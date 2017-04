Gobierno argentino inquieto por cultivos de coca en Bolivia

Agrandar la foto + Twittear El Gobierno le planteó a la administración de Evo Morales su preocupación por una ley que aumenta la cantidad de hectáreas en las que los bolivianos podrán cultivar hojas de coca. La queja fue manifestada en el encuentro que mantuvo el vicecanciller Pedro Villagra Delgado con su par de Bolivia, Guadalupe Palomeque de Taboada. Según le dijo a Clarín un funcionario del Ministerio de Seguridad, la nueva legislación vecina "presiona" en las fronteras argentinas, en momentos en que el gobierno argentino busca endurecer los controles contra el narcotráfico. La ley que Morales promulgó el 8 de marzo permitirá que la superficie sembrada con coca se eleve de 12.000 a 22.000 hectáreas. Esto aumenta en un 83% la superficie destinada al cultivo legal. Según han dicho los propios detractores bolivianos de este cambio, habrá un campo fértil para un mayor tráfico no sólo de hojas sino de materia prima para cocaína a países limítrofes como la Argentina. Unas 14.300 hectáreas serán para producir en los Yungas La Paz y otras 7.700 en el trópico de Cochabamba. En un comunicado conjunto firmado el martes por los dos vicecancilleres, se señaló que se trataron distintos aspectos de la agenda bilateral, regional y global, además de reafirmar "los históricos lazos de amistad y hermandad existentes entre ambos países" . En el encuentro acordaron establecer un mecanismo de consultas políticas entre altas autoridades de ambas Cancillerías. Los dos destacaron la "necesidad de convocar a la brevedad una reunión bilateral que incluya a todos los organismos competentes de ambos países para tratar temas de frontera".Sin embargo, según se informó a Clarín, en la reunión entre Villagra Delgado y Palomeque de Taboada, los bolivianos se comprometieron a vigilar la producción y controlar el paso a la Argentina. Los funcionarios de ese país sostuvieron también que más producción de hojas de coca no será funcional a la producción de cocaína como dicen los críticos de la nueva ley. Los vicecancilleres suscribieron una Carta de Intención sobre Cooperación en Temas Consulares y Migratorios, a través de la cual se comprometen a realizar la próxima Reunión del Mecanismo de Consultas Consulares en el segundo semestre del corriente año y el inicio a la mayor brevedad posible de las negociaciones tendientes a la firma de un Acuerdo de Intercambio de Información con fines migratorios, que incluya información judicial y procesal. La cuestión migratoria generó este año un entredicho entre Morales y Macri, cuando el boliviano protestó por el endurecimiento de los controles fronterizos de la Argentina.También coincidieron en la necesidad de continuar profundizando la cooperación "para hacer frente al flagelo de las drogas". En ese tren, destacaron la "importancia de que pueda suscribirse a la brevedad el Acuerdo de Fortalecimiento Interinstitucional de Estrategia Operacional para la Cooperación Policial, actualmente en negociación, a efectos de fortalecer, perfeccionar y optimizar la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico en particular". Asimismo, coincidieron en la conveniencia de convocar a la II Reunión del Grupo de Trabajo Mixto Boliviano Argentino y afirmaron el compromiso de realizar la VIII Reunión del Grupo de Trabajo Binacional para la Construcción del Puente Yacuiba Salvador Mazza (YASMA) y las Reuniones de los Comités de Integración Fronteriza Yacuiba Salvador Mazza, Bermejo Aguas Blancas, y La Quiaca Villazón, durante el presente año.Por otro lado, si bien Morales va a venir a la Argentina, la fecha ya no será 16 de abril como estaba previsto. El boliviano acaba de ser operado de nódulos en la laringe en Cuba. Tomada de TIEMPO DE SAN JUAN DE LA ARGENTINA. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario