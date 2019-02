Fotografia: Mauricio Due帽as Casta帽eda EFE Agrandar la foto + Twittear La oposici贸n venezolana est谩 decidida a dar un paso m谩s all谩 en su intento de desalojar a Nicol谩s Maduro del poder. Despu茅s de que el s谩bado se frustrara la operaci贸n impulsada en las fronteras para introducir cargamentos de medicinas y alimentos en el pa铆s, Juan Guaid贸 sugiri贸 la posibilidad de una intervenci贸n militar. El pol铆tico se ver谩 hoy en Bogot谩 con el vicepresidente de EE UU, Mike Pence, y participar谩 en una reuni贸n del Grupo de Lima para reclamar mayor presi贸n. El ministro espa帽ol de Exteriores, Josep Borrell, advirti贸 ayer de que rechaza sin matices esa hip贸tesis y de que el Gobierno la condenar铆a. Al t茅rmino de una jornada marcada por los enfrentamientos y la violencia en la frontera, Guaid贸 dej贸 la puerta abierta al peor ep铆logo para la grave crisis que sufre Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional se dirigi贸 a las instancias internacionales que le han apoyado desde el primer momento, con EE UU y Colombia a la cabeza, para pedir de nuevo su ayuda. Esta vez, en t茅rminos que aparentemente van m谩s all谩 del respaldo simb贸lico o log铆stico. "Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisi贸n: plantear a la comunidad internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberaci贸n de esta patria que lucha y seguir谩 luchando. 隆La esperanza naci贸 para no morir, Venezuela!", escribi贸 en un tuit, poco despu茅s de comparecer en rueda de prensa junto al presidente colombiano, Iv谩n Duque, y el secretario general de la Organizaci贸n de los Estados Americanos, Luis Almagro. Sus palabras remiten al fantasma que precisamente agita el Gobierno de Nicol谩s Maduro, el de la intervenci贸n militar, que su archienemigo, el Ejecutivo de Trump, no ha dejado de insinuar. Ayer aprovech贸 esa circunstancia el vicepresidente para la Comunicaci贸n, Jorge Rodr铆guez, que llam贸 "peligroso" a Guaid贸 y, entre descalificaciones de car谩cter personal, dijo que "no hab铆a intenci贸n de traer ning煤n tipo de ayuda humanitaria". Tambi茅n se dirigi贸 a los seguidores del presidente interino para afirmar que "las bombas no solo matan a chavistas". Ante el revuelo generado, el rival de Maduro matiz贸 en otro mensaje difundido por Twitter, en el que se limita a mencionar "las opciones de la comunidad internacional que han logrado el cerco diplom谩tico que contribuir谩 al cese de la usurpaci贸n, al Gobierno de transici贸n y a elecciones libres". Sin embargo, ayer, el l铆der opositor venezolano Julio Borges, representante de Guaid贸 ante el Grupo de Lima, asegur贸 que durante la cita de hoy exigir谩n "una escalada en la presi贸n diplom谩tica y en el uso de la fuerza contra la dictadura de Nicol谩s Maduro". A esa premisa se a帽ade que Pence viajar谩 hoy a Colombia con una agenda concreta y nuevas medidas contra el r茅gimen chavista, seg煤n adelant贸 un funcionario de la Casa Blanca a Reuters. El secretario de Estado, Mike Pompeo, mantuvo que "los d铆as de Maduro est谩n contados" y se帽al贸 en una entrevista con la cadena Fox que "todas las opciones est谩n sobre la mesa". Un planteamiento opuesto al de Borrell, que en declaraciones a Efe quiso dejar claro que "no todas las posiciones est谩n sobre la mesa". "Hemos advertido claramente que no apoyar铆amos y condenar铆amos firmemente cualquier intervenci贸n militar extranjera, que esperamos que no se produzca", continu贸 el ministro. La estrategia del Parlamento venezolano se asoma, por tanto, a una nueva fase en la que la prioridad consiste en explotar hasta el final los apoyos internacionales. Un mes despu茅s de jurar como jefe de Estado interino reconocido por el poder legislativo frente al mandatario chavista, Guaid贸 fue m谩s all谩 al final de un d铆a en el que la represi贸n policial y los disturbios dejaron al menos cuatro muertos y cientos de heridos. En las 煤ltimas semanas hab铆a mantenido un tono relativamente sosegado, pese al abierto desaf铆o. Puso en marcha un proceso de transici贸n que busca el desalojo del sucesor de Hugo Ch谩vez, la conformaci贸n de un Gabinete provisional y la convocatoria de elecciones. Logr贸 unir de nuevo en torno a la misma causa a la oposici贸n venezolana, un conjunto de fuerzas con distintas estrategias, sensibilidades y orientaciones ideol贸gicas. Sin embargo, la tensi贸n y el hecho de que el Gobierno haya demostrado tener el control del aparato estatal, pese a la deserci贸n no despreciable de un centenar de militares en solo unas horas, le llev贸 a insinuar ese camino. Un arma de doble filo "Para avanzar en nuestra ruta, me reunir茅 el d铆a lunes [por hoy] con nuestros aliados de la comunidad internacional, y seguiremos ordenando pr贸ximas acciones", continu贸 el dirigente de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo L贸pez, privado de libertad desde 2014. Para los diputados de la Asamblea Nacional el equilibrio entre presi贸n interna y externa es clave, aunque el papel de la Administraci贸n de Trump no solo empa帽a el trabajo de la oposici贸n, sino que puede restarle legitimidad. El de Estados Unidos fue el primer Gobierno en reconocerle. No obstante, su protagonismo en esta crisis es un arma de doble filo. El respaldo de Washington sigue siendo necesario, pero la mera hip贸tesis de un conflicto armado puede condenar a Guaid贸 a perder la batalla de la opini贸n p煤blica, sobre todo en el seno de la Uni贸n Europea. La mayoría de países del club comunitario reconoció su cargo de presidente interino, aunque Bruselas ha mostrado su determinación a buscar una salida negociada. Y España, recordó Borrell, pese a su liderazgo en las relaciones con América Latina, tiene "conjuntamente con otros países europeos una posición común".