escuchen lo que dice la ciencia. Los tratados globales, como el acuerdo de Par√≠s, firmado por 195 pa√≠ses, ¬Ņrefleja m√°s esa pol√≠tica que incomoda? El acuerdo represent√≥, s√≠, una ayuda enorme para la causa. El mayor problema es que el conocimiento que ya tenemos sobre el problema del cambio clim√°tico no est√° siendo usado de manera m√°s productiva. As√≠ que, finalmente, desperdiciamos la oportunidad de hacer lo mejor que podemos. ¬ŅD√≥nde ves este tipo de descuido? La desforestaci√≥n en el Brasil, por ejemplo, aument√≥ un 88% en el √ļltimo a√Īo. No sabemos exactamente lo que est√° sucediendo en el pa√≠s. En Suecia ya tenemos noci√≥n de las acciones del presidente Jair Bolsonaro y de c√≥mo las mismas est√°n siendo terriblemente da√Īinas para la Amazonia. 