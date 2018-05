Irán: 'Estamos listos para transferir nuestra experiencia militar a Bolivia'

Fotografia: IRNA Agrandar la foto + Twittear Pese a que el ministro de Defensa de Bolivia, Javier Zavaleta dijo que el viaje del jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Yamil Borda, a Irán fue de carácter "protocolar y administrativo", su par iraní lo desmiente y habla de cooperación en materia militar entre ambos países. Amir Hatami, ministro de Defensa y Fuerzas Armadas de Irán, manifestó que su país está listo para 'transferir su experiencia' a Bolivia en el campo militar y de defensa. Por su parte, el almirante Borda indicó que Bolivia busca implementar el modelo de defensa iraní y destacó que en las reuniones también se trataron asuntos científicos e industriales. "A pesar del embargo, Irán ha continuado el curso del desarrollo en todos los campos militares y de defensa y nosotros, en Bolivia, estamos buscando implementar este modelo", indicó Yamil Borda según las agencias de noticias Fars (de Irán) y SANA (de Siria). El ministro Hatami señaló que "la cooperación militar con Bolivia" se da en el marco de la política exterior iraní de reforzar sus vínculos con los países de Sudamérica. "La República Islámica de Irán apoya las posiciones independientes del presidente Evo Morales", añadió en una conferencia de prensa conjunta con el almirante Borda, la semana pasada. Hatami no es el único que habló de acercamiento militar entre ambos países. Días antes, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Mohammad Hossein Bagheri dijo que "el ejército boliviano había expresado su deseo de cooperar con Irán en los campos técnico, militar y de capacitación, además de construir viviendas para las Fuerzas Armadas bolivianas, y dio la bienvenida al lado iraní", según reportaron medios locales. El apoyo boliviano El ministro de Defensa persa agradeció al gobierno boliviano por su defensa de los derechos nucleares de Irán, en círculos internacionales, y dijo que su presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU "contribuye a sentar las bases de la estabilidad y la paz mundial". EL DEBER llamó varias veces al ministro de Defensa de Bolivia, Javier Zavaleta, para conocer más detalles de este encuentro pero no obtuvo respuesta. También llamó al comandante Borda quien, según uno de sus colaboradores, está en reunión durante toda la mañana con el Alto Mando Militar. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario