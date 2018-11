Hallados los restos del submarino 'ARA San Juan' un aÃ±o despuÃ©s de su desapariciÃ³n

Fotografia: Reuters Agrandar la foto + Twittear Cuando los 44 tripulantes del submarino argentino Ara San Juan parec√≠an perdidos para siempre en el Atl√°ntico Sur, una empresa privada hall√≥ este viernes los restos de la nave a 907 metros de profundidad y a unos 600 kil√≥metros de la costa de Comodoro Rivadavia, en la Patagonia argentina. El Gobierno deber√° ahora decidir si emprende el rescate, una operaci√≥n costosa para la que Argentina no tiene tecnolog√≠a, o deja que los cuerpos descansen en el fondo del mar. Lo que ha quedado claro es que las familias no deben esperar un r√°pido rescate. "Ser√° dif√≠cil", advirti√≥ el ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad, porque no tienen los equipos para sacar a flote el submarino. "No ten√≠amos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar. Tampoco tenemos equipamiento para extraer un buque de estas caracter√≠sticas", dijo en una rueda de prensa este s√°bado en Buenos Aires. A su lado, el jefe de la Armada, Jos√© Vill√°n, pidi√≥ "prudencia" a las familias. "Hay dos l√≠mites que exceden nuestro conocimiento. El primero es legal, porque es la Justicia la que debe determinar cu√°ndo se pueden remover las partes del submarino. El otro l√≠mite es pr√°ctico. Se le pregunt√≥ a la empresa [si era posible reflotar el casco] y dijo que, si bien hab√≠a posibilidades, antes deb√≠amos tener la ubicaci√≥n y la masa de lo que hay que extraer. Ahora no podemos ni afirmar ni negar que pueda ser reflotado", explic√≥. El ARA San Juan se comunic√≥ por √ļltima vez con su base de operaciones en Mar del Plata durante la ma√Īana del 15 de noviembre del a√Īo pasado. Su capit√°n inform√≥ entonces de que una entrada de agua hab√≠a producido un cortocircuito en uno de los bancos de bater√≠as, lo que deriv√≥ en un principio de incendio. Pero eso fue todo. Horas despu√©s de aquella comunicaci√≥n oficial, un sistema de alertas de pruebas militares detect√≥ una explosi√≥n en el Atl√°ntico Sur y tanto el Gobierno argentino como las familias supieron que se trataba del Ara San Juan. ¬† El submarino se encuentra en la zona 1, que corresponde con el lugar donde hace un a√Īo organismos internacionales encargados del control de pruebas militares submarinas no autorizadas detectaron una "falla hidroac√ļstica", es decir una explosi√≥n. La zona 1 fue la m√°s rastrillada por decenas de buques aportados por 27 pa√≠ses, pero sin √©xito. ¬ŅQu√© fue entonces lo que pas√≥? "En aquel momento estaban todas las armadas del mundo buscando el submarino con tecnolog√≠a de alt√≠sima definici√≥n. Todos los barcos pasaron por esa zona y nunca lo pudieron detectar. Siempre dijimos que no era f√°cil encontrar un submarino y menos a las profundidades en la que se encontraba", dijo Aguad. El submarino est√° apoyado sobre un sector de fuertes corrientes submarinas y muy irregular. El casco del ARA San Juan "est√° totalmente deformado, colapsado e implosionado" y "sin aberturas de consideraci√≥n", dijo Gabriel Attis, jefe de la base naval de Mar del Plata. En un informe que ley√≥ a los familiares de las v√≠ctimas del accidente, Attis explic√≥ "el casco resistente [donde se alojan la tripulaci√≥n y los equipos] se observa muy deformado hacia el interno, la calota de proa visiblemente √≠ntegra y compartimento de torpedos y c√°mara de oficiales totalmente colapsado", agreg√≥ el comandante. El ministro Aguad mostr√≥ a la prensa tres fotos del ARA San Juan muy borrosas, producto de la "gran salinidad" que hay a esas profundidades. En una se ve la proa destruida, en otra el casco resistente con su vela [la estructura que protege el ingreso al casco] desprendida hacia un lado y una tercera con la h√©lice semienterrada. El casco principal est√° deformado, producto de una implosi√≥n. "La implosi√≥n se produce cuando el submarino llega a una profundidad en la que la presi√≥n externa del mar supera la resistencia del material con que est√° construido. Primero el casco tiene deformaciones el√°sticas, luego permanentes y cuando supera esa profundidad llega el colapso. El ARA San Juan est√° implotado, todas las partes fuera del casco resistente, construido con acero de 33 mil√≠metros, est√°n desprendidas", explic√≥ el capit√°n Enrique Balbi, portavoz de la Armada durante los primeros meses de b√ļsqueda. La Armada Argentina confirm√≥ el √©xito de la misi√≥n de b√ļsqueda mediante un breve mensaje que subi√≥ a su cuenta en Twitter despu√©s de comunicarse con las familias de los marinos muertos. "El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina informan de que en el d√≠a de la fecha habi√©ndose investigado el (Punto Dato) POI 24 informado por la empresa Ocean Infinity, mediante la observaci√≥n realizada con un ROV (veh√≠culo de observaci√≥n remota) a 800 metros de profundidad, se ha dado identificaci√≥n positiva al submarino ARA San Juan", inform√≥. La posibilidad de hallar el submarino creci√≥ en la ma√Īana del viernes, cuando la empresa decidi√≥ enviar un veh√≠culo a analizar un punto donde los sonares hab√≠an detectado un objeto de 60 metros de largo apoyado sobre el fondo marino. La imagen hab√≠a sido catalogada como categor√≠a C, de "fuerte probabilidad". Por eso volvi√≥ a la zona del hallazgo cuando el tiempo lo permiti√≥ y, tras unas pocas horas de b√ļsqueda, las c√°maras confirmaron que, efectivamente, las fotos de sonar registradas un d√≠a antes correspond√≠an al ARA San Juan. "Un 15 nos lo quit√≥, y un 15 nos los trajo de vuelta. Tantos sentimientos tenemos en estos momentos, pedimos respeto y honor para ellos, un paso m√°s cerca de volver a casa #44heroespresentes #arasanjuan", escribieron los familiares de los tripulantes en su cuenta oficial en Twitter. La empresa, que se hab√≠a puesto este viernes como plazo m√°ximo para la b√ļsqueda, recibir√° ahora 7,5 millones de d√≥lares (6,57 millones de euros). Esta suma estaba supeditada al √©xito de la operaci√≥n, iniciada a principios de septiembre. 40 tripulantes trabajaron durante dos meses a bordo del buque Seabed Constructor, de bandera noruega, y rastrillaron 7.000 kil√≥metros cuadrados de lecho marino. Ocho horas antes del hallazgo, la Armada inform√≥ de que la nave hab√≠a puesto proa "hacia el Sitio 1, √°rea 15A-4, para investigar con ROV el punto de inter√©s N¬į24. Por mejora de la meteorolog√≠a el arribo ser√° aproximadamente a las 22 horas". Al filo de la medianoche confirmaba el hallazgo. Ha sido toda una proeza, cumplida al l√≠mite y cuando el Gobierno argentino y los familiares ya daban por perdido al ARA San Juan. ¬† En el homenaje realizado el jueves en Mar del Plata, Macri escuch√≥ el reclamo de las familias de los marinos desaparecidos que se consideraron maltratados y olvidados por el Gobierno. El presidente tuvo que prometerles que la b√ļsqueda continuar√≠a, pero un fracaso de la empresa Ocean Infinity dejaba sin demasiadas opciones a la Casa Rosada. "¬°Cu√°nto lamento que nada de lo que diga pueda calmar el dolor!", les dijo Macri, sin saber a√ļn que horas despu√©s una imagen de sonar dar√≠a pistas certeras sobre el casco. Una b√ļsqueda global Durante el primer mes que sigui√≥ a la desaparici√≥n del ARA San Juan, 10 pa√≠ses prestaron buques y aviones en las operaciones de b√ļsqueda. En un momento dado, hasta 27 barcos rastrillaron a un mismo tiempo las zonas posibles, ubicadas en la ruta que une Ushuaia, el puerto de partida del submarino, con su destino en Mar del Plata. Pero ni siquiera los equipos m√°s modernos de Estados Unidos y Rusia pudieron dar con el casco. Horas despu√©s de aquella comunicaci√≥n oficial, un sistema de alertas de pruebas militares detect√≥ una explosi√≥n en el Atl√°ntico Sur y tanto el Gobierno argentino como las familias supieron que se trataba del ARA San Juan. Los motivos que provocaron el colapso del buque son a√ļn materia de especulaci√≥n. Un cuerpo de expertos determin√≥ que lo m√°s probable fue una falla en el snorkel, que permiti√≥ una entrada de agua en una maniobra de recuperaci√≥n de ox√≠geno realizada con mar muy bravo. Tras una noche de trabajo para controlar el incendio, en medio de un ambiente irrespirable por el aire contaminado por la combusti√≥n, el buque volvi√≥ a sumergirse y sigui√≥ su ruta. Pero un segundo incendio habr√≠a terminado en desastre. La tripulaci√≥n, agotada, poco pudo hacer. La explosi√≥n detectada fue, seg√ļn los expertos, una implosi√≥n, producida por la presi√≥n de afuera hacia adentro del casco, que qued√≥ reducido a un amasijo apretado de hierro. El hallazgo del ARA San Juan podr√° ahora ayudar a reconstruir que pas√≥ realmente hace un a√Īo en el fondo del mar.