Friedrich Kellner, el alemÃ¡n que llevaba un diario secreto documentando las atrocidades de la Alemania nazi

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear "Gutenberg, este libro maligno ha violado tu imprenta", gritaba el alem√°n Friedrich Kellner en eventos pol√≠ticos en la d√©cada de los 20 del siglo pasado. Mientras lo hac√≠a, sosten√≠a en alto el libro escrito por Adolfo Hitler,¬†Mein Kampf, en donde hablaba de su ideolog√≠a y su postura antisemita. En ese entonces no ten√≠a ni idea de que, muchas d√©cadas despu√©s, su nieto har√≠a p√ļblico el diario que secretamente escribi√≥ documentando las atrocidades cometidas en la Alemania nazi. En √©l afirmaba que, desde el principio, sus compatriotas sab√≠an qu√© era lo que hac√≠a Hitler y cu√°les eran sus intenciones. Dec√≠a que todo se publicaba en los peri√≥dicos alemanes. Desde el inicio de la guerra, Kellner empez√≥ a registrar lo que ocurr√≠a. En octubre de 1941 escribi√≥ en su diario el recuento de un soldado que daba cuenta del asesinato de mujeres y hombres jud√≠os en Polonia, poco despu√©s de la invasi√≥n alemana. Los obligaron a pararse desnudos en frente de una profunda zanja y les dispararon en la parte de atr√°s de la cabeza. "No hay castigo suficientemente fuerte que pueda aplicarse a las bestias nazis.¬†99% de los alemanes tienen la culpa de esta situaci√≥n, directa o indirectamente", afirm√≥ entonces. Documentaci√≥n de atrocidades Kellner estaba convencido de que esto pasaba porque los jud√≠os eran m√°s inteligentes que los alemanes. Hablaba de jueces, abogados y m√©dicos con posturas antisemitas impulsadas por¬†celos profesionales. Dos meses despu√©s, report√≥ que se estaban llevando a los jud√≠os del pa√≠s. No sab√≠a a d√≥nde, pero estaba seguro que los iban a matar. "Estas atrocidades nunca se podr√°n borrar del libro de la humanidad", escribi√≥ en septiembre de 1942. Se refiri√≥ a c√≥mo algunos hospitales se transformaron en "centros de asesinatos", en donde los m√©dicos ten√≠an que adherirse a la ideolog√≠a nazi y matar a sus pacientes en vez de salvarlos. Tambi√©n document√≥ c√≥mo la Gestapo, la polic√≠a pol√≠tica nazi, actu√≥ con una "brutalidad despiadada". Habl√≥ sobre el "Tribunal de la Gente", que emit√≠a¬†sentencias de muerte si descubr√≠an a personas escuchando estaciones de radio internacionales, si recog√≠an panfletos lanzados por los aliados y no los entregaban a la polic√≠a, si almacenaban alimentos o si criticaban la guerra. "Se le deber√≠a desaparecer" Kellner naci√≥ en Alemania en 1885. Tras graduarse en la secundaria empez√≥ a trabajar en el sistema judicial del imperio alem√°n. Tambi√©n particip√≥ en la Primera Guerra Mundial hasta que fue herido por los¬†fragmentos de un proyectil. En su tiempo libre hac√≠a campa√Īa por el Partido Social Dem√≥crata. En 1929 empez√≥ a trabajar en un tribunal en Laubach, en el centro de Alemania, cuyo juez principal apoyaba la causa nazi. Pese a eso, Kellner se neg√≥ a unirse al partido nazi, lo que lo puso bajo sospecha. "Se le deber√≠a desaparecer", escribi√≥ el l√≠der de un grupo nazi local. A principios de 1940,¬†fue interrogado dos veces por su postura pol√≠tica. Su esposa, Pauline, tambi√©n estaba bajo la lupa de la polic√≠a secreta nazi. El diario que llevaba Kellner era un riesgo para ambos, pod√≠an detenerlos, acusarlos de traidores y ejecutarlos. Pese a eso, Pauline intentaba, a toda costa,¬†no hacer el saludo nazi. Tambi√©n se neg√≥ en innumerables ocasiones a unirse a grupos nazis pese a la presi√≥n que recib√≠a. La pareja ten√≠a un hijo, Fred, a quien enviaron a Estados Unidos en 1935 para tratar de protegerlo de la propaganda nazi. Frustraci√≥n En su diario, Kellner tambi√©n criticaba el proceder de los aliados. No entend√≠a c√≥mo no hab√≠an detenido a Hitler cuando empez√≥ a armar a Alemania, violando as√≠ el Tratado de Versalles. Tampoco c√≥mo Francia "observaba con calma" mientras su enemigo se volv√≠a cada vez m√°s poderoso o c√≥mo Inglaterra no actuaba decisivamente e involucraba a su ej√©rcito. Prefer√≠an, en cambio, lanzar panfletos. Dec√≠a que se comportaban como si no hubiera una guerra, incluso despu√©s de que Alemania invadi√≥ a Polonia. Cuando la guerra se termin√≥, Kellner se convirti√≥ en el primer concejal y alcalde encargado de Laubach, jugando¬†un papel muy importante en la remoci√≥n de funcionarios p√ļblicos y profesionales que pertenec√≠an al partido nazi. Tambi√©n ayud√≥ en la reconstrucci√≥n del Partido Social Dem√≥crata local, convirti√©ndose en su presidente. Mentiras En abril de 1946, Fred, el hijo de Kellner y su esposa, apareci√≥ en Laubach vistiendo un traje militar del ej√©rcito estadounidense. La pareja nunca lleg√≥ a saber lo que hizo su hijo en EE.UU. En Nueva York se asoci√≥ con miembros de un grupo local que apoyaba al nazismo, por lo que el Bur√≥ Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingl√©s)¬†abri√≥ un expediente en su contra. Fred no les cont√≥ eso. Tampoco que se le pidi√≥ que se uniera al ej√©rcito para probar su lealtad. O que hab√≠a abandonado a su esposa. Con el paso del tiempo, Fred empez√≥ a tener problemas mentales, y a los 37 a√Īos se suicid√≥. Algunos a√Īos despu√©s de eso, el nieto de la pareja, Robert, lleg√≥ a Laubach con una fotograf√≠a de Fred, su padre, en el bolsillo. Y en los 10 a√Īos que transcurrieron desde ese momento hasta la muerte de Friedrich y Pauline, los tres se dedicaron a organizar el diario que primero se public√≥ en alem√°n y, en 2018, en ingl√©s. 