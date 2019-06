Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Huawei, el mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones, firm√≥ este mi√©rcoles un acuerdo con la firma rusa de telecomunicaciones MTS para desarrollar la tecnolog√≠a 5G en Rusia. Ambas compa√Ī√≠as desarrollar√°n redes 5G de pr√≥xima generaci√≥n en ese pa√≠s durante el pr√≥ximo a√Īo. El acuerdo se alcanz√≥ coincidiendo con la visita de tres d√≠as que el presidente de China, Xi Jinping, est√° llevando a cabo estos d√≠as en Rusia. Esta alianza contrasta con el veto impuesto por varios pa√≠ses, liderados por Estados Unidos, a Huawei, alegando que supone un riesgo para la seguridad nacional y con la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que restringe la capacidad de la empresa china de comerciar con empresas del pa√≠s norteamericano. De hecho, la decisi√≥n de EE.UU. ya est√° repercutiendo en el sector tecnol√≥gico. Google, Qualcom, Broadcom, Intel y Panasonic son algunas de las compa√Ī√≠as que le han dado la espalda a Huawei ante el temor de sanciones por parte de Estados Unidos. El acuerdo supondr√° "el desarrollo de tecnolog√≠as 5G y el lanzamiento piloto de redes de quinta generaci√≥n en 2019 y 2020", dijo la operadora MTS en un comunicado recogido por AFP. El comercio entre China y Rusia alcanz√≥ un record el a√Īo pasado al superar los US$100.000 millones. Es probable que el acuerdo brinde cierto alivio al gigante tecnol√≥gico chino, que ha estado bajo un intenso escrutinio internacional en los √ļltimos meses. ¬ŅPor qu√© esa controversia con Huawei? Huawei se ha convertido en una parte central de una disputa entre Estados Unidos y China que comenz√≥ en el terreno comercial y se ha pasado ahora al sector de la tecnolog√≠a. EE.UU. ha alentado a sus aliados a bloquear a Huawei en los planes de desarrollo de las redes 5G, diciendo que el gobierno chino podr√≠a usarlas para espiar. Huawei rechaza estas afirmaciones y sostiene que es una empresa independiente. Sin embargo, algunos pa√≠ses, incluidos Australia y Nueva Zelanda, han impedido al gigante chino suministrar equipos para redes m√≥viles 5G. Los esfuerzos de Washington para bloquear a Huawei se intensificaron el mes pasado cuando la administraci√≥n de Trump a√Īadi√≥ a Huawei a una lista de empresas con las cuales las compa√Ī√≠as estadounidenses no pueden comerciar a menos de que tengan una licencia. La decisi√≥n estadounidense de colocar en la lista negra de Huawei podr√≠a tener consecuencias de gran alcance. "La medida de EE.UU. contra Huawei marca un momento decisivo y una muy significativa escalada en las tensiones" bilaterales, se√Īal√≥ Michael Hirson, director de Asia del Eurasia Group. Para empezar perjudicar√° a Huawei, que tambi√©n es el segundo fabricante de tel√©fonos inteligentes m√°s grande del mundo, ya que la mitad de los chips que usa provienen de fabricantes estadounidenses. Adem√°s, las compa√Ī√≠as estadounidenses podr√≠an perder un cliente clave y el desarrollo de 5G podr√≠a retrasarse dado que Huawei es un importante actor para su desarrollo, dicen los analistas. Los movimientos de Washington contra Huawei son vistos por algunos como parte de una estrategia m√°s amplia para frenar la creciente importancia de China en el mundo. China y Estados Unidos tambi√©n han estado librando una guerra comercial desde el a√Īo pasado, imponiendo aranceles por valor de miles de millones de d√≥lares a las importaciones del otro en una escalada que no ha dejado de intensificarse. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario